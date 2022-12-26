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Чемпионат России

Сегодня, 07:00

От подающей надежды фигуристки из группы Мишина до Императрицы. Как изменилась Туктамышева за 8 лет

Отдел фото «СЭ»
Как менялась Елизавета Туктамышева.
Фото «СЭ»
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Спустя долгое время Елизавета Туктамышева заняла призовое место на чемпионате России.

Впервые за последние восемь лет фигуристка попала в тройку, завоевав бронзу. В прошлый раз она получила медаль чемпионата России аж в 2014 году. Тогда Туктамышева остановилась в шаге от золота и стала второй.

Елизавета Туктамышева в 2014 году. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Примечательно, что Лиза была последней совершеннолетней обладательницей медали на чемпионатах страны, и теперь ей снова удалось стать самой возрастной фигуристкой, попавшей на подиум. Предлагаем посмотреть, как изменилась Императрица с тех времен.

Елизавета Туктамышева в 2015 году. Фото Ольга Бенар
Елизавета Туктамышева в 2015 году.
Ольга Бенар
Алексей Мишин, Елизавета Туктамышева и Алена Леонова. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Алексей Мишин, Елизавета Туктамышева и Алена Леонова.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»
Елизавета Туктамышева в 2015 году. Фото Ксения Нуртдинова
Ксения Нуртдинова
Елизавета Туктамышева в 2016 году. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Елизавета Туктамышева в 2017 году. Фото Ксения Нуртдинова
Ксения Нуртдинова

Елизавета не только принимала участие в соревнованиях, но и активно помогала коллегам в роли комментатора и даже выходила на лед для символического вбрасывания шайбы.

Елизавета Туктамышева в 2018 году. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Елизавета Туктамышева и Павел Дацюк. Фото photo.khl.ru
Елизавета Туктамышева и Павел Дацюк. Фото photo.khl.ru
Фото photo.khl.ru

За прошедшие восемь лет Туктамышева не раз занимала призовые места на многих турнирах. Елизавета не раз доказала, что не собирается сдавать позиции и отставать от юных дарований.

Елизавета Туктамышева в 2019 году. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Елизавета Туктамышева в 2020 году. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Надо признать, что что со временем наряды и номера фигуристки стали намного откровеннее. Однако это ничуть не мешает Лизе показывать высокий уровень катания, а наоборот, добавляет ее выступлениям нотку пикантности.

Елизавета Туктамышева. Старые ботинки — новые программы: Елизавета Туктамышева готовится к новому сезону, и делает это красиво
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в 2020 году. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Елизавета Туктамышева в 2021 году. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Елизавета Туктамышева в 2021 году. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Елизавета Туктамышева в 2021 году. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Откровенный образ Елизаветы Туктамышевой во время показательного выступления. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Возраст участниц чемпионатов России уже давно понизился настолько, что некоторым фигуристкам сложно соревноваться с более молодыми соперницами. Однако, несмотря ни на что, Лиза по-прежнему продолжает показывать высокие результаты и не готова уходить в тень. 26-летняя спортсменка сохраняет прекрасную форму и по-настоящему кайфует от фигурного катания.

Елизавета Туктамышева на чемпионате России в 2022 году. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Елизавета Туктамышева во время показательных выступлений в Красноярске. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
фото
Елизавета Туктамышева
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