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Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 13:00

«Кто любит скандалы — их право. Мне такая популяризация не нравится». Мы посмотрели фигурное катание с олимпийской чемпионкой Канаевой

Канаева подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Гимнастка Евгения Канаева.
Евгения Канаева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева — о выступлении лучших фигуристок России на родной земле.

В чем преимущество просмотра чемпионата России без аккредитации — на трибунах можно найти удивительных напарников по просмотру. Например, на верху нижнего яруса устроилась одна из самых известных ныне живущих омичек в мире — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева. Смотрела программы внимательно, следила за коньком, комментировала прыжки. И даже, на удивление, не стала прогонять корреспондента «СЭ», ненавязчиво предложившего озвучить мысли под запись.

Таких красивых арен в России больше нет

— Я очень хотела попасть на фигурное катание и вживую посмотреть, потому что люблю и всегда смотрела практически все крупные соревнования по телевизору, с самого детства. Передалось от родителей. Два вида спорта, которые нравятся моей бабушке и моей маме — художественная гимнастика и фигурное катание. Мама начинала как фигуристка, но потом перешла в гимнастику.

— То есть вы могли и фигуристкой стать?

— Нет. Меня отправили на художественную гимнастику. В Омске она развита в разы лучше, чем фигурное катание. На мой взгляд, зря — имея такие возможности с точки зрения арены, столько хоккейных школ «Авангарда» везде, можно и фигурное катание развить, талантливых детей много. Людям надо давать выбор. Я, конечно, очень рада, что все девочки идут на художественную гимнастику в Омске. (Смеется.) Но фигурное катание мне тоже очень нравится.

Так что, когда меня пригласило на этот чемпионат министерство спорта Омской области, я нисколько не сомневалась. Такая арена — достопримечательность города, в России таких красивых арен больше нет, мне кажется. И для меня большая честь быть амбассадором «G-Drive Арены».

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— Вы в принципе по прокатам видите, кто в форме, кто нет? Есть же пересечения между видами спорта.

— Когда ты так катишь, что не чувствуешь под собой лед, есть скорость, есть ощущение легкости и энергетика — это видно профессионалу. Разницу между разминками видишь. Хотя лидерам сложнее выступать из-за груза ответственности и груза лидерства, который ты должен оправдывать, нужно делать что-то особенное, удивлять. Это тоже здесь было видно.

— Кто вам на чемпионате понравился больше всего?

— Давайте по видам. Танцы — очень красивая тройка победителей. Очень нравятся постановки команд и Крыловой, и Жулина!

В парах — восхищаюсь Тамарой Николаевной Москвиной, столько лет она растит чемпионов — это восторг! Ее пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ставшие чемпионами России — потрясающие.

Парни — какая среди них конкуренция, такие таланты подросли, уровень катания и прыжков на высоте! Владислав Дикиджи радует сложностью своих программ и стабильностью. Но очень жалко, что Петру Гуменнику не удалось сделать программу так, как он может.

У девушек, конечно, Аделия, как она прокатала сегодня произвольную, какой-то идеал. Отсутствие слабых сторон. Программа, стиль, катание, прыжки, вращение и какая красивая девочка. Но вся тройка порадовала своими прокатами.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Девочки делают сверхработу

— Если вы любите фигурное катание, может, у вас есть топ фаворитов?

— Поскольку смотрю с детства, то моя любимая пара — Бережная/Сихарулидзе, это такое ностальгическое воспоминание. Она — такая миниатюрная и красивая, и он — такой высокий и статный. Смотрелось все это эстетически красиво, легко, интересно. Понятно, смотрела Алексея Ягудина, Евгения Плющенко, когда я сама начинала первые шаги в спорте. Для многих детей они стали вдохновением.

И конечно, позднее то, что произошло с женским фигурным катанием — Липницкая и Сотникова, Туктамышева, потом Медведева и Загитова, великолепная тройка Щербакова, Трусова, Косторная и невероятно одаренная Валиева... Сильнейшая конкуренция и великие тренеры.

Оригинальные постановки, что мне нравится у команды Тутберидзе. Понятно, что ее девочки делают сверхработу технически, но они и художественно одарены. Такую программу не всегда сделаешь, а они делают ее еще и эстетично, невозможно оторваться. Это появилось как раз 10 лет назад, когда команда Тутберидзе начала свое королевское шествие.

