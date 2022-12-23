Чемпионат России потерял своего чемпиона. Трусовой придется сражаться за себя и того парня

Ночью из списков участников пропали одиночник Марк Кондратюк и танцоры Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.

Ночь в Красноярске, мирные жители засыпают, просыпается «мафия». И на этот раз она утащила с чемпионата России одну из главных его фигур — действующего победителя Марка Кондратюка. Что произошло?

Выступать тут — авантюра. Но так интереснее

Марк еле доковылял до чемпионата для защиты титула, но в короткой программе выглядел даже не блеклой тенью, а своим отражением в кривом зеркале. С трудом приземлил четверной сальхов, а каскад 3+3 в конце кончил кувырками с падением. Еще и одно из вращений унесло в «минус» по оценкам.

— Здоровье лучше, чем было. Но боль присутствует, и довольно сильная. Чуть больше недели назад сомневался, выступать или нет. Прыгать я начал неделю назад, первый четверной сделал вчера. Не боюсь ли обострения травмы? Мне кажется, она уже обострилась. Выступать тут — это авантюра, но так же интереснее. Почему все-таки решил ехать? Мне очень хотелось выступить. Когда я смотрел прыжковый турнир из больницы, было жалко, что меня там нет. Надо катать, если могу хоть что-то прыгнуть. Когда понял, что что-то пойдет не так? В Самаре, — с юмором отвечал Кондратюк на вопросы журналистов после короткой программы и рвался выступить в произвольной, но, видимо, стало невозможно даже хоть что-то прыгнуть. «Завтра контент будет слабее, чем обычно. Постараюсь кататься», — заключил действующий чемпион.

От краша до краха за год

Марк, взявший невероятный эшелон полета в начале 2022 года, к декабрю проделал стремительный путь до земли — и теперь все надо начинать сначала, причем неизвестно, позволит ли здоровье. В январе Кондратюк выиграл чемпионат Европы, в феврале — Олимпиаду в команде, сделав все от себя зависящее и намного больше ожидаемого на своем фронте. В марте Кондратюк стал главной звездой Кубка Первого канала, выиграв прыжковый турнир с каскадом четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов.

Весной приключилась еще одна история, которая сделала лучшего одиночника в разы популярнее — Александра Трусова и Марк Кондратюка сделали публичными свои отношения. Милые фотографии ребят сделали Марка крашем (любимцем) для тысяч фанаток. Все шло в гору, за исключением некоторых неприятных обстоятельств вроде отлучения от международных соревнований. Ну да ладно, пустяки же — сами потом приползут.

И вот начался новый сезон — и траектория карьеры Марка начала тревожно крениться. Тут и кратно возросшая конкуренция, и появление Трусовой в группе Светланы Соколовской, что не всегда может способствовать рабочему настроению. Но главное не это, а травмы, с которыми Марк борется уже несколько лет с переменным успехом. В пятницу, как известно «СЭ», он придет болеть на трибуны «Платинум-Арены», но промотивирует или демотивирует Трусову снятие Кондратюка — покажут только прокаты.

Вопросы по составу и финалу Гран-при

Таким образом, эпидемия снятий и неучастий в чемпионате России по разным причинам продолжилась уже на территории самого Красноярска. Из призеров прошлогоднего чемпионата мы потеряли почти половину: у мужчин нет Кондратюка и Коляды, у женщин — Щербаковой, у танцоров — Степановой/Букина и Дэвис/Смолкина. Только в парах ситуация относительно стабильная, хотя и там не приехали Павлюченко/Ходыкин.

Танцы ночью также понесли потери: вслед за молодыми Кагановской/Ангелополом снялись их недавние коллеги по юниорским турнирам Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Дарио на жеребьевке в шутку спрашивал Дмитрий Козловский: «Ты как сюда попал, как аккредитацию-то получил?» Получается, не зря удивлялся. Ирина говорила «СЭ» после ритм-танца, что плохого себя чувствует, но Дарио постарался списать все на эмоции. Оказалось, эмоции были гриппозного происхождения. А возможно, сработало мини-«сглаз» Елены Радионовой: в прогнозе «СЭ» она сначала назвала серебряными призерами Василису и Валерия, а когда узнала об их снятии, поменяла как раз на Ирину и Дарио.

Надо попросить нашу чемпионку отказаться от колдовства, хотя бы в предновогодний период.

И это тоже потеря — ребята представляли из себя одну из самых талантливых молодых пар, теперь ни одной из этих двух пар нет. Для наших танцев, которым очевидно нужно расти дальше, это почти трагедия. Ведь ни один взрослый дуэт пока не убеждает.

Поскольку главным банком, который разыгрывается на этом чемпионате, являются места в сборной, теперь и этот процесс осложняется. Не допустить Марка в сборную будет странно — заслуги очевидны. С другой стороны, какое отношение заслуги сезона-2021/22 имеют к сезону-2023/24? Федерации вновь придется принимать субъективное и сложное решение — почти во всех видах. Но отчасти кадровая чехарда на руку последнему турниру сезона — финалу «Гран-при». Там, если снова не будет травм, должны встретиться все лидеры и еще раз разобраться, кто зайдет в зарплатную шестерку на следующий сезон.