Без Акатьевой, Жилиной и Игнатова. Кого оставили в сборной на следующий год, а кого лишили денег?

Проявляются контуры будущего сезона в российском фигурном катании.

Предварительный состав сборной России на будущий сезон стал известен еще две недели назад — уже тогда мы увидели, что ФФККР согласилась отпустить разом больше 10 фигуристов в другие страны, а в основе нашей команды оставила лишь одну спортсменку из группы Этери Тутберидзе. Однако на тот момент на руках не было подтвержденных документов. Теперь же все официально — полные списки, включая резерв, выложили на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Из них стало ясно, что выпали из обоймы еще и Макар Игнатов с Вероникой Жилиной. Насколько это будет для них проблемой, и зачем вообще нужна «сборная России» в условиях отсутствия международных стартов?

Состав сборной — это скорее про финансы, а не про попадание на турниры

Состав сборной России, который объявляет Федерация фигурного катания на коньках России летом, и раньше не досконально совпадал с заявками нашей страны на чемпионатах мира, Европы или этапах международной серии «Гран-при». Чаще всего фамилии на крупных турнирах и в официальных списках сборной пересекались, однако никаких правил здесь нет.

Даже до международной изоляции и коронавируса этот состав имел совсем другое значение, нежели как делегирование своих представителей на турниры под эгидой ISU. Тут исключительно внутренний вопрос, ФФККР по итогам предыдущего сезона показывает Минспорта России, какие спортсмены имеют для нее ключевое значение и кого необходимо поддерживать финансово. Тут речь как про зарплату, так и про компенсации за работу с тренерами по скольжению, хореографом, пошив костюма и так далее.

Как правило, в основной состав включают по шесть спортсменов или пар от каждого вида. Возможны изменения, но общее число тех, кого может поддержать государство, ограничено. Поэтому если федерация принимает решение включить в основу по семь девушек (прецеденты были), то пожертвовать нужно одним юношей. И наоборот. Отбор идет по спортивному принципу, чаще всего топ-6 с последнего ЧР и включают в состав сборной. Однако с местами с четвертого по шестое могут быть нюансы, тренерский совет вправе сделать выбор в пользу более стабильного фигуриста, показавшего себя, например, весной на Спартакиаде (она же — финал «Гран-при» или финал Кубка России). Кроме того, есть еще и резерв сборной. Конкретного регламента, сколько человек могут быть в резерве, нет, но обычно не более трех спортсменов на один вид. У резервистов — половина оклада и частичные компенсации за тренировки.

Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Акатьева пропустила сезон и растеряла свои прежние позиции

В опубликованном ФФККР составе, с одной стороны, нет больших откровений, тем более что большая его часть стала известна еще в мае. С другой, есть над чем подумать — к примеру над тем, что федерация признает значительное ослабление позиций группы Этери Тутберидзе. Вне игры предыдущие поколения, а новое только на подходе. Вот и выходит, что от «Хрустального» в женском одиночном осталась одна Аделия Петросян. Вне основы, к примеру, Софья Акатьева. И, с одной стороны, решение федерации можно только поприветствовать, поскольку со спортивной точки зрения оно верное. Софья пропустила весь прошлый сезон, с чего бы ей занимать чье-то место? С другой, пропускала соревнования Акатьева по вполне объяснимой причине, и в былые времена функционеры из ФФККР могли бы пойти девушке из «правильной» тренерской группы навстречу.

А так выходит, что менее именитые спортсменки, такие как Алина Горбачева, Анна Фролова, Ксения Синицына и Вероника Яметова, обошли Акатьеву. Особенно приятно за Яметову, давно фигуристка из региона не пробивалась на такие позиции! Тем не менее окончательно забывать про Софью в ФФККР не планируют. Особенно на фоне слухов о ее возможном переходе в сборную Грузии — поэтому Акатьева остается в резервном составе. Вероятно, на личном уровне получится договориться и о финансовой составляющей, тем более что, помимо оклада от Минспорта, есть еще и выплаты от региона, и федерация фигурного катания Москвы вполне может сохранить за чемпионкой России статус спортсменки основного состава. А вот Макар Игнатов больше не рассчитывает на помощь от Санкт-Петербурга, поскольку в это межсезонье сменил группу Евгения Рукавицына на столичных «Ангелов Плющенко». И лишился вместе с тем места в основе сборной.

Даниил Самсонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В танцах на зарплату от Минспорта могут рассчитывать даже юниоры

У мужчин федерация сделала ход уже в пользу Тутберидзе, добавив в состав Даниила Самсонова. Верят в ФФККР и во вторую молодость Дмитрия Алиева. По Петру Гуменнику, Владиславу Дикиджи и Евгению Семененко вопросов быть не может — они на сегодняшний день лидеры страны, да и Марк Кондратюк вернуться в основу заслужил. В парах обиднее всего за Елизавету Осокину и Артема Грицаенко. Ребята уверенно шли по этапам «Гран-при», но сорвали чемпионат России по глупой случайности — у Артема развязался шнурок. Однако спорт есть спорт, Осокина и Грицаенко только в резерве. Как и Дарья Садкова — несмотря на локальные успехи, больших ставок на эту девушку в федерации пока делать не готовы. Место в резерве для Анны Коломенской и Артема Фролова, учитывая, что дуэт только перешел из юниоров во взрослые, и вовсе выглядит скорее авансом.

Впрочем, их главные конкуренты в лице Екатерины Рыбаковой и Ивана Махноносова и вовсе попали в основу, так как дуэт Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда прекратил свое существование. Учитывая, насколько в российских танцах на льду неспокойно, чтобы оставаться на виду, достаточно терпеть друг друга. Например, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, казалось бы, не показывали ничего выдающегося, однако даже этот питерский дуэт в основе сборной страны второй год подряд — так как хотя бы партнерша и партнер не отказываются от совместных тренировок после первых же трудностей. На что рассчитывают молодые люди, которые меняют себе пару буквально каждый год, непонятно, но вот только если у них нет собственной финансовой подушки, родительской опоры или спонсора, им придется несладко. Ведь ладно бы отсутствие зарплаты, вы посмотрите, сколько стоит одна пара коньков.