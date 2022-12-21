Россия может ввести новый олимпийский вид в фигурном катании. Зарубежные коллеги — за

Пресс-конференция генерального директора федерации Александра Когана перед чемпионатом России.

В сибирском миллионнике, называющем себя центром Евразии, все готово для главного события не только в евразийском, но и мировом фигурном катании конца календарного года. В аэропорту фигуристов встречают оркестром, а перед жеребьевкой и соревнованиями, которые стартуют в четверг, прошла пресс-конференция руководителей сборной — Александра Когана и легендарной Елены Чайковской, выдвинутой на пост главного тренера.

Самые яркие высказывания собрал «СЭ».

Аделия Петросян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Единственное исключение — Аделия Петросян

— Несколько лет назад, когда Красноярску дали чемпионат, мы сказали Александру Георгиевичу Горшкову: «Сделаем все, чтобы, уезжая из него, вы сказали — теперь турниры только в Красноярске!» — немного грустно начали организаторы. Жаль, но Александр Георгиевич теперь увидит этот чемпионат только с небес. Но ему есть чем гордиться.

— Мы знаем, что билетов на субботу практически нет, — начал Александр Коган. — В другие дни тоже будет много зрителей, большой интерес к турниру. К началу этого сезона российские спортсмены были необоснованно и дискриминационно отстранены от международных соревнований, поэтому одной из основных целей федерации было создание полноценного соревновательного календаря. Мы сформировали шесть этапов «Гран-при России», придумали несколько новых соревнований. Считаю, с большим успехом прошел чемпионат по прыжкам. Были какие-то замечания к его организации, но это мы исправим. Главное — этот формат турнира востребован. Получили огромное количество откликов от зарубежных коллег, которые смотрели турнир и спросили, почему это не может быть еще одной олимпийской медалью. Они динамичны, зрелищны.

В январе пройдет Кубок Первого канала, далее финал «Гран-при» и турнир по шоу-программам. Мы обо всем говорили, все постараемся выполнить. На чемпионат России отбирались спортсмены по итогам шести этапов «Гран-при». Все спортсмены, которые отобрались, прошли два этапа. Исключение — Аделия Петросян, которая пропустила один этап из-за травмы. Но по очкам она все равно прошла.

Надеемся, Первый канал даст возможность посмотреть соревнования за рубежом

— Чтобы было более наглядно: общее количество участников «Гран-при» — 153 спортсмена, — продолжил Коган. — В этапах «Гран-при» приняли участие представители из 36 регионов страны. Продолжим подобную практику, возможно, переформатировав, уменьшим количество соревнований среди спортивных пар и танцев. Мы собрали большой призовой фонд. Пытались создать мотивацию у спортсменов, чтобы они не чувствовали, что они недополучили, не участвуя в международных соревнованиях. Мы стараемся поддержать спортсменов.

К 25 декабря мы увидим лучшее, что есть у нас в стране. В нынешнее достаточно сложное время для федерации остается крайне важным сохранение партнерских отношений с нашими спонсорами. Мы благодарим их за то, что они помогают развивать и продвигать фигурное катание. Мы очень надеемся, что Первый канал даст возможность посмотреть соревнования не только российским болельщикам, но и зарубежным (сейчас это возможно только через российский VPN. — Прим. «СЭ»).

Впервые за 12 лет Александр Горшков не сможет принять участие в нашем чемпионате России. Но все те задумки совместные, которые у нас были, мы претворим в жизнь, — заключил гендиректор.

Александр Коган. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Спортсмены приехали сюда не за деньгами

Спросили у Александра Ильича про возвращение на международный уровень — МОК, кажется, близок к тому, чтобы вернуть Россию:

— Так же, как Александр Георгиевич, я всегда отвечаю — не люблю гадание на кофейной гуще. Вряд ли можно сейчас говорить, когда россияне вернутся на международную арену. Все рабочие контакты с ISU мы поддерживаем. Совместная работа продолжается. Вы знаете, что Федерация фигурного катания России не была исключена из международной федерации. Мы участвуем в тех мероприятиях, которые запланированы, поддерживаем контакты со многими национальными федерациями. Нет противоречий с большинством из них. Международная федерация, думаю, тоже смотрит, какое количество зрителей находится у нас на трибунах. На многих этапах международной серии «Гран-при», к сожалению, не было полных трибун. Это обычная история. Для нас главное — показать, что наши спортсмены в любой момент готовы участвовать в соревнованиях.

Елена Чайковская. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

А Елена Чайковская обратила внимание, что никто дискриминации и не заметил.

— Мы привезли к вам очень сильную сборную. Перед федерацией стояла задача сохранить сборную — мы ее сохранили и приумножили. Да, два-три человека из-за травм не принимают участия, но они все равно в обойме. Будет сильная конкуренция везде, серьезная борьба — никто не снялся. Я говорила со спортсменами и тренерами — они сами говорят: у нас впечатление, что не было никакой дискриминации, что нас не пустили на международные старты. Мол, мы все время в обойме, готовимся к стартам. Для меня как тренера это очень важно. Здорово, что федерация нашла деньги в такое время. Но, поверьте мне, когда спортсмены на высочайшем уровне соревнуются, деньги для них — это не самое главное. Сюда тоже приехали не за деньгами, а показать свои умения, красоту, борьбу. Если спросите, кто выиграет, я вам не отвечу, тут может быть все. Все готовы. Это главный старт по сезону. Надеемся на серьезный и красивый результат. Хочу увидеть прекрасное фигурное катание.

Когда прилетели сюда, нас очень хорошо приняли (в аэропорту играл оркестр. — Прим. «СЭ»). Все спортсмены с улыбкой идут на тренировку, это их дом. Обычно приезжаем — холодно, темно. А тут очень приятно, — рассказала довольная Чайковская.

Теперь сыграть свою партию предстоит фигуристам.