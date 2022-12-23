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Чемпионат России

Сегодня, 18:20

Туктамышева идет на рекорд. Валиева пока вне призовой тройки

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Удивительные итоги короткой программы одиночниц.

Чемпионат России. Женщины. Короткая программа
1. Софья Акатьева — 85,59
2. Елизавета Туктамышева — 82,98
3. Софья Муравьева — 79,96
4. Камила Валиева — 76,61
5. Аделия Петросян — 76,25
6. Ксения Синицына — 74,89

В Красноярске завершился второй соревновательный день на чемпионате России короткими программами одиночниц. Фаворит Камила Валиева не справилась с тройным акселем и пока только на четвертом месте. Лидирует другая ученица «Хрустального» Софья Акатьева, совсем немного ей уступает Елизавета Туктамышева. У них разница в возрасте больше 11 лет — Туктамышева уже каталась на ЧР, когда Акатьева, как и большинство других сегодняшних соперниц Елизаветы, еще не научилась ходить. В этом году Туктамышева идет на рекорд по числу выступлений на чемпионатах страны. Получится дополнить историческое достижение медалью, а если да, то какого достоинства? Ведь за победу будут бороться еще и Софья Муравьева, и Аделия Петросян...

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Валиева не смогла прыгнуть аксель на первом же турнире

Главная новость о женском одиночном появилась задолго до старта короткой программы — еще рано утром по московскому времени. К сожалению, парад снятий фигуристов с чемпионата России главный по активности зрителей вид не обошел — за пару часов до финальной тренировки стало известно, что в соревнованиях не сможет принять участие серебряный призер Олимпиады Александра Трусова. Дело не в последствиях травмы, которая мешала Трусовой по ходу сезона, — судя по всему, она подхватила вирус ОРВИ, который гуляет по дворцу «Платинум-Арена», как, впрочем, и в целом по стране. По крайней мере, очевидцы утверждают, что на жеребьевке она была болезненной и никуда не выходила из номера. Позднее тренер спортсменки Светлана Соколовская выложит в телеграме пост, согласно которому у Трусовой температура выше 39 градусов.

Мы, конечно, знали разные случаи спортивного героизма, когда, например, Анна Щербакова побеждала на ЧР с пневмонией, еле дыша, исполняя четверные. Но к чему такое самопожертвование? Обидно, что нет Александры, но шоу должно продолжаться — как и завещала группа Queen. Истории из легендарного коллектива отлично ложатся на судьбу Камилы Валиевой, которая выступает во многом вопреки всему. И на этот раз удачно откататься не получилось. К чемпионату страны Валиева вернула тройной аксель. Нет, это не новость — мы уже видели прыжок на тренировках в «Хрустальном». Но до конца уверенности, что его попробуют сразу же на таком важном старте, не было. Команда Этери Тутберидзе решила рискнуть, и ход не сработал. «Что комментировать? Несвойственная мне «бабочка». Не хочу говорить, что «бывает». Как потренировалась, так и получилось, — призналась спортсменка. — Из-за неуверенности что-то быстро сделала, получилась «бабочка».

Второй день чемпионата России. Акатьева выиграла короткую программу на чемпионате России, Туктамышева и Муравьева опередили Валиеву. Онлайн-трансляция 23 декабря

Туктамышева идет на рекорд по числу выступлений на ЧР

К счастью, Камила не стала зацикливаться на неудаче и думает теперь только о произвольной программе. И в ней ждать акселя, пожалуй, пока что не стоит — задача показать стабильные и хорошие четверные тулупы, как на чемпионате России по прыжкам. К тому же по баллам Валиева не так много уступает лидерам — чистый прокат все еще позволяет ей бороться за медаль и победу. Как и Аделии Петросян. Аделия, наоборот, выдала шикарный тройной аксель и... упала с сольного тройного лутца. «Сначала вуаля, потом опля», — сказал после проката хореограф Даниил Глейхенгауз, иронизируя над тем, что Петросян исполняет номер под песню «Вуаля» Барбары Прави. И все же главное, что Аделия на месте и в неплохой форме, все-таки она тоже только восстанавливается после травмы. «Недовольна своим прокатом, понятно почему — не удался прыжок, — сказала она затем журналистам. — Из-за этого еще и другое начало сыпаться».

Теперь Петросян хочет проанализировать, что случилось, — и что-что, а разбор полетов Тутберидзе ей явно обеспечит. Едва ли не идеальный прокат выдала Елизавета Туктамышева, однако судьи оценили его скромнее, нежели предыдущие чистые короткие Туктамышевой с тройным акселем. Что интересно — Елизавета проиграла Софье Акатьевой именно что техникой, ведь по компонентам она на балл сильнее конкурентки. Впрочем, и сама фигуристка признает, что в выступлении были отдельные огрехи. «Идеально я бы не сказала, что выступила. Были шероховатости, по крайней мере лично для меня, — сказала она в микст-зоне. — Но в целом я, конечно, довольна прокатом, он мой лучший пока на чемпионатах России». Последняя фраза действительно много значит, ведь Туктамышева приехала уже на свой 15-й чемпионат страны! Могло быть и больше, если бы не снятия, ведь первый раз она откатала на ЧР еще в 2007 году.

Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Софья Муравьева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Муравьева сделала тройной аксель, но упала с дорожки шагов

Надо ли говорить, что большинство текущих соперниц Елизаветы еще даже не родились на свет, когда она уже претендовала на высокие позиции в мировом фигурном катании? По крайней мере Акатьевой было во время дебюта Туктамышевой на ЧР меньше года. А сейчас она выше Елизаветы после короткой, и сразу на три балла. Есть ли вопросы к судьям? Возможно, но после того, что случилось в танцах на льду днем, не хочется даже заморачиваться. «А судьи кто? За древностию лет...» Главное, что дистанция между соперницами небольшая и все решится прокатами в произвольной. А вот Софья Самоделкина, пожалуй, выбывает из борьбы за самые высокие места. Она вновь решила исполнять самую сложную короткую в мире. Только смысла в этом мало, если чисто катать не получается. Аксель с помаркой, лутц-риттбергер также с ошибкой. Радует только, что без падений, как зрителей с тренерами, так и саму фигуристку.

Но от Акатьевой теперь целых 15 баллов, и трудно представить, чтобы Самоделкина смогла их отыграть в субботу. Разве что побороться за бронзу — эта задача еще по силам. Не смогли сделать себе задел и представительницы второго эшелона — Анастасия Зинина, Анна Фролова и Анна Горбачева. Так как у них технический арсенал уступает лидерам, свое добирать нужно именно в короткой. И это получилось сделать у Ксении Синицыной и Вероники Яметовой. Особенно у последней — по энергетике и субъективным ощущениям от проката она была едва ли не лучшей. Интересно, как далеко может дойти спортсменка, которая тренируется не в одной из двух столиц? Яметова — из Екатеринбурга. Закрывала соревновательный день Софья Муравьева.

Перед прокатом она была уверена в себе — без проблем исполняла триксель как на разминке, так и в сухом зале. В прокате он также получился, однако в самом конце выступления она сорвала дорожку шагов. Падение на последних секундах. Драма, обидно, но опять же — вся борьба впереди. Тем более что судьи оставили Софье возможность сражаться в том числе и за первое место.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Софья Акатьева
Софья Муравьева
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