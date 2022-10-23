1-й этап «Гран-при России»: прямая трансляция произвольной программы женщин

23 октября в ДС «Мегаспорт» продолжится первый этап «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». Женщины представят свои произвольные программы. Начало — 15:00.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

После короткой программы лидирует чемпионка России и Европы Камила Валиева (83,92), на втором месте Софья Акатьева (72,70), тройку замыкает Анастасия Зинина (70,19)

Порядок выступлений:

Первая разминка

1. Мария Гречихина

2. Маргарита Ковалева

3. Анастасия Молчанова

4. Карима Аскарова

5. Анастасия Хахыртдинова

6. Полина Свириденко

Вторая разминка

7. Валерия Шульская

8. София Захарова

9. Алина Горбачева

10. Анастасия Зинина

11. Софья Акатьева

12. Камила Валиева

Первый этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть