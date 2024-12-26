«Обращался к психологу, мне не понравилось». Интервью фигуриста Савосина

Один из самых ярких представителей мужского одиночного катания — об Олимпиаде, татуировке с цифрой на руке и занятиях хоккеем.

Колоритные выступления Романа Савосина многие поклонники фигурного катания называют спектаклями. Правда, не всегда прокаты сочетают артистизм и высокие оценки. На чемпионате России в Омске спортсмен занял только 10-е место. В большом интервью «СЭ» Роман прокомментировал ошибки, допущенные на турнире, рассказал о наслаждении от выступлений, татуировке, работе с психологом, артистизме и любви к хоккею.

Итоги чемпионата России

— Какие мысли оставил чемпионат России в Омске?

— Пока никаких. Еще должно пройти какое-то время. Думаю, лучше этот вопрос задать через недельку. Пока опустошение. Естественно, есть разочарование своим результатом. Мне еще предстоит проанализировать, в чем были допущены ошибки.

— Можно подумать, что вы любите заниматься самокопанием.

— Самокопание — не то, что я люблю делать. Но анализ нужен всегда, чтобы понимать, в чем были допущены ошибки, что пошло не так, чтобы этого избежать в дальнейшем. Накапливаешь опыт и стараешься в будущих соревнованиях не повторить эти ошибки.

— После таких результатов не возникает желание бросить все это и уйти, допустим, в тренерство?

— Нет. Я выступаю с огромным желанием. Люблю это дело, хочу кататься дальше.

— Что скажете о конкуренции в мужском одиночном катании? В Омске мы увидели драматическую развязку, когда кто-то сильно взлетел после произвольной программы, а кто-то, напротив, опустился.

— У нас очень много хороших спортсменов. И даже среди тех, кто не отобрался на чемпионат России, тоже предостаточно сильных ребят. Конкуренция высочайшая! На мой взгляд, именно российское мужское фигурное катание — сильнейшее в мире. Как, наверное, и все фигурное катание в нашей стране.

— Скоро весь мир снова увидит наших лучших фигуристов! Как отреагировали на решение ISU о допуске наших спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026?

— Прекрасная новость. Все очень долго ее ждали. Очень хочется, чтобы наши спортсмены вернулись и показали себя на международных соревнованиях.

— Ваша произвольная программа поставлена под хиты Адриано Челентано. Не кажется, что именно вам надо ехать в Милан, чтобы местная публика поняла посыл выступления?

— Это, конечно, была бы очень красивая история. Но поездку в Милан надо заслужить не только выбором музыки. И, к сожалению, как показал чемпионат России, я пока не достоин этого.

— Вы как-то выражали неуверенность, что уже не выступите на международных турнирах. После новости от ISU позитива добавилось?

— А это и не было пессимизмом. Я просто готов к этому. Мне очень нравится выступать в России. У нас отличная организация соревнований, высокая конкуренция. Свои силы я оцениваю объективно. Буду очень рад за ребят, которые получат возможность поехать на Олимпийские игры. Но объективно понимаю, что вряд ли смогу туда отобраться. Никаких переживаний из-за этого нет, я готов к этому.

— Международные соревнования для вас несут особенный шарм? Когда соревнуются наши с не нашими.

— Всегда любопытно посоревноваться с ребятами из других стран и понять свой уровень на международной арене. Это, безусловно, интересно.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Возвращение после перерыва

— Вы прошли большой путь, вернувшись после перерыва. Насколько это было тяжелое время?

— Я очень рад, что вернулся обратно, что принял решение кататься дальше. Только в этом сезоне я окончательно понял, что вернулся не зря. И я рад тому, как все складывается сейчас. Есть периодические неудачи, но я доволен собой. Показываю сейчас то, что умею.

— Чему научило время без официальных соревнований и выступлений?

— Научило попроще относиться к фигурному катанию. Это время немножко меня психологически перестроило и разгрузило. Я смог раскрыться после возвращения.

— Проблема ли для фигурного катания, что спортсменов с юных лет накачивают достижением результата? С детства идет давление от тренеров.

— Человек ко всему привыкает быстро. Мы привыкли так жить. Уже в процессе карьеры, когда взрослеешь, понимаешь, что кому-то это нужно, а кому-то вредит. Мне это мешает. Поэтому я старался исключить внутреннее давление на результат.

— Почему это мешало?

— Это меня сковывало на соревнованиях, причем очень сильно. Вся нагрузка, дополнительные мысли о результате сильно мешают. Поэтому решил от этого избавиться.

