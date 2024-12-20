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Чемпионат России

Сегодня, 15:45

Чемпионы Европы не справились с нервами после новости о допуске. Развязка в Омске

Мишина и Галлямов стали трехкратными чемпионами России, Бойкова и Козловский — вторые
Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Соревнования спортивных пар на чемпионате России выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а у танцоров сильнейшими стали Александра Степанова и Иван Букин.

Чемпионат России. Итог
Танцы
1. Александра Степанова/Иван Букин — 215.96
2. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 209.01
3 Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 208.56
Пары
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 239.40
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 216.37
3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 214.15

Соревнования в парном катании на чемпионате страны прошли с нервом. После короткой программы ученики Этери Тутберидзе Александра Бойкова/Дмитрий Козловский уступили не только главным конкурентам Анастасии Мишиной/Александру Галлямову, но и дебютантам сезона Наталье Хабибуллиной/Илье Княжуку. Разбираемся, что помешало чемпионам Европы собраться на сибирском льду.

Возможность поехать на Олимпиаду появилась у всех лидеров

Незадолго до выступлений спортивных пар Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал документ, в котором российским спортсменам разрешили отбираться на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Новость объявили на арене прямо во время последней разминки танцоров. Пропустить и остаться в неведении было невозможно, так что мысль о перспективе поехать в Милан была у каждой из трех лидирующих пар перед выходом на лед.

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В произвольной программе у парников Александра Бойкова/Дмитрий Козловский не справились с нервами и снова допустили грубые ошибки, дав шанс дебютантам сезона стать запасными для отбора на Олимпиаду в Милане. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук не воспользовались этим шансом, прокат не был чистым, партнерша упала на дорожке шагов, и пара стала третьей в итоговом протоколе. Анастасия Мишина/Александр Галлямов стали трехкратными чемпионами России, выдав два идеальных проката. После произвольной программы спортсмены радовались, Александр делал слайд в камеру, а Анастасия танцевала со шляпой.

Иван Букин и Александра Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Очередь в танцах на льду непробиваемая

Соревнования танцевальных дуэтов завершились таким же результатом, как и в прошлом году. Четырехкратными чемпионами России стали Александра Степанова/Иван Букин, столкновение на разминке не помешало Елизавете Худайбердиевой/Егору Базину реабилитироваться после ритм-танца и занять второе место. На третьей строчке остановились Ирина Хавронина/Девид Нарижный.

— Наконец-то мы все вместе дождались, — прокомментировал новости о допуске российских фигуристов Иван Букин. — Конечно, это, с одной стороны, очень приятное и радостное событие, а с другой стороны, конечно, это безумно ответственно. Впереди очень много работы, потому что будет, мне кажется, нелегко.

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— Было очень эмоционально, легко физически, тяжело морально. Эмоции потрясающие, это был один из самых лучших прокатов в нашей жизни, — комментировала удачную произвольную программу Елизавета Худайбердиева.

— Для меня эти два дня были спокойными, — призналась Ирина Хавронина. — Прокаты получились на максимум. Мы выложились на все сто. Прокат произвольной программы прошел для меня словно за одну минуту. Удалось получить удовольствие, это была хорошая борьба.

Впереди соревнования одиночников, которые после новости о допуске на Олимпийские игры обретают второе дыхание. Следить за чемпионатом страны стало еще интереснее.

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Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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