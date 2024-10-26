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Гран-при России

Сегодня, 18:55

Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на первом этапе «Гран-при России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в ритм-танце на первом этапе «Гран-при России» в Магнитогорске.

Судьи поставили фигуристам 83,35 балла.

Второе место заняла пара Ирина Хавронина и Девид Нарижный (81,39 балла). Третьими стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (78,39).

Фигурист Андрей Ежлов, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Шевченко, сделал сальто после окончания ритм-танца. В итоге его попытка не была отражена в протоколах.

В воскресенье, 27 октября, дуэты выступят с произвольным танцем.

«Гран-при России». 1-й этап. Магнитогорск

Танцы на льду. Ритм-танец

Топ-5

1. Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 83,35 балла

2. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 81,39

3. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (Москва) — 78,39

4. Софья Шевченко и Андрей Ежлов (Москва) — 74,14

5. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (Москва) — 71,69

Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
София Леонтьева / Даниил Горелкин

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