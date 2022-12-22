Кондратюк выпал из гонки за медали. У мужчин неожиданный лидер на чемпионате страны

Успех Гуменнику еще предстоит защитить в произвольной.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Мужчины. Короткая программа

1. Петр Гуменник — 104,47

2. Евгений Семененко — 99,15

3. Андрей Мозалев — 98,70...

12. Марк Кондратюк — 77,50

Чемпионат России по фигурному катанию выходит на свои проектные мощности. После яркого ритм-танца в дело вступили мужчины, и их короткую программу будут обсуждать не менее напряженно. Лидером после первого дня соревнований здесь стал Петр Гуменник. Он уже побеждал в этом сезоне на этапе «Гран-при», но даже так его первое место вызывает немало удивлений. В плане судейства здесь все справедливо, вопросы скорее к другим фаворитам, кто показать себя в должной мере в Красноярске пока так и не сумел. Однако отставания у многих для одиночного катания символические, поэтому раньше положенного отмечать победу Гуменнику явно не стоит.

Действующий чемпион не справился с программой

Верно говорит Татьяна Тарасова, что самые интересные соревнования — у мужчин в одиночном катании. Где еще увидишь такую плотность результатов и неожиданные развязки? Никакой «очереди» или очевидных фаворитов — едва ли не каждый второй претендует минимум на тройку, каждый третий и вовсе на победу. Так и Петр Гуменник был одним из широкого списка претендентов и едва ли главным. Его набор в этом году в целом впечатляет — сольный четверной риттбергер и каскад с сальховом — неплохая по силе заявка. Однако чисто исполнять все прыжки удается редко, а у конкурентов и лутцы с флипами есть в заявке. В частности, вспомнил лучшие свои годы Александр Самарин и выдал шикарный четверной лутц. Правда, про остальные элементы и тем более компоненты выдать такие яркие эпитеты не получается. Без явных срывов откатал Евгений Семененко, однако в мелочах Петру он все же уступил.

По ощущениям, Евгений собой был доволен, единственная сложность — джетлаг. Семененко проще переносит смену пояса на 10-12 часов, а вот четыре-шесть часов выглядят проблемно, поэтому он до сих пор чувствует себя сонным и надеется проснуться только завтра. На вопрос о том, что судьи «пожалели» ему сотню, Евгений также интересно отреагировал. Пусть на словах отметил, что его дело катать, а судей — оценивать, невербально отношение к вопросу оценить было нетрудно. Тем не менее у Семененко еще точно ничего не потеряно — он второй и очень близко к лидеру. А вот Марк Кондратюк, пожалуй, из гонки за чемпионство на этот раз вылетает. Действующий победитель турнира не справился с программой — падение с тулупа, степ-аут на четверном сальхове, проблемы с лутцем при и без того ослабленном контенте. Проблема даже не столько в далеком от пьедестала 12-м промежуточном месте, сколько в заметном отрыве конкурентов.

Евгений Семененко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Первая восьмерка всего в десяти баллах друг от друга

И все же мы все понимаем, с чем связаны текущие проблемы олимпийского чемпиона — Кондратюк еще не до конца оправился от травмы, и сам приезд на ЧР выглядел как авантюра. Он и сам это понимает, но говорит, что так интереснее. «Просто мне очень хотелось, — объяснил он свое решение журналистам. — Когда я смотрел прыжковый чемпионат из больницы, было очень жалко, что я не выступаю и ничего сделать не могу. Решил для себя, что если я смогу хоть что-то прыгать, я поеду». Сниматься Кондратюк не планирует — на произвольную выйдет, хоть и упростит контент. До сих пор чувствуется боль в спине — Марк прыгать-то начал всего неделю назад и до последнего спорил с тренерами по поводу того, лететь в Красноярск или нет. Первый четверной после восстановления приземлил он буквально вчера. И все же вышел на лед — поблагодарим за смелость и желание бороться до конца.

Андрею Мозалеву же и Матвею Ветлугину хочется сказать спасибо за отличные прокаты. От них чистые выступления видеть вдвойне приятно, поскольку, несмотря на очевидный талант (особенно у Андрея), реализовать свой потенциал на соревнованиях ребятам удается редко. Здесь же по два чистых четверных, и разве что к выездам на квадах, а также к вращениям у Мозалева могут возникнуть у судей справедливые вопросы. Порадовали и Артем Ковалев с Макаром Игнатовым и Ильей Яблоковым. Не смотрите на то, что у того же Яблокова только восьмое место после короткой. Гораздо важнее, что от первого места он в десяти баллах, а от третьего в шести, то есть на расстоянии одного элемента. Давно мы не видели такой плотной таблицы, а это еще и Михаил Коляда на чемпионат страны не приехал.

В принципе шансы попасть на пьедестал не потеряли даже Дмитрий Алиев с Глебом Лутфуллиным. Последнему будет сложнее, но у Дмитрия точно остаются все шансы несмотря на сегодняшние помарки. Опять же вспомним этап «Гран-при» в Казани, где Алиев выиграл после далеко не самой удачной короткой. В то же время сегодняшняя победа еще ничего не гарантирует Гуменнику. В его карьере уже бывали неожиданные провалы в произвольной и хочется верить, что подобные истории теперь уже далеко в прошлом. Ведь, если кто забыл, именно Гуменник выиграл этап последнего «Гран-при» в Москве, в том числе победив и Семененко.