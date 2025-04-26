Дайте чемпионат России Москве! Почему столицу страны дискриминируют в фигурном катании

24 года без четверного оборота.

У нас в стране часто говорят: Москва не Россия. Вся жизнь сконцентрирована в полутора городах, москвичи высасывают все соки, и так далее. Культурную жизнь в столице и большинстве миллионников, не говоря о райцентрах, по числу событий и заведений и правда не сравнишь. Тем удивительнее видеть примеры «дискриминации» Москвы. Об одном из них в спорте имеет смысл рассказать.

Чемпионат при долларе по 30

Дискриминация, конечно, выражение фигуральное. Но недавно генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал о городе-хозяине ближайшего чемпионата России (имеет ли смысл его называть предолимпийским?):

— С наибольшей вероятностью станет Санкт-Петербург. Решение в ближайший месяц примет исполком Федерации фигурного катания на коньках России, — сказал Коган ТАСС.

Слова заставили задуматься: а когда вообще последний раз главный турнир страны бывал в главном городе России? Оказалось — в 2001-м. Доллар по 30, только-только изменен российский гимн, среди действующих фигуристов в осознанном возрасте разве что Иван Букин, в женском одиночном никого нет даже в проекте. 24 года — это уже не одно, а практически два поколения, по меркам современной социологии. В 2006-м чемпионат еще проводился в Мытищах — географически близко, но все же это другой регион РФ. Для сравнения — с тех пор Петербург принимал чемпионат шесть раз (скоро, видимо, будет седьмой).

При этом федерацию не обвинишь в отсутствии разнообразия географии: последние 11 чемпионатов России прошли в семи городах (Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург, Саранск, Красноярск, Омск). Если смотреть на последние шесть лет, повторов больше, но на уровне всероссийских соревнований появились новые точки на карте — например, насквозь хоккейный Магнитогорск, собиравший полные трибуны, и даже Байкал. Правда, не удалось привезти турниры в мелькавшие в календарях Нижний Новгород и Новосибирск — они исчезали из планов ближе к началу сезона.

Будет лукавством не упомянуть, что Москва долгое время в ноябре принимала этап представительного международного «Гран-при». Но по нему звонят колокола и грустят златые купола уже лет пять.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чем хорош московский вариант?

Наверное, критикующих могут заподозрить в ворчливости — вечно всё вам не так. Сами же говорите, что надо развивать регионы. И «СЭ», конечно, всегда на страже интересов болельщиков по всей стране! Понятны аргументы про то, что Москва и без того зажралась. И в СМИ, и даже в устах фигуристов (например, Марка Кондратюка) давно звучит идея везти мероприятия на Дальний Восток — песню Лебедева-Кумача про «широку страну мою родную» знают даже те, кто родился после 2001-го. Есть идеи с другими городами КХЛ и даже белорусским Минском. Но так ли ущемлен Санкт-Петербург, если он будет выбран? Это мекка мирового фигурного катания, родной город для многих тренеров и руководителя федерации. Но нельзя сказать, что он редко видит большой спорт.

Поэтому в соцсетях после новости о Питере самые популярные комментарии — когда же турнир будет в Москве. Аудитория в виде спорта молодая, и многие болельщики тоже не помнят 2001 год. Доллар по 30 они видели разве что в приятных снах — о том годе им может напоминать серия «Симпсонов», где якобы предсказан теракт 11 сентября.

Аргументов в пользу Москвы — уйма. Легкая логистика, знакомые и большие дворцы, внимание большого города, в котором, несмотря на предновогоднюю суету, наверняка найдется желающий забить трибуны народ (в том числе гости-туристы). Да и те турниры и шоу, которые организуются, проводятся хорошо при желании — рекламные щиты с «Битвой школ» тут и там у метро встречаешь. Нюансы, конечно, есть — в Москве дворцы нужны и организаторам ледовых шоу-сказок, которые собирают публику не хуже соревнований. Есть КХЛ, с которой придется договариваться. Аренда недешевая, да и власти Москвы не будут так стараться ради фигуристов, как региональные в Челябинске или Красноярске.

Но 24 года и правда срок приличный. Столько не катаются. Может, на четверть века преподнести Москве подарок?