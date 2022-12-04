Валиева вернула четверной и стала чемпионкой России по прыжкам. Победитель у мужчин не стал с ней соревноваться

Победы разделили тренерские штабы Этери Тутберидзе и Светланы Соколовской.

В Петербурге в воскресенье прошел исторический турнир — наряду с обычным титулом чемпиона России, который сейчас удерживают Камила Валиева (под вопросом) и Марк Кондратюк, сразу два человека могли стать чемпионами России по прыжкам. Федерация, Первый канал да и вся «фигурнокатательная» общественность вместе со спонсорами сделали практически идеальное шоу с призовым фондом, элементами стендапа — именно то, что сейчас нужно для удержания интереса зрителя. Вел вечер человек с весьма символичной фамилией — Дмитрий Хрусталев, интервью на весь зал брали у героев каждого раунда сразу. Другим видам спорта — учиться и учиться.

Тутберидзе взяла реванш у Плющенко

В командном турнире победила команда Евгения Плющенко, составленная из учеников его школы Софьи Муравьевой, Софьи Титовой, Вероники Жилиной, Никиты Сарновского и легионеров — Анастасии Мишиной / Александра Галлямова, а также Петра Гуменника и Макара Игнатова. В принципиальном противостоянии Плющенко и Этери Тутберидзе все решал последний прыжок последнего раунда, но юная Алиса Двоеглазова из «Хрустального» упала. Отчасти это было справедливо, так как буквально перед раундом организаторы переиграли правила и решили давать за него двойные баллы, что было явно на руку тим Тутберидзе. Плющенко заметно обрадовался победе, которую ему принес Гуменник. Тутберидзе пообещала реванш.

И он случился уже в личном турнире — пусть и намного более скоротечном. У женщин соревновались 10 участниц по системе плей-офф. Четыре начали с 1/8 финала, еще шесть — с 1/4. При такой конкуренции в женском одиночном не могли не получиться сильные пары на ранних стадиях: Акатьева за счет более чистых выездов со своих квадов убрала Веронику Жилину, Камила Валиева — Софью Титову.

Полностью сетка выглядела так:

1/8 финала

Алина Горбачева — Любовь Рубцова — 16,17 (4S, 4S с падением) — 16,59 (3А, 3А)

Анастасия Зинина — Мария Гордеева — 17,10 (4T, 4T c падением) — 21,00 (4S, 4S)

1/4 финала

Любовь Рубцова — Софья Муравьева — 14,93 (3А, 3А с падением) — 22,40 балла (3А, 3А)

Мария Гордеева — Алиса Двоеглазова — 20,37 (4S, 4S) — 21,85 (4Lz, 4Lz с падением)

Софья Титова — Камила Валиева — 15,20 (4S, 4S) — 23,43 (4T, 4T)

Софья Акатьева — Вероника Жилина — 26,50 (4T, 4T) — 25,22 (4S, 4S)

1/2 финала

Софья Муравьева — Алиса Двоеглазова — 21,87 (3А, 3А) — 14,83 (4Lz, 4Lz с падением)

Камила Валиева — Софья Акатьева — 27,55 (4T, 4T) — 26,60 (4T, 4T)

Финал

Софья Муравьева — Камила Валиева — 22,67 (3А, 3А) — 27,55 (4T, 4T)

Спорных противостояний получилось два. В четвертьфинале Двоеглазовой, несмотря на падение с лутца, снизили оценку на 4,6 балла, а по идее должны были на 5,75. Проиграла Гордеева чуть побольше, чем 1,15 балла, но ее придержали.

В полуфинале батл четверных тулупов устроили Акатьева и Валиева. У обеих он был почти идеален, и показалось, что у Софьи даже ближе к эталону. Но судьи выбрали Камилу.

В финале у Муравьевой с тройным акселем шансов против Валиевой с четверным не было. Она не стала рисковать и пытаться догнать будущую чемпионку сальховом. И в этом отчасти проблема турнира — через всю сетку можно было пройти с одним прыжком, что не добавляет разнообразия. Впрочем, это одна из немногих проблем. Правила можно доработать, а сам формат зашел на ура.

А Тутберидзе радовалась победе не меньше Плющенко двумя часами ранее.

У мужчин выиграла темная лошадка из ЦСКА

Упором на один прыжок без обиняков объяснил свою победу чемпион мужского турнира Григорий Федоров: «Мне очень понравилось. Идея вообще топчик. Лутц прыгнул — и все. Сегодня шесть из шести. Вчера четыре из четырех».

С лутцем мог соперничать только Александр Самарин, но он упал еще в 1/6 финала. Так организаторы назвали первую стадию отбора в финал из трех участников. Тоже наше изобретение! Правда, следующая называлась уже 1/2 финала, а не 1/3. Неожиданно лутц стал делать и Владислав Дикиджи, который прошел Самарина. Но и он не сдюжил против Федорова, который щелкал второй по сложности прыжок в фигурном катании, как Овечкин, из левого круга вбрасывания.

Опять же полная сетка. Признанные лидеры нашей мужской одиночки в ней до финала не добрались:

1/6 финала

Евгений Семененко — Арсений Федотов — 23,75 (4T, 4T) — 21,02 (4S, 4S)

Глеб Лутфуллин — Андрей Мозалев — 25,54 (4S, 4S) — 23,28 (4S, 4S)

Александр Самарин — Владислав Дикиджи — 16,10 (4Lz с падением, 4Lz) — 28,65 (4Lz, 4S)

Андрей Анисимов — Григорий Федоров — 13,87 (4S, 4F с падением) — 26,83 (4Lz, 4Lz)

Петр Гуменник — Макар Игнатов — 27,81 (4S,4S) — 25,20 (4Lo, 4Lo)

Дмитрий Алиев — Никита Сарновский — 26,92 (4T, 4T) — 17,14 (4S с падением, 4S)

1/3 финала

Евгений Семененко — Глеб Лутфуллин — 23,45 (4Lo, 4Lo) — 24,15 (4Lo, 4Lo)

Владислав Дикиджи — Григорий Федоров — 7,55 (4Lz с падением, 4Lz с падением) — 23,77 (4Lz, 4Lz)

Петр Гуменник — Дмитрий Алиев — 23,60 (4S, 4S) — 13,13 (4Lz с падением, 3Lz)

Финал

1. Григорий Федоров — 12,65 + 14,95 (4Lz, 4Lz)

2. Петр Гуменник — 8,80 + 13,80 (4F, 4Lz)

3. Глеб Лутфуллин — 13,58 + 0,91 (4S, 3Lo

Новый герой и букет для Валиевой

Но главным героем дня все-таки стал Гуменник. За командный и личный турнир он успел прыгнуть каскад четверной тулуп с тройными тулупом и тремя тройными риттбергерами, а также собрать почти все другие квады. В финале не хватило совсем чуть-чуть. Тем не менее у нас есть новый герой. Победитель этапа новой серии «Гран-при России», сдающий ЕГЭ по химии на 97 баллов, по русскому — на 98 и по информатике — на 100.

В конце вечера Федоров должен был выйти против Валиевой в суперфинале, но его решили не проводить. Григорию намекнули устами Максима Транькова, который изначально и объявил о битве полов, что Камиле просто лучше подарить цветы. Где-то заволновался один Ваня Дмитриенко.

В любом случае для российского фигурного катания это великий день. Прыжковый турнир однозначно удался, были учтены ошибки из прошлого, и теперь этот формат можно экстраполировать на другие турниры. Проводить хоть по схеме чемпионата мира по футболу — с 32 фигуристами и 8 группами. Время подумать до январского Кубка Первого канала есть.