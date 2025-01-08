Переезд в Москву, психолог и Божья помощь. Ученица Тутберидзе сенсационно претендует на Олимпиаду

Рассказываем о главной героине прошедшего чемпионата России Дарье Садковой.

До 28 февраля Федерация фигурного катания России должна отослать в ISU список участников в олимпийском отборочном турнире в сентябре 2025 года — по одному основному и запасному в каждом виде. Гонка за Пекин, по сути, началась — возможно, впервые в истории борьба за путевки на Олимпиаду проходит не только на спортивном фронте, но и на политическом и кулуарном.

Что может помешать фигуристкам Тутберидзе?

Но если брать спортивные результаты, то как минимум у женщин первая двойка чемпионата России очевидна — это Аделия Петросян и Дарья Садкова. Над обеими есть угроза невключения в список из-за требования ISU. Дословно оно звучит так: «Номинированные спортсмены и их вспомогательный персонал не должны быть ни в каком виде ассоциированы с каким-либо лицом, отбывающим срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, и они должны согласиться полностью выполнить любой запрос о предоставлении информации от ITA, ISU, МОК, ВАДА, включая любой запрос о предоставлении дополнительной информации о местонахождении или контактные данные всего вспомогательного персонала, с которым они связаны».

По сути, это правило имени Валиевой и ставит под вопрос участие в Олимпиаде любых российских подопечных Этери Тутберидзе. Однако если станет понятно, что «ассоциацию» не считают достаточной, то на почту ISU должны быть отправлены данные именно Петросян и Садковой.

16-летняя Дарья стала главной героиней прошедшего чемпионата России, неожиданно завоевав серебро, которое отдавали Алине Горбачевой, Анне Фроловой и даже Софье Акатьевой — но никак не менее звездной Садковой. «СЭ» рассказывает о восходящей звезде группы Тутберидзе из Йошкар-Олы.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Работа над менталкой

В Омске на трибунах рядом со мной успех дочери воочию видела мама Садковой Анна. Во время проката она была на связи с... митрополитом Саранским. Если правильно понял, речь действительно идет об архиерее РПЦ Зиновии (Корзинкине). Анна говорит, что «пазл сложился» благодаря многим факторам, но прежде всего — командной работе. Самой Даши и тренерского штаба, других специалистов, семьи и в том числе Божьей помощи.

Когда-то Даниил Глейхенгауз назвал подопечную самураем, который идет по своему пути — и фигуристка с этой характеристикой согласна. Автор «СЭ» говорил с Дарьей на одном из первых турниров после просмотра в «Хрустальном», тогда Даша сказала:

— Было волнительно. Когда выходила на первый лед, еще потрясывало. Потом привыкла.

Дарья Садкова с мамой. Фото соцсети

Можно начать с того, что она очень требовательна. Как, впрочем, и остальные тренеры «Хрустального». Очень четко ведется подготовка, все строго. Был один момент, когда у меня что-то не получилось. Этери Георгиевна сказала: «Ты сейчас обратно уедешь, и все». И я начала работать гораздо больше, — вспоминала Садкова.

Как попадают в «Хрустальный» и как мотивирует Тутберидзе? Рассказывают ученики элитной школы.

Путь девушки из Поволжского (и не самого богатого) региона — действительно про внутреннее преодоление и победу над собой. По нашей информации, Садкова с недавних пор начала работать с психологом, что принесло большие результаты в ментальной работе — с физической у Дарьи перед соревнованиями проблем, как правило, не было.

С мая Дарья зачислена в Академию фигурного катания Москвы, но до этого становлению помогали в Марий Эл.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Адекватная фигурная мама

Мама Садковой работает адвокатом. И во многом особенности профессии позволили дочери заниматься фигурным катанием. Брат Даши, кстати, тоже в спорте — занимается спортивной гимнастикой.

Причем в личном общении Анна представляется образцом адекватности мамы спортсменов — и все популярные аргументы против профессиональной карьеры парирует спокойно, подбирая слова, и осмысленно.

— Путь фигурной мамы... очень сложен. Обычному человеку это не понять, многие друзья и знакомые относились к этому с сомнением, называли «сумасшедшей мамой»: «Придумала себе что-то, возишь из Йошкар-Олы куда-то...» Часто было нужно куда-то поехать, благо моя работа позволяет работать дистанционно.

Представляете, каково мне, взрослой состоявшейся женщине и профессионалу, оставить все и переехать на съемную квартиру в Москву? Меня оценивали как одного из лучших адвокатов республики, а я уже пятый год не работаю. Но я сделала это для дочери.

Я сама раньше занималась танцами, бывшая балерина, поэтому стала в это вникать, занималась с Дашей хореографией. То есть когда мы возвращались в Москву из дома, Даша была уже подготовлена, у нее была моя хореография.

Мне много пытались объяснить, что это только моя мечта. Но в какой-то момент я решила, что отпускаю ребенка, ее нужно оставить в покое, потому что, наблюдая за историями других спортсменов, понимаешь, что вмешательство родителей может сыграть злую шутку и не дать ребенку созреть и почувствовать свое истинное желание. Она способна сама принимать решения, у нее есть своя команда на катке, а я обеспечиваю тылы.

У нас ни разу не было такого, чтобы я заставляла Дашу тренироваться, когда она не хотела. Единственный раз на моей памяти она плакала в 10 лет, когда мы приехали в 23.40 на лед, чтобы ставить программу, — сил не было никаких. Но постановщик нашел подход, мило поговорил и потихоньку ее раскатал.

Задача родителя состоит в том, чтобы показать ребенку все возможности этого мира и позволить сделать выбор в пользу того, что ему нравится. Даша занималась рисованием и танцами, каталась на горных лыжах. Мы прошли много всего. Да, ей не сразу понравилось, но стало интересно. Ребенку нужно давать самореализовываться и выбирать свой путь, понимая, куда нужно двигаться. Я просто хотела дать ребенку все возможное, чтобы он никогда не пожалел о том, что он не реализовал свои возможности, — говорит Анна.

Этери Тутберидзе, Дарья Садкова и Даниил Глейхенгауз. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Переход к Тутберидзе

Садкова начинала карьеру в Москве у Михаила Магеровского, который дал Даше базу и основу, поставил технику, но до четверных она не дошла. Корреспонденту «СЭ» рассказывали, как Дарья переходила в группу Тутберидзе и что у ее тренера хватило благородства не мешать дальнейшему прогрессу ученицы. Нередко, когда спортсмен уходит в другую, более сильную команду, прощаются плохо, с обидой и скандалами.

Рассказывают, что, узнав о возможности просмотра в группе Тутберидзе, Даша заплакала — мол, хочет остаться. Страх перемен для подростка понятен. Тогда Михаил Александрович сам поговорил с фигуристкой и призвал не бояться и попробовать, сказав, что рад за нее. И пообещал, что в случае неудачи она всегда сможет вернуться к нему. Мама Садковой называет Тутберидзе «монументальным человеком и мудрой женщиной, которая зрит сразу в корень и от которой исходит мощь и бешеная энергия».

А про Дарью говорит, что та хочет длинную карьеру: кататься до тех пор, пока россиян не выпустят на международные старты, а дальше еще пять-шесть лет. Если, конечно, здоровье позволит.

Россиян выпускать начали. Осталось сохранить здоровье. Олимпиада-2026 пока для Садковой будет скорее чудом, чем ожидаемым развитием событий. Но если на Олимпиаде-2030 будет три квоты — почему не дождаться французских Альп вместо итальянских?