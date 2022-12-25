«Им надо выбросить телефоны». Бетина Попова — о Худайбердиевой и Базине, хейте и итогах чемпионата России

Фигуристка и тренер подводит итоги главного старта сезона.

Чемпионат России в Красноярске завершился — да еще как. Море слез, интриг до последних прокатов и интересных поворотов. Фигуристка и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» подвела итоги главного турнира сезона. Она назвала логичными результаты женского турнира, объяснила, почему Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли по делу, а также призвала перестать критиковать Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина.

Прокат Валиевой — это что-то невозможное

— Почему Камила проиграла?

— Я бы не сказала, что она проиграла. Все девчонки, которые попали на пьедестал, выиграли. Каждая по-своему — в силу своих возможностей. Для меня прокат Валиевой стал чем-то невозможным. Выйти после Олимпиады, собрать на чемпионате страны — главном старте — два четверных в произвольной программе — это дорогого стоит. Камила меняется физически, растет. И при этом не растеряла четверные, а лишь добавила мощности в катании.

В начале сезона у многих были претензии, что она какая-то медленная, тяжеловатая. Сейчас она очень мощно катается. И это близко к тому зрело-женскому, которого все требуют и любят. У девчонок все распределилось так, как должно было — в плане количества элементов, выполненных технически, в короткой и произвольной программах. В целом все логично и правильно.

— Тебе не показалось, что Камила должна была выигрывать?

— Это сложный вопрос. Понятно дело, что Валиева — феномен в фигурном катании, уникум. Но все выглядело по-доброму, и она сама это серебро так радостно восприняла. Так что казалось все логичным и правильным. Когда Камила сидела и смотрела результаты Сони, все было позитивно. Мне показалось, что все были довольны. По катанию все молодцы. Хотя чистых прокатов не было. Был какой-то заколдованный лед.

Но это понятно, чемпионат России — главный старт страны, без международных стартов. Выше уже ничего не будет в этом сезоне. Все очень хотели, старались. На «Гран-при» была борьба чистых прокатов, а сейчас — борьба нервов. Был заколдованный флип, который все пытались сдвоить. Все очень интересно.

— Чемпионат в Красноярске получился очень сложным. Говорят, что даже в Америке проще приспособиться.

— Да, действительно. В Красноярске не самый удобный график, честно. Тренировки получаются очень ранние — по Москве. Большинство фигуристов находятся в столице и Санкт-Петербурге. Получается, что тренироваться им приходится в 3 утра по московскому времени! Сами соревнования в 10. Это достаточно серьезная смена.

Знаю, что многие специально корректировали свой график тренировок, заранее. Плюс когда приезжаешь пораньше, у тебя есть два дня для того, чтобы перестроиться. Но у каждого свой организм. Кто как может перестраиваться — в силу своих физиологических способностей. Но все в равных условиях, приехали и соревновались.

Для меня героями этого турнира стали две пары, которые участвовали в Российско-китайских играх. Они закончили, приехали в Красноярск. Там выступали с юниорской программой, на чемпионате России — уже с мастерской. Эти две пермские пары выступили очень достойно: Осокина/Грицаенко и Чикмарева/Янченков. В произвольной, может, не все получилось.

Софья Акатьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Победа Акатьевой — подарок судьбы

— Для Акатьевой этот чемпионат России стал дебютным.

— Да, и сразу медаль. Наверное, это подарок судьбы, который вернулся ей за прошлый сезон. Когда она должна была получить все награды в юниорском мире, но не сложилось — турниров не было. И теперь Софье вернулось все это — и не просто так. Акатьева откатала сложнейший контент. У нее очень сложные программы, насыщенные переходы — не знаю, как она их выкатывает!

На самом деле, девочка огромная молодец, что справилась с волнением, хоть и у нее тоже были ошибки, помарки. Но ей удалось удержать лидерство. Учитывая, что она соревновалась с такими людьми, как Камила Валиева, Лиза Туктамышева. Софья — молодец, удержалась. Справилась.

Она очень талантливая. Хорошо, что Акатьева здесь выступила — получился очень интересный пьедестал. Преемственность поколений — от меньшего к большему.

— Прокат Муравьевой — поражение?

— В плане протоколов непопадание на пьедестал — это поражение. Можно называть по-разному. Конечно, спортсмен всегда должен стремиться к победе, становиться лучшим, быть в тройке. Соня показывает прекрасное катание, развивается. Она старается делать сложный контент. Иногда он у нее получается, иногда не очень.

В произвольной была допущена ошибка. Если бы ее не было, то она могла сохранить свою позицию. Но мы не знаем. Не бывает сослагательного наклонения в фигурном катании. Как бы то ни было — ошибка есть. Тут возникает вопрос к самому себе. Тренер имеет полное право быть недовольным — и своей работой, и спортсмена. Чья-то победа — это всегда проигрыш другого.

