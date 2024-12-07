«Такого не было давно». Новый виток интриги в битве российских фигуристов за сборную

На виртуальном подиуме у танцоров за две недели до чемпионата России становится совсем тесно.

До чемпионата России по фигурному катанию остается ровно две недели, и возможно, самым плотным и принципиальным на нем станет танцевальный турнир. Первый олимпийский зимний вид спорта допустил россиян до соревнований в нейтральном статусе — это ски-альпинизм, первые спортсмены подали заявки на нейтральный статус. Это прямо не обязывает ISU действовать, но, конечно, делает вероятность возвращения в фигурном катании чуть выше.

А значит, ставки во всех видах точно повышаются.

Кто фаворит?

Чем ближе стрелка осциллографа (из давнего мема) к отметке «возвращение», тем острее внутривидовая борьба — возвращать россиян будут только с одной квотой. А это значит — поехать вместе Мишиной/Галлямову и Бойковой/Козловскому на международный турнир не дадут, придется выбирать. Но даже если битва идет не за потенциальную олимпийскую путевку, а (в худшем случае) за статус лидеров сборной — это тоже немало.

В танцах вроде бы есть очевидный локомотив — Степанова/Букин, но этот выбор устраивает в федерации далеко не всех. Выглядит рациональной логика, по которой надо послать за рубеж свежую молодую пару, а не ветеранов, которые на уровне чемпионатов мира не забирались в медали. И, как показывают оценки в этом сезоне, к ветеранам подобрались вплотную.

Сравнивать баллы разных этапов «Гран-при» дело неблагодарное, но уйти от этого — значит предать спорт. Поэтому смотрим прогрессию оценок у пар-фаворитов по ходу сезона.

Оценки танцоров в сезоне-2024/25 (жирным выделены этапы «Гран-при»):

1. Степанова/Букин: 207,40 — 213,90

2. Худайбердиева/Базин: 209,40 — 207,81

3. Кагановская/Некрасов: 196,04 — 201,51 — 200,93 — 205,74 — 206,72

4. Хавронина/Нарижный: 204,46 — 206,10

5. Миронова/Устенко: 79,41 (снятие) — 193,95 — 201,50

6. Леонтьева/Горелкин: 193,64 — 197,71

7. Пасечник/Чиризано: 187,54 — 188,21 — 189,39 — 196,60

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Неясность с лидерами и подиумом

За короткую осень и несколько дней декабря в таблице произошло сразу несколько пертурбаций, что для танцев редкая история. После первых этапов «Гран-при» лучшие баллы были у Худайбердиевой/Базина — даже выше, чем у Степановой/Букина. Это спровоцировало мини-треш-ток между двумя парами группы Жулина — Букин заявил, что «свое место никому не отдадим» (имеется в виду первое), а Базин ему ответил: «Чтобы быть царем зверей, мало вести себя по-царски. Нужно быть царем. У нас сезон в самом разгаре, нечего еще отдавать».

Параллельно казалось, что третье место на подиуме забронировано более молодой парой Хавронина/Нарижный, которая, по разговорам в кулуарах на контрольных прокатах, зарекомендовала себя у судей хорошо.

Но по ходу сезона к ней вплотную подобрался популярный в соцсетях дуэт Кагановская/Некрасов. Интересно, что две пары нового поколения — каждая со своей фишкой. Ирина и Девид скорее нежные и парящие, Василиса и Максим — мощные и даже акробатичные. И вот 2-3 декабря на турнире в Сочи случилось важное событие: лучший результат сезона Кагановской/Некрасова стал выше, чем оный у Хаврониной/Нарижного (206,72 против 206,10). Конечно, это лишь занимательная статистика — ставить в один ряд всероссийский турнир на призы Федора Климова и серию «Гран-при» будет изрядной натяжкой. Но вообще не замечать этот факт тоже странно.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мнение Худайбердиевой

Накал страстей в российских танцах признала и сама Худайбердиева:

— Борьба — это круто. Огромный прилив болельщиков за счет интриги на подиуме. Тенденция некоего «уравнивания» всех пар. Результат есть, люди смотрят танцы, да и нам нервознее и эмоциональнее.

Я не со всеми способами и методами, может быть, согласна, но я не судья, решать не мне. Победит сильнейший, это факт реальности, за которой мы наблюдаем.

Пожалуй, сейчас самая высокая плотность в танцах за всю мою карьеру, таких близких разрывов и перемен мест на подиуме и во всей турнирной таблице при визуально чистых прокатах не было давно. Флешбэки олимпийского сезона, где на одно место было восемь-девять пар, — сказала Лиза «СЭ».

За зоной подиума тоже плотно — сильно улучшились Миронова/Устенко, впервые в карьере преодолевшие отметку 200 баллов. Заодно они оторвались от молодых Леонтьевой/Горелкина — но удастся ли это сделать не в родном Питере, а в далеком Омске, непонятно. К обеим парам резко подскочили Пасечник/Чиризано. В начале сезона казалось, что им скорее «недодают». Стабильные 188 баллов на всех турнирах, с другой стороны — мощнейший камбэк с восьмого места на третье на «Гран-при» в Москве. Сами ребята в разговоре с «СЭ» объясняли результаты своими грубыми ошибками.

И вот в Сочи удалось откатать чище — и уже 196,60. Опять же, наверняка имеет место наценка в связи с уровнем турнира, но эти баллы уже позволяют надеяться на топ-5 чемпионата России. А ведь 190+ пробивали и новая пара Шичина/Дрозд, и Шевченко/Ежлов, и известные по юниорам Щербакова/Гончаров с самобытными программами хореографа Плишкина.

Короче, танцпол в Омске будет гореть. На это имеет смысл посмотреть вживую, если вы неподалеку, и в интернете или по телевизору, если попасть в сибирский миллионник затруднительно.

Участники чемпионата России у танцоров:

Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачев, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.