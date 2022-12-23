Историческая развязка в фигурном катании! Два лидера набрали одинаковые баллы, но золото вручили одно

Необычный финал турнира одиночников на чемпионате страны в Красноярске.

Фигурное катание. Чемпионат России

Мужчины

1. Евгений Семененко — 295,07

2. Петр Гуменник — 295,07

3. Александр Самарин — 282,40

Расстановка сил после короткой программы у мужчин располагала к непредсказуемым результатам. В 14 баллах располагались 8 человек, все с четверными и одновременно возможностью упасть и потерять много.

Ветераны вернулись

Ветераны и молодые бились на равных. Дмитрий Алиев ошибся на акселе, сделав «бабочку» — а мог вернуться в борьбу за медали. Но нынешняя плотность в результатах у мужчин не дает права даже на одну ошибку. Он остался с «деревом», но был очень близко.

Макар Игнатов сделал как обычно в последние полгода: начал за здравие, приземлил четверной риттбергер, но всю программу снова не додержал. Неожиданно штурмовал Алиева Артем Ковалев, но не хватило чуть-чуть — четырех баллов. Сам Артем сидел в kiss-an-cry именно с этой мыслью — видно было по гримасе.

Кто успешно перебил результат Алиева — так это его давний напарник по сборной Александр Самарин. Прекрасный четверной лутц в каскаде — во втором Саша не стал рисковать и раскрылся раньше, ограничившись тройным. Но это тоже опыт и профессионализм — вовремя понять, что не нужно лезть на рожон. Все рожны Самарин обогнул и стал первым с 282,4 балла. Настроение у него было хорошее — он в шутку таращился в камеру, обнимался с Алиевым и, казалось, заслужил медаль.

Александр Самарин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Гуменник и Семененко набрали одинаковые баллы

Но это все были цветочки. Ягодки были впереди.

Потому что как оказалось, по баллам и даже сотым победителя в этом чемпионате два. Дуэль Семененко и Гуменника оказалась более красивой, чем можно было ожидать. Евгений откатал свою программу чисто, с тремя четверными и, как всегда, очень круто работал с залом. Работал задолго до выхода на лед — шевелюру он снова покрасил к кей-поп-номеру набело. К Евгению вопросов никаких — он сделал от себя все, что мог.

Но и Петр, который вышел последним, выдержал. Да, у него были ошибки, но четверных также было три, и среди них был более сложный риттбергер. Гуменник ни разу не упал — на тех прыжках, где давление было слишком сильным, он все равно приземлял их.

Корреспондент «СЭ» предложил проводить в таких случаях перепрыжку а-ля серия пенальти или вручать два золота, и, кстати, согласились разделить золото оба. И даже дать Александру Самарину, в свои 24 после всех травм героически вернувшемуся на подиум.

Российские фигуристы Петр Гуменник и Евгений Семененко ответили на вопрос корреспондента «СЭ» о том, стоило ли вручить две золотые медали за равные баллы.

Гуменник: Я вручил бы золотые медали всем. Саше Самарину тоже.

Семененко: Я считаю, что все без исключения здесь заслужили золото. Этот пьедестал показал, что труд поборол талант, — бросил загадочную фразу чемпион.

Петр Гуменник. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Двух золотых медалей не будет

Правила однако в данном случае однозначны: в случае равенства по баллам считается, у кого преимущество в произвольной. Если равенство и в ней, то считается оценка по технике. Если и по ней равенство во всех программах, тогда остается только делить места. Но такое, наверное, не произойдет никогда либо только на тех детских турнирах, где одна программа. На чемпионате России же баллы равные впервые в истории.

И что самое ироничное и одновременно трагичное — оба в момент публикации оценок подумали, что выиграл другой.

Семененко: Я обычно слежу за табло и после проката смотрю, сколько надо для лидерства. А тут я как-то не обратил внимание. Когда Пете выставили оценки, не понимал — вроде ему столько и надо для лидерства. А потом вижу, что баллы одинаковые. Думаю, все были в шоке.

Гуменник: Мой прокат сложно назвать чемпионским, так что я согласен со своим вторым местом. Если в этот раз я проиграл ноль сотых, значит, в следующий раз надо выигрывать. Я знал, сколько набрал Женя, знал, сколько мне надо. Но после проката просело зрение, подумал, что первый, потому что увидел не 190,6, а 190,8 балла за произвольную. Потом прозрел. И моментально понял, что второй. Оставалось смириться.

Два достойных соперника, чемпион и вице-чемпион, причем слово вице- можно прописать ма-а-аленьким шрифтом.

В общем, это лучшее, что мог предложить мужской турнир на чемпионат России. Если и после этого будут смотреть женское, игнорируя мужское, не знаю, что делать парням.