Столкновение на разминке, фаворит чуть не проспал тренировку. Что подарил первый день ЧР по фигурному катанию в Омске?

Рассказываем о главных событиях, которые вы могли упустить в телевизионной трансляции.

Чемпионат России. Короткая программа

Танцы

1. Александра Степанова/Иван Букин — 85.62

2. Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 83.96

3. Елизавета худайбердиева/Егор Базин — 83.55



Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 82.95

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 74.17

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 73.40



Мужчины

1. Марк Кондратюк — 105.04

2. Петр Гуменник — 102.65

3. Глеб Лутфуллин — 97.85

Чемпионат России отправил элиту фигурного катания в Омск. Главный турнир сезона провели на арене хоккейного «Авангарда», вмещающей 12000 зрителей. Первый день собрал 8670 зрителей на ритм-танец и коротких программах мужского одиночного и парного катания. Хорошие цифры для буднего дня.

Столкновение на разминке

Старт любого турнира — волнительный момент. Первый день чемпионата России не обошелся без форс-мажоров и личных драм. На первой разминке в ритм-танце столкнулись две пары: Елизавета Шичина/Павел Дрозд и Анна Щербакова/Егор Гончаров. Их траектории пересеклись, и фигуристы не смогли разъехаться. Больше всего пострадала Анна. На интервью она призналась, что доктор проверил ее на некие симптомы (вероятно, сотрясения), а голова чуть-чуть побаливала. Но главное — инцидент не повлиял на прокат.

— Столкновение на разминке не повлияло на прокат. Наоборот, немного взбодрились. Показали то, что наработали за перерыв. Всякое бывает. Надо уметь выступать в любых ситуациях. Невнимательности не было. Обе пары хотели объехать друг друга и в итоге врезались. Чуть-чуть голова болит, но, надеюсь, уже завтра все будет хорошо. После разминки у меня спросили, какие есть симптомы, дали подержать лед. Если будет еще немного болеть, я что-нибудь попрошу. Удар пришелся на ухо и правую часть головы, — сказала Щербакова после проката.

Павел Дрозд объяснил столкновение высокой скоростью, которая не позволила фигуристам разъехаться.

— Мы с Егором попытались уйти друг от друга. Ситуация возникла непредсказуемо. Мы выступали первыми, на разминку у нас меньше времени, чем у других пар. Надеюсь, с Аней все в порядке. Мы помогли ей встать. Она продолжила кататься. Лиза отделалась малым испугом. Я увидел Егора в последний момент. Была большая скорость. Он пытался увести партнершу, я тоже. Скорость не позволила нам разъехаться, — отметил Дрозд.

По общению с фигуристами после прокатов многие отмечали узкую ширину арены. Тренировки проводятся на площадках другого размера. Чтобы привыкать к габаритам, которые ждали спортсменов в Омске, они расставляли на льду специальные ограничители. Но одно дело — выполнять прыжок вблизи отметки на льду, а совсем другое — когда чувствуешь рядом с собой борт. Впрочем, адаптация к размерам площадке если и отразилась, то только на разминке, когда случилось столкновение двух пар.

Нарижный едва не проспал тренировку

Между Москвой и Санкт-Петербургом, гда базируются почти все участники чемпионата России, и Омском трехчасовая разница во времени. Обычный человек, прилетев в Сибирь, вряд ли заметит особые ощущения. Для спортсменов джетлаг имеет более серьезные последствия. Времени на адаптацию к новому часовому поясу почти нет. За день до первых прокатов состоялась жеребьевка, и, как рассказали сами фигуристы, далеко не все смогли спокойно уснуть ночью. А уже ранним утром их ждали тренировки.

Девид Нарижный и Ирина Хавронина — фавориты танцев на льду. По итогам ритм-танца они заняли второе место, уступив только опытной паре Иван Букин/Александра Степанова. Однако незадолго до выступления пара пережила легкий стресс-тест. Девид едва не проспал тренировку.

— Тренировка была в четыре утра по Москве. А проснулись около 2:30. Я уснул только в 3:30 по местному времени, поспал два часа, проспал. Ира не смогла до меня достучаться и уехала. Я собрался за пять минут и улетел на такси. Ира говорила мне: «Дэвид, как так можно?!» Я даже не знаю, что случилось. Будильник долго играл, и выскочило уведомление «не беспокоить». На разминку мы всегда приезжаем с запасом. Получилось, что я на пять минут дольше разминался и чуть меньше посидел перед тренировкой. Это никак особо не сказалось. Но если бы Ира не пошла меня будить, то я, скорее всего, приехал бы прям к тренировке, — рассказал Нарижный.

О проблемах со сном говорили и другие фигуристы. Мудрую мысль после мужской короткой программы высказал Марк Кондратюк. Лидер первого дня отметил, что, в случае возвращения на международную арену, соревнования могут застать и в США, и в Японии, где разница во времени еще больше. С Марком можно только согласиться. А возникшие в Омске проблемы с джетлагом спишем на плотный график фигуристов.

Хоккейная арена тепло приняла фигуристов

Фигурное катание подружилось с Омском давно. Здесь проводили этап Гран-при, а теперь приехали с чемпионатом России. Публика, привыкшая следить за суровыми разборками хоккеистов на льду, приняли более элегантный вид спорта. Роман Савосин, знаметиный своими яркими и эмоциональными программами, признался, что получилось поймать единство с аудиторией.

— Публика хорошая, не вижу разницы, хоккейная она или нет. Турниры по фигурному катанию здесь проходят не в первый раз. Арена прекрасная, очень хотел здесь выступить. Много слышал об арене, я сам хоккейный болельщик, болею за ЦСКА. Остался под впечатлением от этого дворца, — рассказал Савосин.

В оценке качества льда фигуристы разошлись. Александр Галлямов посчитал его слишком замороженным. Хоккеисты предпочитают жесткий лед, а фигуристам удобнее выступать на мягком. Высоко оценили лед Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Александра Степанова и Иван Бунин были очень довольны, что перед их выступлением провели заливку. Пару поразила прозрачность покрытия. В остальном тема льда останется дискуссионной, но в любом случае — все участники ЧР находятся в равных условиях, ведь выступают на одной арене.

Новые города для проведения чемпионатов России — вызов для организаторов и прекрасный способ популяризировать фигурное катание в регионах. Марк Кондратюк приезжает в Омск не первый раз и признался, что в одном из прошлых визитов ездил к дому, где жил известный музыкант Егор Летов. Так что свободное время фигуристы проводят с пользой. А жители Омска в ближайшие дни получат возможность увидеть на льду звезд российского фигурного катания.