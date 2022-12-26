«В следующий раз обернусь весь в тейп». Новый член сборной России — о чемпионате страны

Интервью фигуриста Артема Ковалева по итогам выступления в Красноярске.

Артем Ковалев — не такой раскрученный фигурист в мужской одиночке, как призеры прошедшего чемпионата в Красноярске. Но он заслуживает большего внимания — занял пятое место и всего четыре балла проиграл Дмитрию Алиеву в борьбе за «дерево». И парень простой, без понтов — когда к нам подошла фигуристка и спросила, «где вода для спортсменов», провел до самого места водопоя. Когда мы по дороге встретили Александра Самарина, подождал, пока мы обсудим конфликт на пресс-конференции.

Самарин и Туктамышева — абсолютно разные люди

— Артем, ты на этом чемпионате долго продержался в комнате для промежуточных призеров. Еще чуть-чуть — и медаль.

— Я с ошибкой откатался. То есть я доволен, но допускал, что зацепиться не удастся. Я только-только набираю обороты, так что тройка мне не светила. Про шестерку я был уверен, думал, буду шестым за Андреем [Мозалевым]. А сложилось, что пятый.

— Ты еще так удивился, когда Мозалева обогнал.

— Это были эмоции из-за Саши Самарина. Мы с ним очень хорошо общаемся, я очень радовался за него.

Фото Скриншот из трансляции Первого канала.

Радость за себя уже во вторую очередь, его попадание на пьедестал круче и значимее, чем мое пятое место.

— Он уже как Туктамышева для мужского фигурного катания?

— Саша и Лиза, мне кажется, совершенно разные люди. Саша — настоящий боец, я был на тренировках в ЦСКА, видел, как он фигачит, простите мне за такое выражение, но это так и есть. Он абсолютно заслуженно взял свою награду. Это я не говорю, что Лиза — не боец (смеется). Просто я ее меньше знаю.

Я и с Димой Алиевым очень дружу, но расстроился, что его не обошел. Очень было обидно за четверной, потому что готовился. Прям жаль. Обычно срывал третий, но не срывал второй.

Я попадаю в основную сборную

— Раньше чемпионат России был отбором на Европу и мир. А теперь?

— У меня была задача просто откатать чисто, сделать свой контент — я это говорил и перед короткой программой, и произвольной. Сделать все, что в моих силах. У меня это почти получилось.

— Ну это вы все говорите. Но в сборную же ты попал?

— Да, я попадаю. Причем в основную взрослую сборную. И попал в показательные, так что пришлось в последний момент с мамой искать костюм (смеется).

— Какие планы?

— Финал «Гран-при», надеюсь на Кубок Первого канала. Но там список участников определяет сам Первый канал, кого приглашать. Ничего не могу сказать, не я решаю. Если пригласят — спасибо. Нет — что ж, что я могу поделать?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Впервые за годы ничего не болело

— Есть байка из Красноярска? Что-нибудь неспортивное.

— Слушай, да как-то ничего такого неожиданного.

— Скучный чемпионат?

— Спокойный. У меня была очень усиленная подготовка, и я впервые за долгое время почти не волновался. Перед произвольной чуть-чуть, но в целом чувствовал себя очень спокойно. Не сравнить с той же Пермью. Может, подсознательно влияет, что отбора здесь никуда нет. Наше подсознание не обмануть. Грипп тоже меня обошел, ходил без маски, надевать не пришлось. Вообще с точки зрения впервые за годы все прошло идеально, ничего не болело.

Правда, в соцсетях разлетелась фотография из грин-рума (комнате призеров. — Прим. «СЭ»), где у меня нашли тейп на ноге, меня спрашивали: «Что с ногой? Заболел?» Я отвечал: «Да ничего особенного, просто забилась мышца».

— В грин-руме вроде бы запрещали телефоном пользоваться.

— Да, попросили просто убрать телефон. Как мама мне постоянно говорит: «Убери телефон!»

— Насчет тейпов можно теперь троллить публику, везде тейп наклеить.

— Я в следующий раз весь тейпом обернусь, это будет мой новый костюм.