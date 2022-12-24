Российская мужская одиночка — топ. Почему турниры среди мужчин сейчас круче женских

Внезапно выяснилось, что разборки в мужском одиночном катании начали нести в себе больше интриги, чем женские старты.

Развязка чемпионата России среди мужчин вышла исторической. Два фигуриста набрали одинаковую сумму баллов — но победа по регламенту досталась Евгению Семененко, который лучше исполнил произвольную программу, чем Петр Гуменник. И все это стало ярким доказательством того, на каком подъеме сейчас находится именно мужское одиночное катание в России.

Мы так привыкли, что наши девушки лучше всех. Что у нас идет борьба за три места в сборной среди чуть ли не десятка фигуристок. Но надо признать то, что соревнования стали предсказуемыми. Хоть и вряд ли кто-то ожидал срыва тройного акселя от Камилы Валиевой на чемпионате России.

А мужчины — это эмоции, интриги и огромный интерес. Может быть, наши парни пока не дотягивают до уровня японских или американских фигуристов, но за ними интересно наблюдать весь сезон. И это круто!

Уровень

Мужской одиночке не пришлось делать ничего для того, чтобы раскрутиться. Просто сейчас у нас в стране настолько много крутых и перспективных парней, что даже на локальном питерском турнире типа Мемориала Панина-Коломенкина основная интрига была именно в соревнованиях среди мужчин. Так было и на каждом этапе внутреннего «Гран-при», и на чемпионате России.

После короткой программы на первенстве страны между вторым и пятым местами было три балла. Восемь человек разделяло всего 14 баллов. И произвольная все должна была расставить по местам. С пятой на третью строчку поднялся Александр Самарин, а Евгений Семененко сумел вырвать победу у Петра Гуменника — да еще как!

Как это называют в футболе — по дополнительным показателям. Ученик Алексея Мишина стал лучшим при равенстве баллов с соперником благодаря оценке за произвольную программу, которую он выиграл. Интрига была до последнего проката — и даже после объявления оценок остались непонятки.

Но регламент соревнований гласит, а точнее пункт 17.5, что в ситуации Гуменника и Семененко побеждает Евгений. И это настоящая история на глазах любителей фигурного катания. Такого финала вряд ли кто-то ожидал.

Петр Гуменник. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Позитив

В мужских соревнованиях нет никакого негатива. Парни дружат между собой, проводят вместе отпуска и излучают позитивную энергию. Со времен противостояния Плющенко и Ягудина в российской мужской одиночке не было ни одного конфликта между фигуристами.

Может быть, с медийной точки зрения это не так интересно. Но в наши суровые времена видеть что-то светлое и позитивное, что творится в мужской одиночке, — это бальзам на душу.

В женской одиночке со времен, когда катались Евгения Медведева и Алина Загитова, стало модно постоянно «сталкивать» наших фигуристок. Якобы на каждом старте одна спортсменка соревнуется с другой. Именно через это СМИ пытаются привлечь внимание к женской одиночке.

Ситуацию с неожиданным финалом парни восприняли адекватно. И продемонстрировали огромное уважение друг к другу.

«Мой прокат сложно назвать чемпионским, так что я согласен со своим вторым местом. Если в этот раз я проиграл ноль сотых, значит, в следующий раз надо выигрывать. Я знал, сколько набрал Женя, знал, сколько мне надо. Но после проката просело зрение, подумал, что первый. Потом прозрел. И моментально понял, что второй. Оставалось смириться», — заявил Петр Гуменник после проката на пресс-конференции.

«Я считаю, что все без исключения здесь заслужили золото. Этот пьедестал показал, что труд поборол талант», — добавил Евгений Семененко.

Парни борются, уважают друг друга, показывают уровень. Вот за что мы любим спорт!

Евгений Семененко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Положение

И самое главное — в мужской одиночке все выглядит адекватным и справедливым. Да, некоторые оценки можно назвать странными/завышенными/нереальными — особенно в сравнении с прокатами лидеров мирового фигурного катания. Но в отличие от женских турниров такие трюки не влияют на турнирную расстановку.

Ну поставили Марку Кондратюку за 100 баллов в короткой программе на «Гран-при» в Сочи. Но ведь он реально был сильнее всех... Ну выиграл произвольную программу чемпионата России Семененко — и тоже никаких вопросов. Он реально был лучше всех.

Все разговоры о том, что такие баллы, которые фигуристы не получили бы на международных стартах, во вред им, немного нелепы. Спортсмены все прекрасно понимают сами! Они уже ездили за границу и отлично осознают, что им поставят на конкретном турнире. Не надо делать из них беспомощных — у них есть тренерский штаб, который также это знает.

А вот на женские расклады судейство еще ох как влияет. В частности, последний этап «Гран-при» в Перми. Там победительницу Туктамышеву и серебряного призера Муравьеву разделили сотые. Яркий пример неоднозначного судейства — а оно действительно такое, влияет на расклады. И реакция Софьи, которая явно была расстроена таким финалом, тому подтверждение. И подобных примеров еще масса была на этапах внутренней серии — чего только стоят баллы той же Камилы Валиевой, о которых тоже было много дискуссий.

После соревнований мужчин подобных дискуссий практически не возникает. И за это и хочется смотреть турниры, где на первом плане — спорт. Нет диалогов о поломанных карьерах, анорексии и раннем завершении карьеры. Здесь 27-летний Михаил Коляда катается одновременно с 19-летними Андреем Мозалевым и Матвеем Ветлугиным.

Остается только надеяться, что российские фигуристы-одиночники вновь близки к тому, чтобы стать сильнейшими в мире. На данный момент у наших спортсменов есть все, чтобы этого добиться.