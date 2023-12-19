Какой чемпионат России мы заслужили? Турнир с Загитовой, Медведевой и Липницкой мог бы стать реальностью

Кто из звезд нашего фигурного катания приехал бы в Челябинск в идеальном мире.

Если бы фигурное катание было обычным здоровым видом спорта, где карьеры продолжались хоть наполовину от того, что есть в футболе, хоккее или теннисе, то состав чемпионата России в Челябинске выглядел бы совсем по-другому. «СЭ» предположил, кто бы мог поехать в столицу Южного Урала, чтобы биться за седьмое-восьмое золото в карьере.

Чемпионат без чемпионок

Потому что сейчас в Челябинске де-факто не будет ни одной чемпионки России. Действующая победительница Софья Акатьева пропускает турнир из-за травмы, Валиева выиграла предолимпийский чемпионат, но положительная допинг-проба в день произвольной программы сводит шансы сохранить по крайней мере эту медаль практически на нет — результат уже аннулирован по вердикта РУСАДА. Туктамышева снялась с сезона еще в начале. А больше никого нет — взрослые спортсменки вроде Фроловой и Талалайкиной без ультра-си не могли пробиться наверх, молодые вроде Петросян и Муравьевой еще не успели ничего выиграть.

Более того — среди участниц нет и чемпионок мира по взрослым, впервые за девять лет. И нет ни одной участницы чемпионата мира — впервые за всю 30-летнюю историю чемпионатов России. Если мы считаем подвешенными, а не повешенными медали нашей сборной на Олимпиаде в Пекине, то и олимпийских чемпионов ни в одном из видов также нет — Кацалапов, Щербакова, Загитова уже ушли. Чемпионка Европы в женском одиночном, кстати, есть и помимо Валиевой — это Алена Косторная, перешедшая в парное катание. Но она не успела поучаствовать в чемпионате мира, куда ехала фаворитом, из-за коронавируса.

А вот кто мог бы приехать, но не приехал — будучи еще в сочных 20-25 годах? Туктамышева в прошлом году выступала в 26, сейчас ей 27, Слуцкая выигрывала чемпионат мира в 26 — давайте это считать как примерную верхнюю планку. Фамилий действительно достаточно, и среди них немало будто из прошлой жизни.

Начнем с самых дальних подступов, которые по меркам большинства видов спорта не такие уж и дальние.

Юлия Липницкая. Фото Ксения Нуртдинова

Юлия Липницкая

Ей всего 25. Сейчас олимпийская чемпионка Сочи тренирует в академии Евгения Плющенко, но продолжает кататься в шоу. Правда, прыгает редко, скорее она танцорша. Например, буквально на днях открывала новый каток школы с действующим танцором Валерием Ангелополом.

Анна Погорилая

На первый чемпионат России она вышла еще в 2012 году, но Погорилой тоже всего 25. Она не раз говорила, что думала вернуться на лед, заявлялась на турнир шоу-программ, но по странному стечению обстоятельств была заменена на Дмитрия Алиева. Также Анна выступала на роликах, а на коньках, если будет время, на подготовку, то и тройной еще сделает. Правда, так она говорила пару лет назад.

Елена Радионова

Елене 24, в последние месяцы она пропала из публичного пространства, но, во-первых, она как раз выступила в турнире шоу-программ и заняла 17-е из 24 мест, а также несколько раз по ходу сезона выходила с показательными номерами на различных мероприятиях — правда, ограничивалась вращениями, не делая прыжки.

Аделина Сотникова. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Аделина Сотникова

Ей 27, правда, судя по состоянию здоровья, Аделина вряд ли бы докаталась до таких лет — полный букет травм шеи, спины и других частей тела. Может, поэтому Аделина не так активна и в шоу и тоже ограничивалась прокатами на роликах в летних шоу. Сейчас Сотникова ушла в дела семейные и воспитывает сына Адриана с казахстанским теннисистом Денисом Попко.

Алина Загитова

Загитова из другого поколения российских фигуристок, ей всего 21, и, судя по выступлениям на шоу, короткую программу собрать она могла бы вполне. На шоу регулярно исполняет тройной флип и реже лутц (оба — с переменным успехом), добавить аксель — и даже в таблице предстоящего чемпионата она была бы со своими компонентами где-нибудь в середине.

Евгения Медведева

Медведевой 24, но тройной сальхов, пусть и более легкий, чем флип, на шоу она делала всегда стабильно и четко. А иногда даже добавляла риттбергер. Несмотря на травмы, технически (не только в смысле прыжков) она подготовлена едва ли не лучше всех. Но сейчас у Евгении есть заботы поважнее — например, попугай, признанный вещдоком в уголовном деле.

Анна Щербакова

Переходим к еще более близким по таймлайну персонажам. Щербакова ушла из спорта каких-то полтора года назад — но, судя по последнему выступлению на юниорском Кубке Первого канала в Калуге, сейчас Анне сделать сложные прыжки непросто, оба тройных флипа ей не удались. Если следовать такой грубой логике, она была бы за Медведевой в таблице.

Александра Трусова

Трусова ушла из спорта в шоу и пение хитов еще позже и держит технику под контролем. На последнем шоу ей удался каскад тройной лутц + тройной тулуп. Незаметно удалось заглянуть на тренировку Александры — там она вколачивает прыжки почти с такой же регулярностью, как и во время карьеры, пусть и не четверные.

Двойной аксель тоже был с запасом. При добавлении тройного флипа, например, набор не уступал бы в короткой программе той же Камиле Валиевой, а по компонентам Трусова вряд ли бы проиграла кому-нибудь, кроме нее.

Елизавета Туктамышева. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Елизавета Туктамышева

Если и была бы у Трусовой на этом чемпионате серьезная конкурентка, так это Туктамышева. Она на последних шоу спокойно делала тройные лутцы и двойные аксели. На триксель, видимо, уже рассчитывать не приходится, да и с каскадами 3+3 у Лизы в последнее время, поговаривают, уже были проблемы даже на тренировках. А по компонентам они сравнимы — уж слишком у Трусовой они отличались в зависимости от штаба и результата по технике.

Но что самое необычное и симптоматичное — если брать результаты по ультра-си в «Гран-при» сезона-2023/24, только Аделия Петросян могла бы «перепрыгать» ушедших из спорта одиночниц. В остальном же Трусова и Туктамышева, к примеру, могли бороться за медали.