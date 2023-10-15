1-й этап Гран-при «Край Курая»: смотреть произвольную программу женщин

Женщины выступят с произвольными программами на 1-м этапе серии Гран-при России «Край Курая» в воскресенье, 15 октября. Начало — 14:30 по московскому времени.

Следить за прокатами фигуристок можно с помощью прямой трансляции на сайте Первого канала, а также с помощью онлайн-платформы Okko Sport.

После короткой программы лидирует Аделия Петросян — она набрала 84,38 балла за свой прокат.

Порядок выхода на лед женщин в произвольной программе:

Первая разминка

Виктория Сафонова (Беларусь) — вне конкурса

1. Маргарита Ковалева

2. Рената Губашева

3. Анастасия Молчанова

4. Анастасия Хахыртдинова

5. Мария Талалайкина

Вторая разминка

6. Софья Важнова

7. Вероника Малышева

8. София Захарова

9. Елизавета Куликова

10. Анна Фролова

11. Аделия Петросян

1-й этап Гран-при России «Край Курая»: расписание и трансляции