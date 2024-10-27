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Гран-при России

Сегодня, 18:56

Степанова и Букин одержали победу на первом этапе «Гран-при России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали победителями первого этапа «Гран-при России» в Магнитогорске.

По сумме двух программ спортсмены набрали 207,40 балла.

Второй результат на турнире показала пара Ирина Хавронина и Девид Нарижный (204,46 балла). Третье место заняли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (193,64).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет в Казани 1-4 ноября. На турнире будут представлены одиночное и парное катание.

«Гран-при России». 1-й этап. Магнитогорск

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 207,40 балла

2. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 204,46

3. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (Москва) — 193,64

Фигурное катание

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