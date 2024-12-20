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Чемпионат России

Сегодня, 13:00

Журналист «СЭ» после лишения аккредитации сходил на фигурное катание. Чемпионат России с трибун — кайф

Журналист рассказал, как проходит чемпионат России по фигурному катанию в Омске
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Болельщики на чемпионате по фигурному катанию в Омске
Болельщики на чемпионате по фигурному катанию в Омске.
Фото «СЭ»
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Восторженный репортаж из Омска — про фигурку как новогоднюю традицию.

На шестой год работы должен вам признаться — я не очень-то люблю фигурное катание. То есть мне нравятся противостояния, интриги вне катка — но сложно словить кайф от того, что ух, танцоры сделали паттерн на четвертый уровень или что пара сумела показать красивый тодес. Да, есть энергичные программы, как под Skrillex у Марка Кондратюка, или можно подпеть «На сиреневой Луне» Матвея Ветлугина. Но не более того. И таких — среднестатистическое большинство аудитории, преимущественно мужской, которая в ежегодном опросе ВЦИОМа сумела бы назвать больше чем трех спортсменов. Хотя в масштабах страны нас таких немного — процентов 15 от силы.

Но. Я обожаю чемпионат России по фигурному катанию — его атмосферой проникаешься за день. На этапах «Гран-при», в том числе зарубежных, нет всех сильнейших. Здесь лучшие в одном месте (в том числе болельщики), плотность событий увеличивается. Там засудили, здесь столкнулись те самые танцоры с непонятными паттернами, а еще Татьяна Тарасова обозвала в эфире придурками Мухортову/Евгеньева (зря). И пиво в холле наливают, и Ягудин мимо тебя ходит. И все это среди елочек, снега и Jingle Bells. Кайф.

Фигурист Марк Кондратюк стал победителем короткой программы на&nbsp;чемпионате России в&nbsp;Омске.

Может ли фигурное катание стать новым оливье?

На Западе много уже укоренившихся в рождественскую неделю спортивных традиций. Футбольный Boxing Day в Англии, «Зимняя классика» в НХЛ и Кубок Шпенглера в европейском хоккее, Рождественская гонка в биатлоне.

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

В России таких почти нет. И если у кого и есть шансы, то это у чемпионата России по фигурному катанию, особенно когда он хорошо сделан. Это тот турнир, куда вы можете приехать всей семьей или с подругами/друзьями и потусить, а заодно поболеть за своих или узнать, что это за спорт вообще. Этакое наряжание елки в миниатюре — тоже есть ругань и скандалы, что как-то не так расставили игрушки/фигуристов, но большой праздник все равно перевешивает. И 8760 человек на трибунах наряжают ее вместе с тобой.

Сейчас в России выбирают на каждый год столицу Нового года (в 2024/25 — Киров). Почему фигурка не может стать такой же традицией? Вы знали, что Санта-Клаус стал красно-белым из-за рекламных плакатов Coca-Cola 1930-х? А что Великий Устюг стал столицей Деда Мороза простым указом Юрия Лужкова? Маркетинг решает.

Болельщицы на чемпионате по фигурному катанию в Омске.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Валерьянка для болельщиков

Волею судеб этот чемпионат России я впервые смотрю с трибун. Федерация обиделась на один из материалов и в связи с «неэтичным поведением» решила не аккредитовывать, прямо письмо прислала. Шары на елку не того формата принес. Что ж, помогать организаторам с продажей билетов надо — абонемент за 6000 рублей сам себя не купит. Следить, как наряжают, к 31 году даже приятнее, чем участвовать.

Шесть тысяч — это не какое-то нытье про инфляцию. Цена 1500 в день на нижний ярус вполне приемлемая, учитывая комфортность арены. Говорить заезженные фразы про то, какой современный дворец в Омске, надоело — Алексей Ягудин все сказал твердо и четко, попутно потроллив «СКА Арену».

Но на омских трибунах и правда приятно. Вот женщины обсуждают, что с собой в дорогу взяли валерьяночки, чтобы переживать соревнования мужчин-одиночников, «иначе меня не хватит». Почему успокоительные не стали еще партнером ФФККР — мысль покоя не дает. В этот же момент по первым рядам администратор фан-группы Андрея Мозалева раздает детям плюшевых лисят с наказом кинуть на лед после проката (есть ощущение, что кинули далеко не все).

Попутно на соседних рядах знакомятся друг с другом люди — спорят, кто что недокрутил, и разворачивают баннеры в честь Рыбаковой и Махноносова. Плакаты — отдельная история. Вот вам целый ряд баннеров в честь танцоров. Три полотна в честь пары Шичина/Дрозд, которые заняли место в конце первой десятки, если что.

Туктамышева и космос

И стюарды никого не гоняют, проход на арену без очередей, удобная логистика. Одно плохо — быстро бургеры заканчиваются. Но питаться вообще надо правильно. А лучше поддержать фигуристов и не питаться. Еще одна идея — продавать на аренах пленку для обматывания ног и бега.

Можно, конечно, иронично улыбаться над любовью прислонить любое мероприятие в России от фильма до фестиваля к космосу — Омск с космосом не ассоциируется, как Самара или даже Калуга. Но 15-минутное открытие по эпичности было суперкачественным, насколько это позволял хронометраж. Да и Туктамышева с двумя акселями (2,5 оборота) не разочаровала.

Марк Кондратюк. Столкновение на разминке, фаворит чуть не проспал тренировку. Что подарил первый день ЧР по фигурному катанию в Омске?

Короче, оказывается, когда людям на местах надо — фигурное катание может быть крутым продуктом. Собственно, и наряжать елку в России когда-то было в новинку и стало массовой традицией только в 1935-м. Не то чтобы нужно применять те же методы их культивирования. Но в четверг я видел 10 тысяч человек с таким же пиететом к традиции, и это великая сила. Мечтой федерации, Первого канала и всех причастных должно быть сделать из них сотни тысяч. Как когда-то Coca-Cola одела Санта-Клауса в красно-белое.

Сев в такси с «G-Drive-Арены» после соревнований, увидел, что у Александра с оценкой 5,00 на приборной панели играет матч «Авангарда». Значит, нам есть куда работать. Конечно, дальше.

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Фигурное катание
Марк Кондратюк
Матвей Ветлугин
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