«Все, ты ни за что не борешься». Тутберидзе ярко вернулась на внутренние старты

Этери Георгиевна эмоционально комментировала выступление своих спортсменок.

В Омске проходит чемпионат России по фигурному катанию. 20 декабря состоялась короткая программа у женщин, а на лед вышло несколько воспитанниц Этери Тутберидзе. Это первое присутствие тренера на внутрироссийских соревнованиях в этом сезоне.

Ученица Тутберидзе уверенно лидирует

Лидерство после короткой программы уверенно заняла как раз воспитанница Тутберидзе. Аделия Петросян набрала 85,78 балла — у ближайшей преследовательницы Алины Горбачевой лишь 77,57. Спортсменка откаталась практически без ошибок, лишь немного запнувшись на дорожке шагов, о чем шутила с тренером после выступления.

Этери Георгиевна поинтересовалась, как Аделия могла забыть про элемент. Спортсменка ответила, что вообще собиралась исполнить крюк. «После колеса что ты вспомнила? То, что ты забыла дорожку, это, конечно... Мы кричали, подсказывали!» — отреагировала Тутберидзе.

Однако настроение у тренера было хорошим — Тутберидзе улыбалась и, вероятно, была довольна выступлением подопечной. Петросян тоже усмехнулась, отвечая на вопрос о забытом элементе.

Софья Акатьева выслушивает наставления от Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С Садковой и Акатьевой Тутберидзе была намного строже

Этери Георгиевна с юмором отнеслась только к выступлению Петросян: после прокатов Дарьи Садковой и особенно Софьи Акатьевой она реагировала гораздо строже. Неудивительно — обе девушки допустили ошибки и расположились за пределами первой тройки. Садкова набрала 73,15 балла и осталась на пятой строчке, Акатьева получила 71,62 — восьмое место.

Особенно досталось Акатьевой — чемпионка России-2023 исполнила двойной тулуп вместо тройного в каскаде и оказалась вдали от борьбы за топ-3. Об этом Тутберидзе строго сообщила девушке прямо после выступления, хотя было видно, как Софья сама серьезно расстроилась. «Ты не устала, нормально ехала — ты не пошла. Что это, на четверной не пошла? Что? Ну что «не знаю»? Надо знать. Ну ты же понимаешь, что ты себя просто из борьбы тут же вынимаешь. Все, ты ни за что не борешься», — рецензировала Этери Георгиевна.

А вот Садкова вообще упала во время исполнения программы — врезалась в борт перед заходом на каскад. После выступления Дарья с трудом сдерживала улыбку, но ее быстро остудили слова тренеров. Недовольство Тутберидзе подхватил хореограф Даниил Глейхенгауз: «Даш, а без приключений никак?». Этери Георгиевна согласилась с ассистентом: «Ты прям старалась, искала».

Настроение Дарьи не испортилось и после объявления оценок: с трудом с улыбкой боролась и Тутберидзе, а фигуристка прокомментировала выступление с юмором. «Рада, что короткая позади. Часть напряжения ушла. Короткая — это стресс, ее нельзя выиграть, но можно проиграть. Свой прокат прокомментирую мемом: «Это фиаско, братан». Сергей Викторович сказал мне, чтобы я обвинила во всем бортик. Надо было заранее готовиться к тому, что арена будет меньше. Это моя ошибка», — приводит ее слова Sport24.

21 декабря пройдет произвольная программа, по итогам которой определятся призеры чемпионата России. Пока топ-3 формируют Аделия Петросян, Алина Горбачева и Анна Фролова.