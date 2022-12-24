Тутберидзе и Акатьевой должно быть обидно. На чемпионате России нашлась лазейка для обхода возрастного ценза?

В Красноярске выступает фигуристка, которой не было 14 лет на момент начала сезона, — разбираемся в ситуации.

— Для определения буквы, с которой начинается жеребьевка, приглашается самая юная фигуристка в этом виде — Варвара Черемных, — объявил со сцены рефери соревнований в парном катании Александр Лакерник на официальной жеребьевке чемпионата России в среду.

Что особенного в этой фразе?

Спорная трактовка

Дело в том, что Черемных родилась 17 сентября 2008 года. На данный момент ей полных 14 лет, что соответствует минимальному возрасту участия в чемпионатах России по правилам. Но есть нюанс, как в анекдоте про Чапаева: 14 лет должно исполниться до 1 июля отчетного года. Эта практика реализуется во всем мировом фигурном катании. Родился до 1 июля — успел на подножку поезда. Родился позже, как Софья Акатьева 7 июля, — придется ждать еще год. А в случае с невезучей Соней даже не год, а целых три. Потому что именно в тот сезон, когда она могла выходить во взрослые, ISU решил поднять возрастной ценз до 16 лет. А еще через сезон — до 17.

Получается, на этом чемпионате России нашлась... назовем это юридической коллизией или лазейкой, если формулировка «нарушение» слишком жесткая. Но давайте откроем правила фигурного катания на сайте федерации и прочитаем пункт 5.5: «Для участия в спортивных соревнованиях указанное минимальное количество лет спортсмен должен достичь до начала спортивного сезона (с 01 июля по 30 июня)».

А вот каким образом прописано понятие возраста спортсменов.

Есть в положении следующая статья 5.6: «Спортсмен может быть допущен к соревнованиям старшей возрастной группы, следующей непосредственно за той, к которой он относится, если уровень его спортивной квалификации соответствует уровню квалификации старшей возрастной группы». Но проблема в том, что в таблице сразу дано определение понятия «возрастная группа» и говорится снова о мужчинах и женщинах от 14 лет и старше в сезоне-2022/23. Кстати, дальше ФФККР будет синхронно со всем миром поднимать ценз.

Почему обидно должно быть Акатьевой?

В принципе, ничего плохого в допуске более молодых спортсменов нет. Это вообще крайне субъективный вопрос. Разве Вероника Жилина или Алиса Двоеглазова не украсили бы чемпионат России? Однозначно да. Елизавета Туктамышева, Аделина Сотникова выступали на чемпионатах в 12 лет — и это не помешало им пройти через сверхуспешные карьеры. Возможно, ценз стоит даже понизить — но это вопрос не сегодняшнего дня.

Проблема в другом — та же многострадальная Акатьева, которая из-за правил ISU должна ждать лишний год, в 2021-м готовилась к участию во взрослом чемпионате России. На минуточку, сейчас она в Красноярске лидирует. Хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз тогда говорил в эфире Первого канала, что юной фигуристке доработали программы, чтобы они соответствовали взрослым требованиям. Но затем гендир ФФККР Александр Коган сказал, что Софья не имеет права участвовать в турнире. И имел на это резоны.

В парах ситуация немного особенная — и именно она приводит к юридической коллизии. Дело в том, что из-за недостатка конкуренции (пар у нас не так много, на самом деле) по регламенту соревнований сезона-2022/23 «одни и те же спортсмены в парном катании могут быть заявлены на два всероссийских соревнования по разряду КМС и на два соревнования «Гран-при России Ростелеком» по требованиям звания МС». То есть могут выступить и среди юниоров, и среди взрослых. А поскольку этапы «Гран-при» — отбор к чемпионату России, таким образом, формальные юниоры вполне легально отбираются на взрослый чемпионат.

Но правила по возрастному цензу, получается, остаются в стороне. То есть де-факто на чемпионате России выступает 13-летняя (по регламенту) спортсменка при минимальном возрасте 14 лет.

Варвара Черемных и Даниил Бутенко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Почему это важно?

Это крайне важно для парников — потому что маленькая партнерша дает преимущество. И если в теории партнер ищет себе для выступлений по взрослым фигуристку от 14 лет, то теперь, получается, можно расширить зону поиска? И брать 12-13-летних? И что сказать Соне Акатьевой и ее родителям, а также штабу Тутберидзе? Ведь она могла приехать в Красноярск уже в статусе чемпионки России — причем по прошлогодним стартам, все шансы победить или хотя бы выиграть серебро у нее были.

Сама Черемных — прекрасная фигуристка, у нее с Даниилом Бутенко есть победы на первенстве Москвы, бронза юниорского финала Кубка России, они прыгают тройной риттбергер — оба партнера выступали долгое время в одиночном катании. Но прецедент на данном чемпионате России важный. И от его трактовки зависит многое. Если федерация действительно спокойно относится к возрастному цензу на своих соревнованиях (может, имеет право, в конце концов), то на следующем чемпионате мы можем увидеть и всех юниорок, и Николая Колесникова с Арсением Федотовым и так далее. Это тоже подход, но надо определить правила игры.

Александр Коган на вопрос корреспондента «СЭ» о кейсе Черемных отвечать не стал и положил трубку. Александр Лакерник заявил, что вопросы допуска спортсменов к соревнованиям в его компетенцию как рефери не входят — и это, надо признать, тоже юридически верно.