— На чемпионате России я общался с Аделиной Сотниковой. Она сказала, что на таких соревнованиях все решают нервы, ведь все фигуристы подходят к ЧР максимально подготовленными.

— Согласен. Элементы, которые в программе, я умею делать давно. Фигурное катание для меня сейчас состоит исключительно из психологии. Исключительно голова. Я все делаю, все умею, но результат зависит от психологии и от того, как получится справиться с разными мыслями.

— Психологию можно натренировать?

— Сложный вопрос. Я вот обращался к психологу. Мне не понравилось. Понял, что мне это не помогает. Стараюсь справляться самостоятельно. Анализирую неудачные прокаты, свои мысли. И потом, выходя на соревнования, стараюсь все это выбросить из головы. Моя цель — выходить на лед с холодной головой, без каких-либо мыслей. Поэтому все сводится к тому, чтобы ни о чем не думать и просто выходить катать программу.

— Обращались к психологу по совету тренера или близких?

— По совету тренера. Был в моей карьере один непростой момент...

— Связанный с травмой?

— И с травмой тоже, да. Из-за нее я тогда разучился прыгать четверной. Приходилось заново их учить. В этот период я и пробовал работать с психологом, но понял, что не мое. Копался сам и вышел из этого положения.

— Все-таки самокопание — имеет место в вашей жизни.

— Получается, что да (Улыбается.).

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Артистизм, любовь зрителей

— Публика любит вас за яркие программы и творческие выступления, в которых находит понятные образы. Откуда они берутся?

— Музыку предлагает тренер, в том числе Челентано в произвольной программе. А я дальше выбираю, стоит ли кататься под нее или нет. Важно, чтобы музыка была мне по душе, чтобы я понимал, как раскрыться в ней, все прочувствовал. Не люблю кататься под то, что мне не нравится. Думаю, и никто этого не любит.

— Все образы на льду — это отражения вашего внутреннего мира? Ведь, с другой стороны, можно кататься под то, что не нравится, но если эта программа дает результат, странно ее менять.

— Да, но для меня важнее все-таки не результаты, а ощущения, которые получаю, когда выступаю перед болельщиками. Мне очень нравится кататься на публике. Очень рад возможности выступить в Омске на такой большой арене при аншлаге. Мне важно откатать на публику, показать эмоции, дать их зрителям. Поэтому всегда выбираю музыку, которая подходит мне.

— Артистизм с вами с детства?

— Да, с детства артистизм был неплохим. За это спасибо хореографу Вячеславу Евгеньевичу Калинину, который работал со мной с детства над классическими позициями. Также очень много работали над разными программами со Станиславом Юрьевичем Шашериным. Ему тоже очень благодарен! Но осознал, что у меня хороший артистизм, я уже позже. Именно в тот период, когда не выступал. В 23 года. Тогда пришло осознание, что я могу и неплохо кататься и что у меня неплохой артистизм — и за счет этого можно сыграть.

— Как любят говорить: лучше поздно, чем никогда. Хотя 23 года — не так и поздно.

— Да, безусловно. Я рад, что осознал это, и мне удалось это показать на льду. Всегда приятно слышать много положительных отзывов, даже несмотря на неудачный прокат на произвольной программе. Много людей подошли и сказали, что это было классно, что это — лучший прокат. Мне всегда приятно такое слышать, эти слова помогают не расклеиваться. Даже когда я плохо откатал программу по элементам, все равно получаю удовольствие от контакта с публикой.

— Болельщики называют ваш прокат лучшим, опираясь только на эмоции и подачу. Мало кто смотрит на технику. Это осознание у вас есть?

— Конечно-конечно, я понимаю. Люди говорили именно про саму программу и ее подачу. Думаю, что даже те, кто не разбираются в фигурном катании, понимали, что технический набор был, мягко говоря, не самым удачным. Люди оценили именно программу. Мне это приятно.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Челленджи, тренерство

— Вернемся в 2023 год. Паузу в профессиональной карьере вы провели в Казахстане, давая мастер-классы. Это время могло затянуть в тренерство?

— Могло, если я бы принял решение не кататься. По мастер-классам работал с учениками Академии Дениса Тена. Немного работали с Диасом Жиренбаевым, который выступает за Казахстан. Помогал ему готовиться к соревнованиям. Я очень рад этому периоду. Он мне сильно помог перезагрузиться.

— Могли остаться в Казахстане, взять местное гражданство?