Плотность после коротких программ женщин была очень хорошая. Обычно такой не бывает. Но это показывает уровень того, насколько хорошо наши фигуристки владеют техникой прыжков. У всех был сильнейший контент. Камила проиграла тройным акселем. Если бы она сделала дупель — выиграла бы. А если бы Лиза не сдвоила флип — то...

На чемпионате России Камила была такая же открытая, как и на Олимпиаде. Она впервые за долгое время снова искренне улыбалась, говорила, радовалась. Давно ее такой не видела.

— А как тебе трюк с капюшоном? Валиева сказала, что он ей уже не нужен.

— Может, она не успела или он застрял. Но получилось красиво? Да. Эффектно? Да. Цель выполнена.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Поведение Худайбердиевой и Базина — обычная защитная реакция

— Поговорим о танцах. Худайбердиева и Базин очень остро реагируют на критику.

— На самом деле, после их произвольной я сказала, что не стоит к ним относиться с негативом. У них есть какой-то сбой системной подготовки — именно психологической. То есть их ошибки не оттого, что Лиза и Егор что-то не умеют. Прошлый сезон катались и делали все хорошо.

Их ошибки в голове. И если им так тяжело от внимания — то его нужно убрать. Раз им самим будет легче. Я хочу видеть лидеров, которые будут кататься чисто, уверенно, и они могут это делать — совершенно спокойно. Если им некомфортно, давайте не будем их обсуждать. Пусть их катание говорит само за себя.

— Но их же в любом случае будут обсуждать — они же лидеры.

— Они хотели, чтобы танцы стали такими же популярными, как женское одиночное катание. То, что это происходит в текущем сезоне, когда нет чемпионата мира и Европы, — это лучше. Пусть это произойдет сейчас, а к следующему сезону Лиза и Егор научатся с этим справляться. Но к концу текущего они должны с этим разобраться, проанализировать, проработать и выйти первой парой, которой они должны быть.

И уже потом спокойно, если они хотят сохранять свое лидерство, показывать хорошие прокаты. Лучше это будет сейчас, на местном уровне, чем когда нас выпустят и будет нужно зарабатывать квоты. Пусть Худайбердиева и Базин сейчас проработают проблемы внутри себя. Видно, что они у них есть.

Я читала пост Лизы, как тяжело она готовилась к чемпионату России. По ней даже через телевизор было видно, что она и морально, и физически истощена. Что им безумно тяжело. В произвольной программе пара боялась допустить ошибку. Это безумное давление. Они сами себя желанием кататься лучше загнали. Им нужно на время забыться — и выйти на Кубок Первого канала, получать удовольствие от своего катания.

У Лизы с Егором все ошибки в течение сезона из-за того, что свалилась ответственность первой пары. И они оказались не то что не готовы — они слишком хотели показать, что не хуже тех пар, что уже ушли. Очень-очень хотели это сделать — но не получилось. И начали загонять себя, а тут все как снежный ком скопилось. Что им оставалось делать? Они пока не смогли найти путь.

Но я думаю, что их тренерский штаб серьезно прорабатывает эту ситуацию. Хочется пожелать Лизе это сделать — чтобы больше не видеть в kiss-and-сry такие истерики. Это было жестко, эти слезы, конкретная истерика. Хорошо, что Егор и тренеры ее поддерживают. Она не одна. Хочется им пожелать разобраться во всем этом, чтобы не приходилось отвечать на сообщения фанатам. Чтобы их прокаты отвечали сами за себя — и ни у кого не было никаких вопросов.

— Но последние старты Худайбердиева вела себя немного высокомерно. Когда отвечала на вопросы журналистам.

— Я бы не называла это высокомерием, нехорошим словом. Я бы назвала обычной защитной реакцией людей, которые оказались не готовы. До этого они катались, пытались отобраться на Олимпиаду — были две ведущие пары, разыгрывалась третья путевка. А тут остались они одни и куча молодых пар. Очевидно, что вся ответственность ляжет на них.

Еще до начала сезона это было понятно. Лиза и Егор уже знали, что им нужно быть первыми. Кому, если не им? Когда у них что-то не получалось, конечно, они не успели среагировать. И Обычная человеческая реакция — нападать первым. Чтоб их не затравили, Худайбердиева и Базин начали нападать в ответ.

Это от нехватки опыта, они в паре катаются не так давно, еще не выигрывали что-то суперсерьезное. Или рядом не было человека, который скажет: «Ребята, давайте мы сейчас просто выкинем телефоны и ничего не читаем». Здесь отличный пример Камилы, которая как-то справлялась на Олимпиаде, Анны Щербаковой, Максима Транькова, которому писали в личку. У нас много кто сталкивался с хейтом.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дэвис и Смолкин были эмоционально готовы

— Но Диана Дэвис и Глеб Смолкин год назад справились.

