От подающей надежды фигуристки из группы Мишина до Императрицы. Как изменилась Туктамышева за 8 лет

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Впервые за последние восемь лет фигуристка попала в тройку, завоевав бронзу. В прошлый раз она получила медаль чемпионата России аж в 2014 году. Тогда Туктамышева остановилась в шаге от золота и стала второй.
Примечательно, что Лиза была последней совершеннолетней обладательницей медали на чемпионатах страны, и теперь ей снова удалось стать самой возрастной фигуристкой, попавшей на подиум. Предлагаем посмотреть, как изменилась Императрица с тех времен.
Елизавета не только принимала участие в соревнованиях, но и активно помогала коллегам в роли комментатора и даже выходила на лед для символического вбрасывания шайбы.
За прошедшие восемь лет Туктамышева не раз занимала призовые места на многих турнирах. Елизавета не раз доказала, что не собирается сдавать позиции и отставать от юных дарований.
Надо признать, что что со временем наряды и номера фигуристки стали намного откровеннее. Однако это ничуть не мешает Лизе показывать высокий уровень катания, а наоборот, добавляет ее выступлениям нотку пикантности.
Возраст участниц чемпионатов России уже давно понизился настолько, что некоторым фигуристкам сложно соревноваться с более молодыми соперницами. Однако, несмотря ни на что, Лиза по-прежнему продолжает показывать высокие результаты и не готова уходить в тень. 26-летняя спортсменка сохраняет прекрасную форму и по-настоящему кайфует от фигурного катания.