— Нет, планов на гражданство не было. А остаться дальше работать — наверное, мог.

— Видите себя тренером после завершения карьеры?

— Я понимаю, что такое тренерство. И всегда в интервью говорил, что не очень хотел бы связывать жизнь с ним. Но я так думаю сейчас — важно это подчеркнуть. Возможно, дальше мысли поменяются. На данный момент я бы не хотел окунуться в тренерство.

— Тренерство — неблагодарное дело?

— Нет, почему неблагодарное? Просто это примерно та же рутина, только она психологически сложнее. Если идешь в тренерство, то ты должен любить это дело. Сейчас я понимаю, что мне это не очень интересно. Поэтому если так и будет продолжаться, то лучше мне туда не идти. Зачем?

— Свои горизонты вы расширяете челленджами и медиапроектами. Откуда берется такая открытость?

— Мне всегда это было интересно. С огромным удовольствием я бы и дальше продолжал это дело. И думаю, что буду продолжать! Челленджи, канал, теперь уже, правда, не на YouTube. Будем стараться двигаться в этом направлении.

— Среди фигуристов медиаоткрытость поощряется или, наоборот, сталкиваетесь с косыми взглядами коллег после ваших выпусков?

— Косых взглядов точно нет. Ребята смотрят наши выпуски на канале с позитивом. Всегда готовы прийти к нам в гости. Негатива я не слышал. Может быть, кто-то действительно относится не очень хорошо, но в лицо никто не говорил.

— Загоняетесь из-за количества просмотров?

— Нас смотрит не так много человек. По сути-то, любительский уровень. Мы особо ничего не делали, чтобы развивать канал. Сняли, смонтировали, выложили, когда есть удовольствие это делать. Хочется в дальнейшем взяться за это плотнее. И тогда, конечно, уже начнутся загоны, если не будет просмотров.

— Техническая часть и монтаж тоже на вас?

— Монтирую не сам. Находим монтажера и заказываем монтаж видео.

— Когда занялись каналом, переосмыслили отношение к прессе? В том плане, что стали открытее к журналистам.

— Я и раньше был открытым. Никогда не убегал от журналистов, неважно, получился прокат хорошим или плохим. Когда попросят, всегда выйду и отвечу на вопросы. Не всегда, конечно, это происходит с огромным удовольствием, но у меня нет проблемы выйти на интервью, несмотря на результат.

— Какие вопросы бесят в микст-зоне после выступлений?

— Таких нет. Пытаюсь что-то вспомнить... Нет, ничего такого не было. Вот только когда я приехал из Казахстана и снова начал выступать, у меня просили много интервью. Я соглашался, и почти в каждой беседе люди задавали одни и те же вопросы. Это мне не нравилось. Я не понимал, зачем это делать? Журналист же готовится к интервью, читает, что спортсмен говорил ранее. Можно попробовать дальше развить какие-то темы, а не просто пойти поверхностно по тем же вопросам, которые были. Было такое, что вопросы прямо перетекали из одного интервью в другое.

— Понимаю, такое бывает. А как вы готовитесь к своим выпускам на канале?

— Я бы не сказал, что мы готовимся очень основательно. Иногда все бывает спонтанно: быстро собрали народ, приехали, сняли. Есть определенные идеи, задумки по челленджам. Зовем ребят, подбираем идеи в зависимости от того, кто приедет. И снимаем. Профессионализма нам пока в блогерстве не хватает.

— Может быть, стоит пригласить куратора?

— Может быть, мы подумаем.

— У вас на руке татуировка — цифра четыре. Что она значит?

— Четверка многое значит в моей жизни. Углубляться не хочу, это немного личное, но чуть-чуть раскрою смысл. Я родился 4-го числа, отец и дед по папиной линии тоже 4-го числа. Это число важно для меня.

— Других татуировок нет?

— Нет, она единственная.

— А в планах?

— Я всегда хотел набить какую-нибудь татуировку, но она должна иметь смысл. Не знаю, зачем делать просто какой-то рисунок. Должен быть смысл. Была идея с цифрой 4 — я набил. После этого татуировка стала наркотиком. Хотелось сделать еще одну, но я себя останавливал, потому что понимал: нет идеи. За пять лет их так и не появилось, но если придумаю, то обязательно сделаю.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Любовь к хоккею и ЦСКА

— Поразила ваша погруженность в хоккей. Могли ли мы увидеть Романа Савосина в составе ЦСКА?

