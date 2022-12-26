Отец Трусовой требовал отстранить Тарасову и Ягудина от эфиров? Это похоже на правду

Конфликт семьи Трусовых и Первого канала получил новое объяснение.

В Самаре на этапе «Гран-при России» Александра Трусова впервые вышла на тренировку без шеврона Первого канала. На его месте было пустое место, а Трусову показывали в эфире скукоженно. Не дали времени в обзоре дня, игнорировали тренера Светлану Соколовскую, так, что даже сама фигуристка в какой-то момент сказала: «А камеру отодвиньте чуть-чуть, чтобы двоих было видно».

И вот теперь новый поворот — появилась информация о том, что отец Трусовой Вячеслав якобы поставил Первому ультиматум по работе на трансляциях олимпийского чемпиона Алексея Ягудина и заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой. Правдоподобно ли это?

Информационный блок и снятие

Возвращаясь к этапу в Самаре — на Трусову мог быть поставлен «информационный блок». И действительно, в превью чемпионата России она не присутствовала. Даже не являясь лидером серии «Гран-при», Трусова остается одной из двух самых популярных фигуристок России на данный момент — вместе с Камилой Валиевой. Поэтому ее отсутствие ничем другим кроме намеренного игнорирования объяснить нельзя.

Крайне сомнительно, что Трусова выступит и на Кубке Первого канала в январе. Узнать, как ее будут показывать на чемпионате России, мы не смогли — Саша снялась за день до соревнований. Версия о том, что это такая месть вещателям или симуляция, как говорит Алексей Железняков, вряд ли уместна — мы летели с ней обратно из Красноярска, и она покашливала и выглядела болезненно. Но, скорее всего, уже идет на поправку. Шоу «Снегурочка», где у Трусовой главная роль, стартует 28 декабря. И надо думать, оно в нынешних условиях для серебряной призерки Олимпиады важнее. Денег заработать можно точно больше — на тройку и призовые шансов у Трусовой в Красноярске было минимум.

Александра Трусова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Отец Трусовой действительно влияет на ее карьеру

Отец Трусовой Вячеслав действительно человек жесткий и с характером, занимался самбо, бизнесом в Рязани, судился — короче, много чего повидал. И в «Ангелах Плющенко» Трусова, как рассказывали, держалась обособленно. Уходила из «Хрустального» в том числе из-за него.

В 2018 году Вячеслав Трусов дал интервью журналу «Мир фигурного катания», из которого становится понятно — для него дочь всегда будет на первом месте (что нормально для любого отца):

— Глядя на то, сколько она работает, мне порой становится ее...

— Жалко.

— Да. Ничего не могу с собой поделать. Все понимаю, что тренеры, Этери Георгиевна [Тутберидзе] говорят правильные слова, что надо заставлять ребенка работать, настраивать его. Но я всегда буду на стороне своей дочери, и никто меня не переубедит. Если завтра Саша вдруг скажет: «Папа, я хочу отдохнуть», то препятствовать не стану, — признавался Трусов. И добавлял, что Саша — его любимая девочка и «и в первую очередь дочь, которая очень любит папу».

Любимая девочка — очень точная характеристика. Поэтому семья Трусовых ревностно защищает свою самую известную представительницу. Насколько знаю, следит за тем, что пишут и в электронных СМИ. Тут все объяснимо — вопрос в мере.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Чем провинились Тарасова и Ягудин?

К комментариям Татьяны Тарасовой и Алексея Ягудина в теории может быть много претензий, как и, например, к прыжкам Трусовой. Но может ли отец одной из фигуристок, которая не является сейчас лидером российского фигурного катания, ставить ультиматумы информационному партнеру федерации?

Что в принципе сказали плохого комментаторы? Как пишет Telegram-канал Mash, Тарасова говорила, что «у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях», а Ягудин в одном из интервью сделал замечание чистоте катания Саши. Самые жесткие фразы, которые произносили великий тренер и олимпийский чемпион, такие:

Тарасова: «Жалко, что она не прокатала это чисто, но она всегда практикует что-нибудь да не прокатать чисто».

Ягудин: «К сожалению, такой каскад — несвойственная ошибка для такого профессионала с большой буквы. Вот эта ошибка, вообще непонятно, что произошло. Сегодня явно пока еще далека Саша от идеальной формы».

Ничего особенного. Но по информации Mash, Трусов выдвинул Первому каналу условия — Александра будет участвовать в дополнительных съемках вроде интервью и тренировок, только если на соревнованиях выступления Трусовой не будут комментировать Тарасова и Ягудин. Также он просил отстранить их от всех мероприятий с Трусовой в любом качестве. Руководство канала ожидаемо на эти условия идти отказалось, после чего логотип канала исчез с олимпийки Александры.

Параллельно Трусова начала сотрудничество с федеральным спортивным каналом и заключила контракт, но пока оно ограничилось написанием нескольких колонок на matchtv.ru о неспортивных аспектах жизни Александры — собачках и распорядке дня. А у Первого канала остаются права на активности с фигуристами — и это отдельный аспект проблемы.

Алексей Ягудин, кстати, уже ответил отцу Трусовой в своем Telegram-канале.

«СЭ» удалось дозвониться до Вячеслава, но он, услышав, что звонящий — журналист, бросил трубку. По опыту, Трусов редко комментирует под запись какие-либо инциденты. А конфликт одной из главных фигуристок России и одного из главных телеканалов страны, кажется, далек от завершения.