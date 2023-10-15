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Гран-при России

Сегодня, 15:00

1-й этап Гран-при «Край Курая»: смотреть произвольные танцы дуэтов

Дуэты представят произвольные танцы на Гран-при России 15 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Дуэты выступят с произвольными танцами на 1-м этапе серии Гран-при России «Край Курая» в воскресенье, 15 октября. Начало — 16:30 по московскому времени.

После ритм-танца лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — они набрали 83,70 балла за свой прокат.

Следить за прокатами танцоров можно с помощью прямой трансляции на сайте Первого канала, а также с помощью онлайн-платформы Okko Sport.

Порядок выхода на лед дуэтов в произвольном танце:

Первая разминка

1. Яна Трубинова — Владислав Шевнин

2. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев

3. Елизавета Кириллова — Илья Карпов

4. Ксения Краусова — Даниил Корочкин

Вторая разминка

5. Александра Прокопец — Александр Васькович

6. София Качушкина — Марк Волков

7. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

8. Ирина Хавронина — Девид Нарижный

9. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

1-й этап Гран-при России «Край Курая»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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