— Думаю, да. Мне кажется, у меня хорошие данные для хоккея. Мышечную массу я бы нарастил. И ростом был бы выше, потому что не прыгал бы так много. Возможно, из меня бы получился хороший хоккеист, но осознал это, к сожалению, поздно. Хотя почему «к сожалению»? Все нормально.

— В детстве был выбор: хоккей или фигурное катание?

— Лет в восемь я попросил родителей отвести меня в хоккей. Но нет. Мама с бабушкой сказали: «Ты что, с ума сошел?». На этом все закончилось.

— Никогда не спрашивали, почему мама и бабушка так решили?

— Нет. Я не жалею о том, что не пошел в хоккей. Как сложилось, так сложилось. Я рад заниматься тем, что я делаю сейчас. Я сейчас, конечно, так смело рассуждаю о своих шансах в хоккее, но ведь в этом спорте тоже много нюансов. Много хоккеистов, много тех, кто не пробивается в КХЛ, хотя имеет талант и все данные. Слава Богу, что я соревнуюсь в фигурном катании. И у меня есть возможность выступить на хоккейной арене того же «Авангарда» (улыбается).

— В фигурном катании конкуренция ниже, чем в хоккее?

— А вот не знаю. Я бы даже сказал, что, наоборот, в фигурном катании сложнее пробиться. В хоккее очень много команд и лиг. Можно играть в ВХЛ, если не прошел в КХЛ. Думаю, в фигурном катании даже потяжелее будет пробиться. Психологически фигурное катание — один из самых сложных видов спорта. Думаю, что гораздо сложнее, чем хоккей. Хоккей, конечно, тоже очень сложный, тяжелый вид спорта, но, мне кажется, не сравнится с фигурным катанием психологически.

— Если бы вас затянул хоккей, на какой позиции бы играли? Нападающий, защитник, вратарь?

— Я себя неплохо чувствую в защите. Мне нравится, когда команды играют от обороны. Многие не любят, когда счет 1:0 или 2:1, но я смотрю такие матчи с огромным удовольствием. Мне очень интересно посмотреть, как команда играет от обороны, когда закрытый хоккей. Меня как-то всегда тянуло в оборону, и в футболе тоже. Поэтому думаю, что стал бы защитником.

— Игорь Никитин оценил бы ваше стремление сыграть от обороны.

— Да-да. Возможно, кстати, я еще от Дмитрия Квартальнова поднабрался, когда он работал в ЦСКА. Очень нравится их стиль, как и стиль Никитина позднее. От них, думаю, и появился мой интерес к оборонительному хоккею.

— Что ответите критикам Никитина и Квартальнова, которые называют их стиль незрелищным?

— В плей-офф надо будет играть на результат. Для тренера, думаю, не очень здорово, когда команда пропустила пять шайб, а потом принялась отыгрываться и забивать шесть. В плей-офф нужен более надежный хоккей. Надо уметь играть от обороны. Хоккейные болельщики меня, наверное, захейтят за такое мнение.

— В ответ еще можно напомнить, сколько у ЦСКА Кубков Гагарина.

— Да-да, три Кубка. Вот еще один аргумент.

— Есть мечта познакомиться с кем-то из хоккеистов?

— Не прям мечта, но, конечно, с удовольствием бы пообщался с кем-нибудь. И даже сыграл бы с ними (Улыбается.). Может быть, с тем же Александром Радуловым. Он был моим любимым хоккеистом, когда играл в ЦСКА. Сейчас мне нравится Соркин и их тройка с Абрамовым и Полтаповым. Еще слежу за Нестеровым.

— А с кем-то из хоккеистов знакомы?

— С парой ребят из молодежки. Не скажу, что мы много общаемся, просто немного знакомы.

— В хоккее становятся популярны тренеры по катанию. У вас есть желание попробовать себя в этом направлении?

— Я бы с огромным удовольствием поработал в хоккее. Но, конечно, сейчас бы за это не взялся. Хоккейное скольжение сильно отличается. Пока я не пойму всю специфику, нет смысла об этом даже думать. Я бы с удовольствием изучил этот вопрос, продумал упражнения и все тонкости процесса. Мне было бы интересно поработать с хоккеистами.

— У ЦСКА строится новая арена. Готовы выступить на открытии?

— Конечно! С огромным удовольствием! Очень ждем ее открытия. Все болельщики ЦСКА вернутся в родные места на Ленинградском проспекте. Если представится возможность, то я с удовольствием выступлю.

