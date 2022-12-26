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Одно из самых заметных событий чемпионата России — одинаковая итоговая сумма баллов Евгения Семененко и Петра Гуменника. По правилам тот фигурист, который стал первым в произвольной программе, выигрывает турнир. Поэтому новым чемпионом стал ученик Алексея Мишина, а не Вероники Дайнеко. Обидно проигрывать, когда у тебя нет никакого отрыва от соперника, но Петя держался отлично. В разговоре с корреспондентом «СЭ» перед показательными выступлениями в Красноярске Гуменник рассказал об эмоциях после такого результата на главном старте сезона и проанализировал прыжковый турнир в Санкт-Петербурге, прошедший двумя неделями ранее.
— Произвольная программа закончилась двое суток назад. Какие сейчас эмоции?
— Все еще обидно. Но в целом рад, что участвовал в соревнованиях на чемпионате России. В принципе, понравилось.
— Что ты себе сказал, как пережить такой результат?
— Просто надо отвлечься, постараться на эту тему много не думать.
— С Женей Семененко что-то говорили друг другу после выступления?
— Кроме поздравлений пока еще ничего не говорили.
— Много писали, поздравляли с крутым выступлением?
— Да, очень много поздравлений. Не успел еще ответить.
— Тебе все-таки помогает твоя тактика с просчитыванием вероятности исполнения прыжков?
— Да. Решение не прыгать четверной лутц было принято исходя из этого. Риттбергер и сальхов получаются стабильно, в последние дни получались хорошо, я был в них уверен. В лутце уверенности нет. Иногда и он получается хорошо.
— На прыжковом чемпионате был и лутц, и флип. Изначально планировалось такое?
— Нет, так сложилось. Сначала думал, что буду отталкиваться от того, что прыгает соперник. Получилось, что почти всегда мне пригождался сальхов. И только в последнем раунде я перешел на флип и лутц. Знал, что нужно получить больше баллов. Конечно, хотелось выиграть.
— Не было соблазна и в финале прыгнуть сальхов, который попроще и постабильнее?
— Мне, наоборот, все время хочется сделать что-то посложнее. Останавливаю себя. Вероника Анатольевна тоже иногда останавливает меня. Нужно меня иногда чуть-чуть придержать.
— Согласен с тем, что прыжковый турнир проводился в середине сезона?
— Усталость как раз появляется в конце сезона. Для меня никакой разницы нет. Главное, что это не слишком близко к какому-то другому соревнованию. Остальное не так важно. За две недели до чемпионата России это нормально.
— Не стоит ли проводить в один день личный, а в другой — командный турнир?
— Я немножко подустал к последнему раунду. А кто-то из спортсменов, кто не выступал на командном турнире, был посвежее. Но на два растягивать, кажется, слишком. Экшена не так много, чтобы два дня заполнить. Если на два дня, то надо еще что-то добавлять. И в личном, и в командном.
— Интересно делать каскады из пяти прыжков, которые нельзя исполнять на официальных соревнованиях?
— Да, раунд с каскадами из пяти прыжков хорошо получился. На тренировках я часто занимался такими экспериментами. Сложнее ли мальчикам делать такие элементы, чем девочкам? Я легко делаю с риттбергером. Так проще, чем с тулупом, там мне скорости не хватает. А риттбергер могу и с места прыгать.
— На чемпионате России был отбор в сборную, не на международные соревнования. Мог ведь поехать на чемпионат Европы.
— Тоже печально, что никуда не поедем. В кои-то веки попал в тройку, а никуда не едем. Но надежда, конечно, есть. Надеюсь, что в будущем вернемся, в следующем сезоне.
— Чем будешь заниматься в новогодние праздники?
— Несколько дней отдохну — 31 декабря, 1 января. А так тренировки, если позовут в шоу, может, выступлю.