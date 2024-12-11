«Надо уметь кататься на уставших ногах». Как Тутберидзе наставляла своих учеников перед чемпионатом России

В центре фигурного катания Этери Тутберидзе состоялись контрольные прокаты фигуристов.

С тех пор как в Ясеневе открылся новейший спортивный комплекс Этери Тутберидзе, штаб тренера регулярно привлекает публику новыми активностями. Только недавно прошла открытая тренировка для сбора средств для Арины Парсеговой, как Тутберидзе повторила опыт — контрольные прокаты перед чемпионатом России. Звучит громко и ново. Как это происходило изнутри?

Опасные разминки и комментарии тренерского штаба

Не было никакой жеребьевки — порядок выступления фигуристов определили заранее. Сначала на льду появились парники. Теперь у мероприятия был ведущий — Максим Траньков, и он остроумно заметил: на одну разминку разрешается выходить одновременно четырем парам, а в этот раз катались целых пять. Ну да ладно — главное, что зрелищно. Не выходить же потом кому-то одному на отдельную разминку.

Зал (полный, хотя билеты стоили по 5 тысяч рублей) остался в восторге от короткой программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского под музыку из фильма «Убить Билла». Эта постановка стала глотком свежего воздуха в нынешней фигурке — четкие линии движений, культовая музыка и узнаваемые образы сделали свое дело и не оставили равнодушным никого, даже сам тренерский штаб.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Пожелаем удачи ребятам на чемпионате России, — высказалась Тутберидзе после их выступления, намекая на возможность еще одного золота национального первенства у своих подопечных. По ходу текущего сезона Мишина с Галлямовым пока сильнее.

Кстати, еще одна классная задумка от штаба Этери Георгиевны: тренеры комментировали каждый прокат, а иногда даже давали слово спортсменам — хотя некоторые из них относились к этому скептически и даже настороженно. Круто, что организаторы позаботились о том, как поддерживать контакт со зрительской аудиторией и не давать ей заскучать.

Арсений Федотов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Федотов «ищет себя в жизни», а Мозалев борется с двумя квадами в короткой

Во второй разминке участвовали и мужчины, и женщины — то есть семь человек (правила техники безопасности вышли из чата). Ребята буквально штамповали ультра-си, выполняя их в самом начале шестиминутки.

Зажигательную и танцевальную программу под музыку группы Queen представил Арсений Федотов — зал аплодировал стоя во время дорожки шагов. Однако после выступления в сторону фигуриста все равно был отпущен непредвиденный подкол:

— На тебя приятно смотреть: ты такой резкий, быстрый. Наверное, нужно каждый день проводить такие тренировки, чтобы видеть такого старательного и энергичного Арсения, — с иронией прокомментировал прокат Арсения Даниил Глейхенгауз.

— Сколько тебе лет? 15? В таком возрасте Арсений ищет себя в жизни. Мы надеемся, что он найдет себя на льду и полюбит этот вид занятия так же, как любим его мы, — так Этери Георгиевна намекнула на сложности взросления Федотова, которые, возможно, сказываются на его спортивной деятельности.

Андрей Мозалев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

У Андрея Мозалева вышла эпичная борьба с двумя четверными в короткой программе. Прыжки получились с ошибками, и Тутберидзе предложила заменить их каскадом из двух тройных прыжков:

— Короткой программой нельзя выиграть, но можно проиграть. Чаша весов больше склонилась в сторону 3-3, чем двух четверных... Хотелось выйти на чемпионат России с двумя четверными, но, кажется, Андрей пока в себе не уверен. Или уверен? (Смеется.) Окончательное решение еще не приняли, — выдала инсайды Этери Георгиевна.

Однако Андрей твердо стоял на своем и не согласился облегчить контент. Остается только гадать, на какой контент он замахнется на чемпионате страны.

Дарья Садкова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Надо уметь преодолевать усталость в программе

Даша Садкова порадовала болельщиков высокими и уверенными прыжками на разминке, но во время самого проката что-то пошло не по плану. К концу программы прыжки буквально «посыпались», и впечатление получилось смазанным.

Несмотря на то что с трибун доносилось обнадеживающее: «Молодец!», Тутберидзе была недовольна выступлением и немного пожурила ученицу перед публикой:

— Даша у нас все время только молодец. А хотелось бы, чтобы она уже была с медалями, а не только молодец. Надо понять, что спорт — это преодоление страха, усталости. Дарье надо научиться преодолевать эту усталость в программе. Тогда будет настоящая спортсменка. Надо уметь кататься на уставших ногах, будем учиться. На чемпионате России постараемся, — высказалась наставница.

Софья Акатьева. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Акатьева каталась и пела, а Петросян выдала первый чистый прокат

Одна из самых драматичных разминок прошла для Сони Акатьевой — несколько раз она заходила на четверной тулуп, однако он никак не удавался. Пожалуй, у Акатьевой, вернувшейся на соревнования после тяжелой травмы, была самая большая мотивация, и именно ей болельщики желали удачи громче всего.

Несмотря ни на что, у Сони вышел прекрасный докрученный тулуп, и вся программа была пройдена без видимых ошибок. Кроме того, фигуристка даже успевала подпевать во время собственного проката — не у каждого фигуриста заметишь такую многозадачность.

Аделия Петросян. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ну и завершились прокаты блистательным выступлением Аделии Петросян с трикселем и четверными тулупами. Несмотря на то что программа выглядела отточенной до мелочей, Тутберидзе открыла зрителям небольшой секрет:

— Я ошибаюсь или это первый чистый прокат произвольной программы? Нет, не ошибаюсь. Ну правда же, очень красиво! Пожелаем Аделии перестать нервничать на соревнованиях и показывать свои чистые прокаты.

Полина Шешелева и Этери Тутберидзе и их собачки. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Собачка Мишель помогала Тутберидзе раздавать автографы

После завершения прокатов в фойе устроили автограф-сессию с тренерским штабом. Зрители надеялись, что выйдут и спортсмены, но фигуристы предпочли отдохнуть. Организация тем не менее оказалась на высоте, и были приложены все усилия, чтобы очередь не тянулась бесконечно. Без подарков Железная леди нашего фигурного катания тоже не осталась.

Под конец Тутберидзе продемонстрировала оставшимся болельщикам любимую собачку Мишель и даже сделала вместе с ней несколько фотографий.

Открытые тренировки — история и правда уникальная для фигурного катания и только набирающая обороты. Спортсмены одновременно тренируются и набираются опыта выступления перед зрителями — а все это еще и радует болельщиков. И снова солд-аут при билетах за 5 тысяч рублей — это о чем-то да говорит.