— Они другие люди, другой характер. Егор с Лизой — более вспыльчивые, горячие. И воспринимают все близко к сердцу. Знаю, что Базин читает все комментарии. Мы на юниорские «Гран-при» еще вместе ездили — и он с тех времен все смотрит. Был момент, когда мы сидели и читали вместе. Про них с Соней Евдокимовой написали какой-то комментарий. Я увидела и решила, что все. С этого момента ничего не читаю.

Но Егор всегда читал. Иногда это здорово — важно собрать мнения, особенно в начале сезона. Но тут та ситуация, когда стоило отодвинуться от социальных сетей и проработать все в себе. Сидеть на стуле классно и рассказывать, да. Но они много эмоциональных сил тратят на эти комментарии, критику. Хотя к ним самим я ничего не видела.

Ну не считая того скрина, где Базин сам писал. В целом прямо критики к ним самим — нет. Есть к срывам — но это не вопрос умений. Зачем слушать рандомных комментаторов, которые не помогут понять, что случилось. Нужно просто перестать читать что-либо плохое про Лизу и Егора.

Если мы хотим чемпионов в танцах на льду, которые катаются чисто, стабильно, ярко и не падают, то нужно дать им возможность успокоиться. Отодвинуться от всего этого. Ребята сами сказали об этом. Мы же любим наше фигурное катание, спортсменов? Любим. Нужно перестать отправлять что-либо в их адрес. И слать только лучи добра.

— И все же Дэвис и Смолкин справились.

— Глеб был эмоционально готов к этому. Они были подготовлены, знали что отвечать. У Смолкина хорошо подвешен язык, он знает, что говорить и в какой ситуации. У них более устойчивая психика в этом плане. Егор с Лизой пытались на камеру говорить, что их не волнует мнение других, они катаются для себя.

Но на самом деле это их очень задевает. Худайбердиева и Базин трепетно относятся к своему делу. Они пытались себя уберечь, поставить щит на себя. Но мы видим, как Егор отвечает. Хотя им не надо ничего доказывать — результат есть результат. Они действующие чемпионы России. Прокаты забудутся — медаль останется.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Бойкова и Козловский были чуть лучше

— Давай обсудим парное катание. Развязка турнира получилась очень сильной.

— Я включала телевизор с мыслью о том, что это тот вид, в котором все будет хорошо. И все будет чисто. На протяжении сезона практически все показывали хорошее и стабильное катание. Я включила и пропала на два часа. В шоке. Это чемпионат России, вот он самый. Была борьба, стресс, нагнетающая ситуация. Мне радостно видеть молодые пары. Сколько их у нас! Такие они разные.

Молчу о наших лидерах. Плакала Настя Мишина, потом перевели камеру — там начинает плакать Дима Козловский. За этих радостно, за других больно. А там еще где-то Женя с Вовой убитые после такого проката. Это парное катание — оно невероятное, конечно.

Мишина и Галлямов нервничали. У них был самый первый выброс нервный — что тоже им не свойственно. Они у них всегда яркие, хорошие. Для Насти и Саши чемпионат России — часто не самый удачный старт сезона. Им больше с Олимпиадами везет! И чемпионатами мира.

Саша и Дима выглядели чуть лучше — и поэтому победили. Их прокат был и чище, и интереснее, чем у Насти с Сашей. Хотя в конце Мишина и Галлямов раскатались, все было без вопросов. Но два стартовых элемента все решили.

Эти пары — спасибо Тамаре Николаевне Москвиной, что мы имеем возможность видеть битву этих дуэтов на протяжении нескольких сезонов. А еще Кадырова/Колесов, хоть они еще пока не совсем скатаны. Но они уже прошли невероятный путь. В первом выступлении они не могли собрать ничего, срывали. А сейчас — сильные, уверенные прокаты.

Это огромный труд тренерского штаба. И Тамара Николаевна ведет пары. И мы видим эту борьбу. Можно выбрать не по тому, кто лучше катается. Это невозможно. У меня часто бывает так, что я болею за того, кто конкретно сегодня лучше катался. Они настолько разные — по энергии, посылу, программам и образам. Здорово, что в одной группе уживаются две такие пары и толкают друг друга вперед.

— Зачем кататься Тарасовой и Морозову?

— Женя с Вовой катаются всю жизнь. Лучше них не катается никто. Это последняя в мире эталонная пара, традиционная школа фигурного катания. Это лучшее, что они умеют делать. Почему бы им не кататься в свое удовольствие? Если они делают это чисто — смотреть на них полный восторг.

В этом сезоне такое было. На Олимпиаде они собрались и сделали невозможное. Кто сказал, что они не смогут сделать это снова? В фигурном катании должны быть такие люди, как Лиза Туктамышева, Женя с Вовой. На них все держится. Три кита!