Все-таки в связи с отстранением фигурное катание потеряло меньше, чем другие виды спорта. Внимание сохраняется.

— За наших против не наших болеть привычнее?

— Мне всегда была интересна конкуренция стран, потому что в каждой есть свои фишки, особенности школы, это масштабнее. Но понятно, что за 20 лет фигурное катание в России развилось невероятно.

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— Нет зависти из-за этого? Художественная гимнастика же как летнее фигурное катание. Но у нас тут фанатские войны, постоянный нерв — а у художниц это не раскручивается.

— Противостояния всегда были и у нас. Это спортивная этика. Человек сам решает, поскандалить или нет. Для меня важнее учиться у других спортсменов и тренеров, нежели скандалить, важно уметь ценить чужие достоинства и труд. Кому-то нравятся скандалы, это их право. К сожалению, популяризация строится больше на скандалах, чем на победах. Мне это не очень нравится и сильно расстраивает. Мне в этом смысле очень нравится Аня Щербакова, прошла со своими тренерами всю жизнь спортивную и преодолела все, став олимпийской чемпионкой. И остается скромной и благодарной.

— Мне кажется, фигурное катание как раз так продвинулось за счет идеального симбиоза — обилие побед с приправой в виде разборок.

— И во многом благодаря шоу — Авербуха, Навки, Тутберидзе, Плющенко, телепередачам, которые проходили на Первом канале, других. Это уже перешло в маркетинговую историю. Мне нравится, что знают наших героев. Но я не люблю грязные скандалы, это не красит вид спорта, хотя народ любит всякие острые ощущения. Но акцент нужен на прогресс, что-то человеческое. И за счет этого наш народ будет добрее, сильнее и лучше.

Мне нравится и Медведева, и Загитова, зачем выбирать? Я была на этом месте, между мной и еще кем-то выбирали. Евгения была новым, другим, ни на что не похожим явлением. А Загитова появилась с «Дон Кихотом» — и... все совпало. Но Женя и Алина представляли разные стили.

Мне еще нравятся программы Ксении Синицыной. На нее всегда было интересно смотреть. Гимнасты и фигуристы друг на друга посматривают всегда. Оба вида спорта — творческие.

— Ваши любимые программы?

— «Список Шиндлера» у Липницкой, «Ангел» у Косторной, «Жар-птица» у Щербаковой — прекрасные. Вообще один из самых запоминающихся для меня моментов за последние годы — ее победа после пневмонии на чемпионате России. Валиева — тоже идеал эстетики на льду, что «Болеро», что «Девочка на шаре».

— Хотелось бы ее возвращения?

— Конечно! Если она на то имеет силы, здоровье и мотивацию. Очень талантливая девочка, украшение в мире фигурного катания.

Фигуристка Аделия Петросян.
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хочется делать праздник спорта и счастья

— Только что фигуристов допустили в нейтральном статусе к олимпийскому отбору. Ваше отношение?

— Это большая радость! Я считаю, на международном уровне ты всегда растешь быстрее и становишься сильнее. Чемпионат мира и Олимпиаду ни с чем не сравнишь. Очень рада, что у фигуристов появилась возможность побороться за путевки на Олимпиаду, наши фигуристы — космические. Пусть все сложится и мы увидим наших спортсменов вновь на Олимпиаде! Чего искренне желаю. И сейчас, к примеру, прекрасно выступили пловцы, завоевали множество медалей.

— Которые могли раньше активизироваться и поехать на Олимпиаду.

— Они заложники ситуации. Вообще не представляю, что они чувствуют, каждый спортсмен. Поэтому в том числе и мы с командой проводим международный турнир по художественной гимнастике на «G-Drive Арене» — чтобы дети и наши девчонки-гимнастки чувствовали себя звездами.

— Подождите, что за турнир? Я профан просто.

— Международный турнир «Evgeniya Cup», в июне проходил здесь же. И приезжали люди из разных стран, говорили: «Невероятно красивый турнир очень высокого уровня». Хочется делать не просто спортивные мероприятия, а праздник спорта и счастья. Яна Батыршина, Дима Губерниев поддерживают и сильно помогают — девчонки становятся раскрепощеннее. Появился этот медиаэффект, который есть в фигурном катании. В художественной гимнастике тоже, если копнуть глубже, можно скандалы найти (Смеется.) Но давайте не будем, хорошо?

Фигурное катание
Евгения Канаева
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