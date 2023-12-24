«Слово пацана» поставили на льду. Валиева выступила под татарский саундтрек

Самая звездная российская фигуристка снова ловит тренды.

Показательные выступления на чемпионате России по фигурному катанию — всегда особенный подход к творчеству. Чего странного там только не катали — в этот раз были сексуальные Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Ксения Синицына под новогоднюю музыку из «Простоквашино», Петр Гуменник, который загадочно пропал утром «по медицинским показаниям» (даже интересно, что за показания такие с утра?), а затем как ни в чем не бывало откатал под советское и ставшее народным «Потолок ледяной» и вокал Эдуарда Хиля.

Сознательный отказ от золота

Но больше всех завирусится, конечно, прокат Камилы Валиевой. Это был не самый удачный для нее чемпионат — третье место и тяжелый прокат произвольной программы. Но стоит выразить уважение Камиле как минимум по двум причинам.

Во-первых, она просто выступает. Хотя после Олимпиады могла взять перерыв и уйти в таком неопределенно-непобежденном статусе — четвертое место на Олимпиаде все же особый случай.

Во-вторых, она сознательно отдала серебро на чемпионате, а то и золото.

Как это произошло? Валиева решила заходить на четверной тулуп, хотя точно не была уверена в этом прыжке. На разминках и тренировках он получался, мягко говоря, не всегда, а тренеры говорят, что вставлять элемент имеет смысл, когда он получается хотя бы в 70% случаев.

Если бы Валиева просто прыгнула в начале, например, тройной лутц, то получила бы за элемент на 3 балла больше, еще один балл отыграла бы на дедакшне. И не потеряла бы оценок в компонентах, которые обязаны снизить судьи из-за падения. Да, вероятно, она бы не дотянулась до Петросян, но исход чемпионата висел бы на волоске. В любом случае Валиева была бы в шаге от титула — причем сценарий читался самым прозрачным образом. Но она не стала снижать планку и пошла на прыжок ультра-си, чтобы доказать себе и всем — и чтобы расшибиться.

Снова в тренде

Что касается показательного номера, он был посвящен нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Женских образов в сериале мало. Одна девушка была изнасилована и покончила собой, другая покрывала преступника и убежала с ним. Но Валиева просто выбрала образ девушки, которая слушает хитовые треки — она как бы перебирала в плейлисте песни. Сначала прозвучали Jony «Комета», «Моя Мишель» — «Зима в сердце» и «Альянс» — «На заре» и только потом песня на татарском «Пыяла» группы АИГЕЛ, ставшая модной после выхода сериала.

Каких-то особенных движений и танцев, как в случае с «Уэнсдей», не было — красивейший бильман, тройной тулуп, эмоции на лице, а часть выступления Валиева проехала в наушниках. Тем не менее удивляет, как Камила умудряется делать простые, но при этом гениальные и трендовые вещи. Ее прокат с танцем из сериала «Уэнсдей» стал мировым хитом, набрав десятки миллионов просмотров по всему миру. Сейчас, конечно, восхитится только российская аудитория и, может быть, на просторах СНГ, но, видимо, этим объяснятся, что Валиева — самая популярная фигуристка России. И у нее больше рекламных контрактов, чем у уже завершивших со спортом фигуристок.

— Она талантище с большой буквы. Мне нравится, что Камила постоянно меняет образы и каждый образ ей подходит, он какой-то особенный. В ней столько энергии, таланта, такие линии. Ну просто потрясающе, — прокомментировал номер в эфире Первого канала чемпион Европы Дмитрий Алиев.

И наверное, нам бы всем (от федерации и Первого канала до болельщиков) очень хотелось, чтобы Валиева не уходила. Мы не знаем, как сложится судьба золотой медали на чемпионате Европы и в олимпийском команднике, но если доказано, что нарушение было непреднамеренное, то можно отделить мух от котлет и фигуристке дать продолжить карьеру, не лишая работы.