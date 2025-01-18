Петросян едва не отдала титул, Кондратюк мог лишиться медали из-за ошибки графики. Чемпионат по прыжкам нужен, но снова не убедил

Как смотрелся экспериментальный турнир с трибун в Петербурге.

Чемпионат России по прыжкам-2025

Итоговое положение

Мужчины

1. Николай Угожаев — 211,48

2. Владислав Дикиджи — 206,34

3. Марк Кондратюк — 203,89

Женщины

1. Аделия Петросян — 119,38

2. Софья Муравьева — 111,81

3. Анна Фролова — 110,54

Пары

1. Александр Галлямов — Анастасия Мишина — 75,28

2. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 65,30

3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 41,20

3. Дарья Андреева — Александр Акимов — 37,05

То, что чемпионаты по прыжкам и расширение видов фигурного катания нужны — сомнений нет. Пока биатлон придумывал новые виды гонок, а в хоккее появился овертайм 3 на 3, консерваторы-фигуристы стояли на месте. В проекции через несколько шагов такие истории могут принести всем фигуристам больше медалей на Олимпиаде — если добавятся новые дисциплины. Да, это скорее забота не о себе, а о будущих поколениях, но разве не ради них мы живем на этой планете?

Поэтому на третьем в истории чемпионате России по прыжкам очень хотелось увидеть шоу. Получили ли мы его?

Формат доработали

По моим разговорам со зрителями — люди одобрили схему с общей таблицей участников и постепенным выбыванием самых слабых. Это напоминает автогоночную серию NASCAR: там тоже чемпион определяется в так называемом плей-офф, есть 16 претендентов, после нескольких гонок отцепляют четверых. Для фигурной публики, видимо, слишком сильный удар — если любимчик случайно сенсационно вылетит в 1/8 финала. Хотя в этом и кроется прелесть системы на вылет. Никто не умер от выбывания Даниила Медведева на старте Australian Open. Да и такой формат позволяет пригласить больше, чем 16 человек — даже 24 и 32.

Но плюсы, безусловно, есть. Некая стройность и цельность и ощущение длинной гонки за золото — баллы во всех раундах суммировались. При всей логичности идеи хромало исполнение — очень не хватало общей таблицы с изменениями в зачете онлайн, которая бы регулярно появлялась на экране или кубе в зале. Но это детали, которые можно доработать.

Кое-что дорабатывать пришлось по ходу пьесы. Например, бронзовый призер Марк Кондратюк мог и вовсе не попасть в финал — если бы в первом раунде не обнаружилась ошибка в подсчете его баллов. Кто ее исправил — сказать не берусь, писали организаторам и мы, журналисты, бурлила общественность, возможно, ее отловили сама федерация и Первый канал — но общими усилиями баллы пересчитали.

При этом напряжение плей-офф тоже присутствовало. Так, когда на льду остались восемь человек, то судьбу четвертой путевки в финал у мужчин решили 0,06 балла — Кондратюк обогнал Алиева.

Владислав Дикиджи. Фото Федерация фигурного катания на коньках России

Дикиджи не выиграл

В финале встретились те, кто и должен был — обладатели старших квадов Угожаев, Семененко, Дикиджи и Кондратюк. И тут начались нервы. Семененко, который по ходу всех стадий отыгрывался и приближался к лидеру Угожаеву, дрогнул — и отлетел на четвертое место. Благодаря этому Влад поднялся на второе — хотя на четверной аксель так и не зашел. Ждать его было опрометчиво — регламент такой риск не предполагал от слова «совсем».

Даже больше — многие люди проехали все стадии практически на одной комбинации прыжков. Как Кондратюк — в полуфинале он сделал комбинацию из трех тройных акселей, еще двух и четверного сальхова. В финале — пять тройных акселей, потом еще два, четверной лутц и сальхов. К Марку вопросов никаких — он использует правила, тем более его соперники комбинацию из пяти трикселей докрутить не смогли и завершали двойными. Но дает ли это зрителю насладиться разнообразием? А может, фигурное катание в принципе не такое разнообразное?

Петросян едва не упустила титул

У женщин тоже в финал прошли те, кто не делают четверные и тройной аксель — а просто воспользовались «автобусной» тактикой и делали тройные флипы и лутцы. Пока призерки чемпионата России Садкова и Горбачева расшибались на четверных, петербурженки Фролова и Гущина спокойно шли к финалу. И вышли. Из важных событий — Муравьева вернула тройной аксель и во многом за счет него стала второй.

Выиграла ожидаемо Петросян, хотя даже она устроила интригу на последних секундах — долго боролась за четверные в финальном раунде, из-за чего никак не могла начать каскад из пяти прыжков. Но под финальный сигнал закрыла вопросы о победителе. Серебро Муравьева удержала, а Фролова в близкой борьбе обыграла Гущину — та делала более сложный каскад, но за счет надбавок судей Анна оказалась выше. Хотя, по сути, поставить выше можно было и одну, и другую.

Софья Муравьева. Фото Федерация фигурного катания на коньках России

Зал бросили на произвол судьбы

Интернет- и телеаудитория много выше, чем живая в количестве 5-6 тысяч человек, но вживую турнир смотрелся тоже спорно. Конферансье, Алексей Ягудин и Анна Щербакова, сначала молчали по ходу выступлений, потом заговорили во время прыжков, потом все же нашли золотую середину и комментировали минуту-полторы прыжки уже по окончании. Получилось, как в стихах — «недолет, перелет, недолет, по своим артиллерия бьет». Договориться будто можно было заранее?

И паузы, убийственные паузы в тишине — понятно, что фигуристам надо отдыхать, но их очень нужно чем-то заполнять. Музыкой ли, камерой поцелуев, опросом, из каких городов приехали болельщики. Либо сокращать.

Несуразным получился выход Маргариты Базылюк. Уж не знаю, это мама ее соперницы Костылевой заговаривала экран, но... Звезду Тутберидзе позвали показывать прыжки в преддверии раунда — а она больше половины завалила, а перед полуфиналом и финалом и вовсе перестала выходить.