— Накатила мужская слеза, когда сносили старый дворец на Ленинградке?

— Была, да. Это мой первый каток, на котором я сам начал заниматься. Именно там я впервые познакомился с хоккейным клубом ЦСКА. Начал ходить на матчи, много приятных воспоминаний о дворце. Поэтому было очень обидно, когда дворец снесли. Зато появится новая современная арена.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Популярность фигурки, Медиалига

— Оцените популярность фигурного катания в России.

— Популярность растет, очень здорово, что соревнования приезжают в новые города. В Омске проходил этап «Гран-при», теперь чемпионат России. Александр Ильич Коган (гендиректор ФФККР. — Прим. «СЭ») в каком-то интервью сказал, что все больше городов желают провести у себя этапы «Гран-при». Это огромный плюс, что соревнования ездят по разным городам. Магнитогорск, Омск, Красноярск. И, как видим, людям нравится фигурное катание. От этого популярность спорта только растет. Тем более соревнования проводят на высоком уровне. И конкуренция, конечно, влияет! Я даже не представляю, каково для болельщиков следить за развязкой чемпионата, как все сложилось в мужском одиночном катании: после короткой программы лидировали одни, а после произвольной все изменилось.

— Фигурное катание может стать спортом номер один в России?

— Это очень сложно. Надо обойти и хоккей, и футбол. Хотя, конечно, футбол у нас сейчас не особо развивается. Возможно, именно по популярности футбол можно догнать, но за такими видами спорта следят вообще по всему миру. Поэтому их сложно перегнать. Но считаю, что фигурное катание должно держаться в тройке по зрительскому интересу.

— Сформируем топ-3: хоккей, футбол, фигурное катание?

— Думаю, к футболу именно интереса больше, чем к хоккею. Сложный вопрос.

— Футбол доступен для народа, в этом его прелесть. Есть ли проблема в доступности фигурного катания?

— Сейчас развиваются любительские соревнования, и это здорово. Становится все больше желающих покататься разных возрастов. По мере развития любительского уровня фигурное катание станет более доступным видом спорта.

— Согласны, что в фигурном катании много инфошума, который иногда перекрывает спортивные интриги и всю грацию дисциплин? Имею в виду отношения между фигуристами, личные истории, скандалы.

— Я не слежу за этим, поэтому не могу сказать. Могу только отметить, что в мужском одиночном фигурном катании все замечательно. Никаких скандалов уже много лет. Все относятся друг к другу с уважением. Это здорово, а за другими я не особо слежу.

— Часто следите за комментариями? Разборки поклонников фигурки в социальных сетях чуть ли не жарче, чем самих спортсменов.

— Отношусь к этому с улыбкой. Мне всегда интересно почитать мнение. Позитивное или негативное — неважно. Спокойно могу зайти почитать комментарии после короткой программы или произвольной. Не пытаюсь специально оградить себя от этого. Просто интересно и все.

— Хоть раз кому-то отвечали?

— Да. У меня было интервью, где я говорил про футбольную Медиалигу. На тот момент параллельно шли чемпионат Европы и Медиалига. И я сказал, что лично мне интереснее сейчас следить за Медиалигой. Футбольные болельщики в комментариях меня не поняли. Но я имел в виду конкретно себя и команду, за которой слежу. Мне начали писать: что он вообще несет? В футболе аудитория пожестче, чем в фигурном катании. Я тогда не выдержал и ответил — пояснил, что я говорил конкретно про себя.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Чем вам нравится Медиалига? По мне, это очень странная структура.

— Сейчас в ней стало много грязи. Ее появляется все больше и больше. И интерес к Медиалиге начал падать.

— Однозначно.

— Мне кажется, эту грязь надо убирать, чтобы поддерживать и повышать интерес. Я изначально начал следить за командой Broke Boys. Могу посмотреть обзоры или даже прийти на матчи. Но активно начинаю следить ближе к развязке какого-то турнира. Мне была интересна история команды, потому что она никак не могла выиграть ни один турнир, всегда уступала в финалах. Вот так и начал следить, а сейчас продолжаю. Хотя сейчас, повторюсь, в Медиалиге много грязи и лишних моментов, из-за которых падает интерес. Это большой минус.

— Сыграли бы в Медиалиге?

— Не знаю, в футболе я не очень хорош. Была бы возможность — попробовал бы свои силы. Евгения Медведева недавно играла за «Динамо». Я бы не побоялся попробовать свои силы, если бы позвали.