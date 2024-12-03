Кто из российских фигуристов самый крутой? Разбираем на цифрах

Кто лучше всех прыгает и почему многие из оценок наших надуты судьями.

До чемпионата России по фигурному катанию осталось менее трех недель, но интрига во всех видах закручена так лихо, что готовиться к нему стоит заранее. И корвалол закупать, и билеты в Омск (они еще остались), и оценивать шансы участников. Недаром мужчины наконец поставлены в конец программы чемпионата, на самый вечер — это можно считать неким признанием.

В течение сезона российские одиночники (и вместе с ними судьи) удивляли невероятными результатами за 300 баллов. Десятка лучших результатов в серии «Гран-при России» выглядит как мировой топ. В международном сезоне за 280 выходили только четыре человека — Малинин, Кагияма, Сато, Эмоз.

Владислав Дикиджи — 302,47

Евгений Семененко — 301,60

Григорий Федоров — 301,04

Николай Угожаев — 292,56

Марк Кондратюк — 289,74

Марк Кондратюк — 289,11

Владислав Дикиджи — 288,32

Глеб Лутфуллин — 284,85

Петр Гуменник — 282,88

Роман Савосин — 276,62

Значит ли это, что российское мужское одиночное катание стало лучшим в мире? Нет, не значит, но об этом позже.

Владислав Дикиджи. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто круче всех?

Пока немного бодрой статистики. Всего российские одиночники за пять этапов «Гран-при» исполнили ровно четверть тысячи попыток четверных прыжков — 250. Из них так называемые старшие квады (флип, лутц, риттбергер) — 89. Приземлены из этих 250 попыток 205 — 82%, очень неплохо. Из 89 попыток старших квадов приземлить удалось 68 — тоже очень высокий процент, 76,4%.

Правда, чистота четверных оставляет желать лучшего. Из оставшихся 205 приземленных четверных на плюсовые оценки или в ноль были сделаны 136. То есть реально удачные четверные сделали только в 54,4% случаев. Правда, процент упал во многом из-за попыток спортсменов из второго эшелона, а не лидеров. Есть целый пул ребят из регионов, которые не сделали ни одной удачной попытки, а просто расшиблись три-четыре раза.

Дадим статистику лидеров мужского одиночного по количеству и качеству четверных (оценки на плюс — на минус — падения/бабочки).

Марк Кондратюк — 9-5-0

Егор Рухин — 9-4-1

Петр Гуменник — 5-6-2

Владислав Дикиджи — 12-0-0

Глеб Лутфуллин — 10-1-1

Николай Угожаев — 8-2-2

Григорий Федоров — 8-2-2

Евгений Семененко — 8-1-3

Макар Игнатов — 6-5-1

Роман Савосин — 5-5-0

Дмитрий Алиев — 6-2-1

Андрей Мозалев — 5-2-1

Даниил Самсонов — 4-1-0

Из второго эшелона выделяются Даниил Постарнаков (6-4-0) и Александр Мельников (6-2-0) — они одни из немногих, кто ни разу не упал. Правда, заходили только на тулупы и сальховы.

Таким образом, стопроцентная чистота прыжков только у Дикиджи. Больше таких людей в российском фигурном катании нет в принципе. Причем Влад прыгает и самые сложные квады — флип и лутц. Соперники могут перебить разве что количеством. И из таких соперников просматривается только Кондратюк. У Гуменника и Семененко качество четверных в этом сезоне упало.

Марк Кондратюк. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Рост оценок — сомнительный

Так почему россиян, которые стали доставать до 300 баллов, как делают за рубежом считаные единицы, нельзя считать мировыми лидерами?

Их точно можно похвалить — видно, как наши мужчины подстегивают друг друга через конкуренцию и усложняют программы. Того гляди — и до четверного акселя дойдем. Но...

Отдельная и глубокая тема — в условиях погони за техникой снижается роль второй оценки у мужчин. Работать над артистизмом и коньком становится попросту невыгодно — если ты будешь делать сложные прыжки, судьи и так подтянут твои компоненты. Кейс Григория Федорова на этапе в Москве стоит особняком — музыку под его катание можно было поставить в принципе любую, образ каждый из зрителей мог додумать сам. По каменному лицу Григория, во всяком случае, он не читался. Гораздо приятнее было видеть его настоящие эмоции после выставления оценок — про пиво и покурить. Вот их бы на лед перенести.

Поэтому когда мы говорим о 300 баллах наших, которые уже вот-вот будут штурмовать Малинина и олимпийские медали, это серьезная натяжка. За рубежом такие же прокаты получали бы какие-нибудь 270-280, которые означают моментальный откат в привычную середину первой десятки.

Но, судя по всему, инерцию уже не остановить — и будет очень странно, если в Омске отметку 300 не пробьют сразу несколько парней. Зашататься может и гроссмейстерская планка 110 в короткой, которая покорялась разве что Ханю и Чену, и 310 по сумме программ — это уровень Малинина. Но воспринимать это стоит только как красивое внутрироссийское шоу, а не заход на новую гегемонию русских в мужском одиночном, как на стыке веков. Впрочем, в шоу нет ничего плохого — в российском спорте нынче его не так и много.

Участники чемпионата России у мужчин

Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров.