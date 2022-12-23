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Чемпионат России

Сегодня, 20:10

«Второе место и чистый прокат важнее, чем первое с грязным? Лукавят». Мастер-класс Туктамышевой для учениц Тутберидзе и Плющенко

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Акатьева, Туктамышева, Муравьева хотят повторить прыжковый турнир, а Валиева решает не зацикливаться на «бабочке» в программе.

Чемпионат России. Женщины. Короткая программа
1. Софья Акатьева — 85,59
2. Елизавета Туктамышева — 82,98
3. Софья Муравьева — 79,96
4. Камила Валиева — 76,61
5. Аделия Петросян — 76,25
6. Ксения Синицына — 74,89

Тройка лидеров после короткой программы довольно неожиданная. Многие ожидали увидеть там всех трех фигуристок из штаба Этери Тутберидзе. Пока там только Софья Акатьева — она выиграла в первый день женских соревнований. Вторая — Елизавета Туктамышева, третья — Софья Муравьева. То есть все спортсменки тренируются в разных школах. А вот Камила Валиева пока только четвертая — она осталась без одного элемента. Девушки после прокатов были довольно веселыми — шутили, смеялись, откровенно рассказывали о прокатах и строили планы на произвольную.

Елизавета Туктамышева. Туктамышева идет на рекорд. Валиева пока вне призовой тройки

Камила Валиева выступала третьей и неожиданно сорвала первый же прыжок. Вместо запланированного тройного акселя получился только одинарный. «Бабочка». «Что комментировать? Несвойственная мне «бабочка», — подчеркнула Валиева. — Не хочу говорить, что бывает. Как потренировалась, так и получилось. Из-за неуверенности что-то быстро сделала, получилась «бабочка». Не буду зацикливаться. Завтра произвольная, которая многое решает. Это из-за того, что на тренировках он не получался. Была мысль не рисковать. Но это уже произошло».

Почти сразу после Валиевой выступала Соня Самоделкина, которая снова пошла на самую сложную короткую в истории. И снова не справилась. Пока аксель получился с помаркой, а на лутце — риттбергере не хватило оборота на втором прыжке: «Когда я услышала, что катаю с лутцем — риттбергером, когда начали накатывать программу, я проанализировала и поняла, что так никто не делает. Не то чтобы это установка, что я вот должна сделать. Сделаю — классно будет. Не перегораю ли? У меня нет такого».

Аделия Петросян осталась недовольна прокатом — еще бы: у нее получился триксель, а тройной лутц — нет. Дорожка шагов — тоже на второй уровень. Фигуристка снималась с этапа «Гран-при» в Перми, но не травма помешала ей чисто откататься в Красноярске.

Вот и получилось, что тройка после короткой довольно необычная. Соня Акатьева — лидер с идеальным прокатом. После выступления и на пресс-конференции фигуристка была довольно скованна — сказала, что все получилось хорошо, но она будет работать над вращениями. В целом же ее небольшая эмоциональность объясняется тем, что на камеры она не может расслабиться. Не получается пока и уверенно отвечать журналистам — в один из моментов ей помогала Лиза Туктамышева. Затруднения вызвал вопрос, что бы фигуристка смогла сказать Камиле Валиевой, у которой был не совсем удачный прокат:

— Сказала бы какие-то слова Камиле Валиевой после ее не совсем удачного проката?

— Отношения у нас хорошие, спокойно общаемся, на тренировках вместе. Конкретно перед произвольной ничего не хотела бы сказать. Просто катаем, выполняем поставленные цели.

— Нет, имеется в виду какие-то слова поддержки.

Тут Соне что-то начинает говорить Лиза Туктамышева, подсказывая, что ответить. Ей даже предложили ответить за Соню. Но Акатьева справилась сама (возможно, с подсказкой Лизы):

— В основном я думаю о своем прокате, Камила тоже. Необязательно что-то говорить.

Кстати, про Лизу — вот уж у кого нет проблем с вопросами прессы. Четверного завтра не будет, но попробует исполнить его в следующем году на менее важном турнире. Что выберет: первое место с грязным прокатом или второе — с чистым? Конечно, первое. А почему остальные говорят другое? Лукавят. Ну кто еще может так честно все рассказать?

— Два балла от действующего лидера — нормальная позиция перед произвольной?

— Да, очень, я не очень хотела катать произвольную последней. Пока все идет по плану.

— Тактика, получается.

— Да. (Смеется.)

Туктамышева и шутить успевает. И не только в примере выше — на вопрос о сдержанности в эмоциях после проката чемпионка мира ответила: «Банальная усталость. Молодая кровь все-таки во мне уже не течет, чтобы сильно радоваться». (Смеется.)

Соня Муравьева каталась последней и готова была ворваться в тройку. Возможно, и на лидирующую позицию, но внезапно упала на дорожке шагов. Выкатав ее при этом на четвертый уровень. «Прокат рабочий. Я и не расстроена, и не рада. Работаем. Завтра постараюсь чисто прокатать. Было падение на дорожке. Почему? Лед скользкий, бывает, надо больше концентрироваться на всей программе. Видимо, хотела немножко больше показать себя. Ничего».

Завтра — последний соревновательный день чемпионата России. В мужском одиночном катании — ошеломляющие результаты сразу с двумя фигуристами с одинаковыми баллами во главе таблицы. Будет похожее у девушек?

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Софья Акатьева
Софья Муравьева
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Туктамышева идет на рекорд. Валиева пока вне призовой тройки