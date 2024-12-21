Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат России. Статьи
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 16:45

«Сделала тот самый массаж». Тутберидзе не сдержала слез после победы Петросян и рассказала секрет успеха

Тутберидзе не сдержала слез после победы Петросян на чемпионате России
Егор Сергеев
Этери Тутберидзе, Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Этери Тутберидзе, Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Telegram Дзен
Аделия вновь завоевала золото.

Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Омске. 17-летняя уроженка Москвы выигрывает его второй год подряд.

«Этери Георгиевна перед прокатом сделала кое-что новое»

После объявления результатов ведущие Первого канала Алексей Ягудин и Алина Загитова пообщались с триумфатором, а также ее тренерами — Даниилом Глейхенгаузом и Этери Тутберидзе, которая не смогла сдержать слез. На этой неделе она впервые в этом сезоне посетила соревнования.

Аделия Петросян. Эра четверных в женской одиночке возвращается. Петросян — двукратная чемпионка России

Вначале Ягудин попросил поделиться эмоциями от победы. Петросян поблагодарила всех тренеров и сообщила, что Этери Георгиевна перед прокатом сделала «кое-что новое».

«Это была важная для меня победа. Думаю, как и для всех наших тренеров, я им безумно благодарна. Меня настраивали все, меня поддерживал каждый из них. Этери Георгиевна перед прокатом сделала кое-что новое. Надеюсь, это помогло тоже. Я безумно рада», — отметила Петросян.

Загитова, находившаяся по левую руку от победительницы, поинтересовалась у сидящей рядом Тутберидзе, что же такого нового она сделала.

«Помнишь, Алина, я перед прокатом тебе делала массаж? Вот это тот самый. Я сделала его Аделии», — загадочно ответила тренер.

«Вы теперь будете делать это каждый раз?!» — ворвалась в разговор Петросян.

Аделия также поделилась впечатлениями от самого проката.

«В физическом плане я проехала достаточно легко, практически не устала. Это радует. В функциональном плане после второго тулупа я чуть-чуть расслабилась. Рада, что больше ничего не уронила после этого».

Затем микрофон перешел к Глейхенгаузу, который рассказал, что предчувствовал успех Петросян.

«Мы много и долго шли к этому прокату, поэтому очень хотелось показать чистое катание. Я немножко чувствовал, что так и должно произойти, но не хотелось об этом говорить раньше времени. Все сложилось так, как сложилось. И это было здорово», — подчеркнул Даниил.

Этери Георгиевна добавила: «Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране с ультра-си побеждали, потому что это намного сложнее, чем просто выйти и красиво покататься. Уж простите».

Аделия Петросян. Фигуристам и конькобежцам разрешили бороться за Олимпиаду-2026. Как выберут претендентов?

Также не обошлось без обсуждения темы допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026 в Италии.

«Я пока воздержусь. Нам еще очень много надо осмыслить и обдумать, потому что все-таки Олимпиада. Дай бог, доедут сильнейшие. С хорошим здоровьем. Федерация фигурного катания никогда не ошибается, отправит сильнейшего спортсмена в тот момент, когда будут Олимпийские игры», — сказала Петросян.

«Давайте мы сначала поедем, добьемся, а потом скажем», — заключила Тутберидзе.

Этери Тутберидзе, Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как выступила Петросян

Фигуристка прыгнула тройной аксель, каскад четверной тулуп — двойной тулуп, сольный четверной тулуп, тройной риттбергер, комбинацию тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп, сольный тройной флип.

Петросян получила за прокат 177,14 балла (100,47 — за технику) — это ее личный рекорд. По итогам двух программ Аделия набрала 262,92 балла. Еще одна ученица Тутберидзе Дарья Садкова завоевала серебряную медаль чемпионата (234,69), бронза досталась Алине Горбачевой (223,92).

Аделия Петросян
Этери Тутберидзе
Читайте также
Футболист «Монако» Синго избежал санкций за фол на Доннарумме
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
В ФРГ подтвердили гибель пяти человек при ЧП в Магдебурге
ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики ВПК Украины
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
Российские фигуристы и конькобежцы получили право участия в отборе на Олимпиаду-2026
Материалы сюжета Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Чемпионат России: медали у женщин и мужчин. Онлайн-трансляция дня
Победа Петросян, триумф Тутберидзе, слезы ученицы Плющенко
«Не удивлюсь, если через пару лет я буду в шоке от того, что фигуристы вытворяют на льду». Сотникова — об итогах ЧР и допуске на Олимпиаду
Произвольная программа мужчин на чемпионате России: результаты онлайн
Садкова — о серебре чемпионата России: «Медаль очень ценна для меня»
Произвольная программа Алины Горбачевой на чемпионате России: видео
Сегодня
Вчера
Неделя