Туктамышева идет на рекорд. Валиева пока вне призовой тройки

Удивительные итоги короткой программы одиночниц.

Чемпионат России. Женщины. Короткая программа

1. Софья Акатьева — 85,59

2. Елизавета Туктамышева — 82,98

3. Софья Муравьева — 79,96

4. Камила Валиева — 76,61

5. Аделия Петросян — 76,25

6. Ксения Синицына — 74,89

В Красноярске завершился второй соревновательный день на чемпионате России короткими программами одиночниц. Фаворит Камила Валиева не справилась с тройным акселем и пока только на четвертом месте. Лидирует другая ученица «Хрустального» Софья Акатьева, совсем немного ей уступает Елизавета Туктамышева. У них разница в возрасте больше 11 лет — Туктамышева уже каталась на ЧР, когда Акатьева, как и большинство других сегодняшних соперниц Елизаветы, еще не научилась ходить. В этом году Туктамышева идет на рекорд по числу выступлений на чемпионатах страны. Получится дополнить историческое достижение медалью, а если да, то какого достоинства? Ведь за победу будут бороться еще и Софья Муравьева, и Аделия Петросян...

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Валиева не смогла прыгнуть аксель на первом же турнире

Главная новость о женском одиночном появилась задолго до старта короткой программы — еще рано утром по московскому времени. К сожалению, парад снятий фигуристов с чемпионата России главный по активности зрителей вид не обошел — за пару часов до финальной тренировки стало известно, что в соревнованиях не сможет принять участие серебряный призер Олимпиады Александра Трусова. Дело не в последствиях травмы, которая мешала Трусовой по ходу сезона, — судя по всему, она подхватила вирус ОРВИ, который гуляет по дворцу «Платинум-Арена», как, впрочем, и в целом по стране. По крайней мере, очевидцы утверждают, что на жеребьевке она была болезненной и никуда не выходила из номера. Позднее тренер спортсменки Светлана Соколовская выложит в телеграме пост, согласно которому у Трусовой температура выше 39 градусов.

Мы, конечно, знали разные случаи спортивного героизма, когда, например, Анна Щербакова побеждала на ЧР с пневмонией, еле дыша, исполняя четверные. Но к чему такое самопожертвование? Обидно, что нет Александры, но шоу должно продолжаться — как и завещала группа Queen. Истории из легендарного коллектива отлично ложатся на судьбу Камилы Валиевой, которая выступает во многом вопреки всему. И на этот раз удачно откататься не получилось. К чемпионату страны Валиева вернула тройной аксель. Нет, это не новость — мы уже видели прыжок на тренировках в «Хрустальном». Но до конца уверенности, что его попробуют сразу же на таком важном старте, не было. Команда Этери Тутберидзе решила рискнуть, и ход не сработал. «Что комментировать? Несвойственная мне «бабочка». Не хочу говорить, что «бывает». Как потренировалась, так и получилось, — призналась спортсменка. — Из-за неуверенности что-то быстро сделала, получилась «бабочка».

Туктамышева идет на рекорд по числу выступлений на ЧР

К счастью, Камила не стала зацикливаться на неудаче и думает теперь только о произвольной программе. И в ней ждать акселя, пожалуй, пока что не стоит — задача показать стабильные и хорошие четверные тулупы, как на чемпионате России по прыжкам. К тому же по баллам Валиева не так много уступает лидерам — чистый прокат все еще позволяет ей бороться за медаль и победу. Как и Аделии Петросян. Аделия, наоборот, выдала шикарный тройной аксель и... упала с сольного тройного лутца. «Сначала вуаля, потом опля», — сказал после проката хореограф Даниил Глейхенгауз, иронизируя над тем, что Петросян исполняет номер под песню «Вуаля» Барбары Прави. И все же главное, что Аделия на месте и в неплохой форме, все-таки она тоже только восстанавливается после травмы. «Недовольна своим прокатом, понятно почему — не удался прыжок, — сказала она затем журналистам. — Из-за этого еще и другое начало сыпаться».

Теперь Петросян хочет проанализировать, что случилось, — и что-что, а разбор полетов Тутберидзе ей явно обеспечит. Едва ли не идеальный прокат выдала Елизавета Туктамышева, однако судьи оценили его скромнее, нежели предыдущие чистые короткие Туктамышевой с тройным акселем. Что интересно — Елизавета проиграла Софье Акатьевой именно что техникой, ведь по компонентам она на балл сильнее конкурентки. Впрочем, и сама фигуристка признает, что в выступлении были отдельные огрехи. «Идеально я бы не сказала, что выступила. Были шероховатости, по крайней мере лично для меня, — сказала она в микст-зоне. — Но в целом я, конечно, довольна прокатом, он мой лучший пока на чемпионатах России». Последняя фраза действительно много значит, ведь Туктамышева приехала уже на свой 15-й чемпионат страны! Могло быть и больше, если бы не снятия, ведь первый раз она откатала на ЧР еще в 2007 году.

Софья Муравьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Муравьева сделала тройной аксель, но упала с дорожки шагов

Надо ли говорить, что большинство текущих соперниц Елизаветы еще даже не родились на свет, когда она уже претендовала на высокие позиции в мировом фигурном катании? По крайней мере Акатьевой было во время дебюта Туктамышевой на ЧР меньше года. А сейчас она выше Елизаветы после короткой, и сразу на три балла. Есть ли вопросы к судьям? Возможно, но после того, что случилось в танцах на льду днем, не хочется даже заморачиваться. «А судьи кто? За древностию лет...» Главное, что дистанция между соперницами небольшая и все решится прокатами в произвольной. А вот Софья Самоделкина, пожалуй, выбывает из борьбы за самые высокие места. Она вновь решила исполнять самую сложную короткую в мире. Только смысла в этом мало, если чисто катать не получается. Аксель с помаркой, лутц-риттбергер также с ошибкой. Радует только, что без падений, как зрителей с тренерами, так и саму фигуристку.

Но от Акатьевой теперь целых 15 баллов, и трудно представить, чтобы Самоделкина смогла их отыграть в субботу. Разве что побороться за бронзу — эта задача еще по силам. Не смогли сделать себе задел и представительницы второго эшелона — Анастасия Зинина, Анна Фролова и Анна Горбачева. Так как у них технический арсенал уступает лидерам, свое добирать нужно именно в короткой. И это получилось сделать у Ксении Синицыной и Вероники Яметовой. Особенно у последней — по энергетике и субъективным ощущениям от проката она была едва ли не лучшей. Интересно, как далеко может дойти спортсменка, которая тренируется не в одной из двух столиц? Яметова — из Екатеринбурга. Закрывала соревновательный день Софья Муравьева.

Перед прокатом она была уверена в себе — без проблем исполняла триксель как на разминке, так и в сухом зале. В прокате он также получился, однако в самом конце выступления она сорвала дорожку шагов. Падение на последних секундах. Драма, обидно, но опять же — вся борьба впереди. Тем более что судьи оставили Софье возможность сражаться в том числе и за первое место.