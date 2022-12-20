Месси и Мбаппе рыдают в сторонке! На чемпионате России у фигуристов будет еще жарче

Пять причин, почему стоит смотреть чемпионат России в Красноярске.

Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске стартует уже в среду — пройдет пресс-конференция с участием гендиректора федерации Александра Когана, а следом и торжественная жеребьевка участников. В Сибирь я летел вместе с группой Алексея Мишина и докладываю — настроение у всех хорошее и веселое. Даже удивительно, что дружное. Обычно внутри таких больших коллективов есть контры. Наверное, на то он и Профессор, чтобы создавать необходимый микроклимат. Единственное — перелет был ночной, в самолете тесно, так что поспать можно было только на своей руке. Как ребята справятся с джетлагом — немаловажный вопрос.

После чемпионата мира по футболу у многих из нас может начаться «ломка» — большое событие позади, следующее только через два года. Излечить дискомфорт поможет чемпионат России по фигурному катанию. Сейчас мы вам докажем, почему за ним стоит следить, даже если вы не поклонник фигурного катания. Специально перед турниром прошерстили номера «СЭ» за 1992—1993 годы — о первом в истории чемпионате России лишь обрывки информации, даже полных протоколов в открытом доступе нет. Сейчас положение фигуристов кардинально другое — это, конечно, не «из грязи в князи», но из небытия в хайп точно.

1. Приедут лучшие

Чемпионат России до этого сезона был единственным турниром, на котором друг с другом встречались все лидеры сборной, разбросанные по разным этапам «Гран-при», Кубка России и «челленджерам». Сейчас еще одним таким турниром должен стать финал «Гран-при России», но статус чемпионата несравнимо выше. На нем разыгрываются места в сборной на следующий сезон, а значит, ставки и зарплаты. Трудно придумать мотивацию мощнее.

Чемпионат-2022/23 пропустят несколько лидеров — Анна Щербакова, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, но по поводу всех них есть сомнения относительно продолжения карьеры. Алена Косторная, судя по ее выступлениям, готовится переходить в парное катание. Диана Дэвис и Глеб Смолкин — в другую сборную. А Михаил Коляда, пропускающий турнир из-за обострения синусита, по этому сезону считаться лидером не может — при всем уважении. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин в парах тоже долгое время были четвертыми, но их потеря ощущается даже сильнее. Но уже на прокатах сборной было видно, что физически ребята не в себе.

Александра Трусова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

2. На нем всегда жарко и остро

Логичный вывод из присутствия всех лучших — между ними идет жесткое соперничество, которое не обходится без скандалов. В прошлом году Софья Муравьева потеряла балл после протеста замначальника «Хрустального» Эдуарда Аксенова. Егор Базин прозрачно намекнул, что Диана Дэвис/Глеб Смолкин равнее остальных. Наталья Бестемьянова рассказала, что Софья Самоделкина «рыдала и билась головой об стену» после своих оценок. Собака Трусовой облаяла автора этих строк после острого вопроса Анне Щербаковой. В позапрошлом году Евгений Плющенко заявил, что у судей идет подзарядка от мониторов к пенсии. Короче, это точно не менее драматично, чем разборки аргентинцев и французов в футболе.

3. На нем даже таинственно

Именно Красноярск стал ареной одного из самых ярких чемпионатов России в декабре 2019 года. На нем должны были схлестнуться два поколения — Трусова, Щербакова и Косторная против Медведевой, Загитовой и Туктамышевой. Алина выбыла за несколько недель до начала, завершив карьеру. А вот оставшиеся ветераны должны были попытаться выбить хотя бы одно призовое место у учениц Этери Тутберидзе.

И могло получиться. Трусова наошибалась и набрала только 226 баллов. Туктамышева пошла на первый в жизни четверной на соревнованиях — но упала. А Медведева... снялась с произвольной программы из-за сломанных коньков. Произошла очень неоднозначная история, в которую, насколько я знаю, поверили даже не все фигуристы. Мол, запасные коньки остались либо в Торонто, либо в Москве, замену в Красноярске за день было найти нереально. Коньки заклеили скотчем, затем японский журналист, присутствовавший на тренировке, передал диалог Жени и ее мамы Жанны о том, что надо сниматься. Евгения не лучшим образом откатала короткую программу, но героически поборолась и устояла на всех прыжках. Тем не менее казалось, что догнать трех соперниц нереально.

Но, выйди Женя на произвольную и поборись так же, с чистым прокатом она могла обогнать напАдавшую (давайте оставим большую А) Трусову. Может быть, это было невозможно. Как случилось бы на самом деле — теперь изучать только альтернативной истории. А для Медведевой короткая программа в Красноярске стала последним стартом в карьере.

4. Антураж и латекс на жеребьевке

Самым красочным событием чемпионата помимо непосредственно турнира является его жеребьевка — она состоится уже в среду вечером по красноярскому времени. Опыт чемпионата России по прыжкам показал, что такие мероприятия могут получаться даже ярче, чем иные соревнования. Фигуристы приходят в платьях и костюмах, по-другому выглядят и по-другому себя ведут — на это всегда интересно посмотреть. Отличная получилась история с подарками болельщикам от спортсменов.

В прошлом году звездой жеребьевки стала сногсшибательная Саша Бойкова, облачившаяся в костюм из латекса. Сможет ли ее кто-нибудь перещеголять в этом? Тоже одна из интриг.

Александра Бойкова. скриншот передачи

5. В джазе не только девушки

Отличительная особенность сезона-2022/23 — в фигурном катании пропадает доминирование одиночниц. Информационно оно еще есть, но в этом сезоне интриги, например, у мужчин куда больше. Даже без Коляды на золото чемпионата претендуют человек 10. Все умеют в четверные и все падают — а значит, выиграть титул можно даже из предпоследней разминки. У пар классическое противостояние Тамары Москвиной (Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский) с «хрустальными» Тарасовой и Морозовым. Им стоит сказать спасибо за то, что они остались в спорте — даже если федерации это стоило усилий по убеждению и мотивации. Наконец, в танцах творится настоящая несуразица — в отсутствие трех первых дуэтов наверх выходят новые лица, а оценки Худайбердиевой/Базина удивляют почти всех.

Именно с танцев, мужчин и пар начнется чемпионат России в четверг. Начало в 10.00 по московскому времени.