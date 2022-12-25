Трусова спорно снялась, и Валиева тоже начинает проигрывать. В женском одиночном снова смена поколений

Аббревиатуры ТЩК больше нет, а Софья Акатьева низложила непререкаемого авторитета.

Чемпионат России

Женщины

1. Софья Акатьева — 249,74.

2. Камила Валиева — 247,32.

3. Елизавета Туктамышева — 241,72.

4. Софья Муравьева — 235,96.

5. Аделия Петросян — 235,72.

6. Анастасия Зинина — 217,39.

Женское одиночное катание на этом чемпионате России снова дало огня, когда казалось, что все очевидно. Чемпионат эпохальный не только потому, что он первый в изоляции. Но и потому, что он подвел черту под пекинским циклом и начал новый — это видно даже по имени чемпионки. Бронза Елизаветы Туктамышевой, конечно, событие, но скорее исключение из правил.

ТЩК больше нет

Во-первых, этим чемпионатом официально подтверждено — поколение ТЩК ушло. По крайней мере на время. Кто знает, что будет дальше? Щербакова вряд ли вернется и продолжит развиваться в качестве ведущей — кстати, из нее получился бы отличный дипломат для возвращения России на мировую спортивную арену. Умная, начитанная, красивая, с английским. Прокачанная версия Медведевой в Лозанне. Если мы хотим вернуться на соревнования ISU, вот кого надо отправлять в заграничные командировки на конгрессы.

Алена Косторная, кажется, грезит о парном катании. И как правильно сказала Елена Радионова, последняя чемпионка России дотутберидзевской эпохи, зная характер Алены, она еще там и борьбу навяжет.

Оставалась Александра Трусова — главная надежда и любовь фанатов. Говорил с некоторыми из них после снятия. Для многих это личная трагедия, люди чуть ли не плачут. Приехать сюда по Транссибу или потратиться на самолет — и остаться ни с чем. Снятия спортсменов в последний момент происходят не первый раз, и здесь верно сказала уже Лиза Туктамышева, которая билась с Радионовой на том чемпионате восемь лет назад: «Если не позволяет здоровье, то, конечно, лучше поберечь себя, чем насильственно заставлять свой организм делать сложные элементы. Это может только усугубить ситуацию. Поэтому всегда в первую очередь самое главное — я сама».

Но снятие Трусовой вызвало новые вопросы после фотографии с завтрака фигуристов, выложенной в соцсетях Елизаветой Туктамышевой. Как верно замечают многие комментаторы, даже если правда, что температура 39,4 у Трусовой резко спала (а грипп вообще непредсказуемый), то стоит ли ходить на такие массовые мероприятия? Впрочем, фигуристы сами разберутся, у них иммунитет хороший.

Так или иначе, но и Саши на этом чемпионате не было.

Валиева достойно представила ВУХ

Поколение ВУХ (Валиева — Усачева — Хромых), о котором говорили как о преемниках, было представлено одной Камилой — и она его представила прекрасно. Была в шаге от золота, если бы не проклятая «бабочка» в короткой или чуть чище прокат в произвольной. Заметно, что и Валиева переходит в разряд фигуристок-женщин. После олимпийского сезона удержаться на вершине, восстановить четверные — это дорогого стоит. Как и достойное принятие поражения и обыгрыш капюшона. Камила справилась:

— Волнительно было больше на короткой. В произвольной программе получала удовольствие, каталась для публики. Получилось два тулупа, как и в 2021 году. Я, безусловно, счастлива, даже находиться здесь. Хочу поздравить Соню и Лизу, мы большие молодцы. Интересный сезон. Мы все равно показываем прыжки, можем конкурировать. Карьера Лизы? Значит надо стремиться поехать на 15 чемпионатов России. Видимо, такая цель. У меня очень сильное уважение к Лизе. Не хочу говорить «в таком возрасте», но... мне 16 лет, а у нее 15 чемпионатов России. Спасибо, дорогая! — расчувствовалась Камила.

Дарья Усачева и Майя Хромых на чемпионат России не приехали — и вряд ли восстановятся в обозримом будущем.

Надолго ли династия?

Значит, дело за следующим поколением, лучшим представителем которого стала Софья Акатьева. Сложно придумать фигуристку, которая лучше бы олицетворяла женское одиночное катание России. Милая, симпатичная, скромная, мало говорит, но много работает и делает невозможные четверные. Типичный образ в глазах обывателя, причем вряд ли он запомнит фамилию. Но пресловутый «конвейер» (или династия) не останавливается. Хотя за Акатьевой пока проглядывается только Алиса Двоеглазова — Этери Тутберидзе раз за разом находит новых девушек, когда кажется, что их нет.

Аделию Петросян тоже слабо знали еще два года назад — а здесь она претендовала на медаль. И удивительно, но уступила в борьбе за четвертое место Софье Муравьевой (которое может и в третье превратиться, не будем забывать об этой звездочке).

Единственный стоп-кран у этого конвейера — Елизавета Туктамышева. Показательный момент на пресс-конференции, когда она отвечала на вопрос о последней совершеннолетней медалистке чемпионата России. Оказалось, это она же в 2014-м.

Теперь ждем ее медали в 2030-м.