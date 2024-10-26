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Гран-при России

Сегодня, 17:14

Мухортова и Евгеньев выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Магнитогорске

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на первом этапе «Гран-при России» в Магнитогорске.

За свое выступление они получили 73,32 балла.

Второй результат показали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, набравшие 70,28 балла. Третьими стали Алиса Блинникова и Алексей Карпов (62,95). Четвертое место заняли Дарья Андреева и Александр Акимов (61,76).

В соревновании спортивных пар принимают участие всего четыре дуэта. Произвольные программы они представят 27 октября.

«Гран-при России». 1-й этап. Магнитогорск

Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (Москва) — 73,32 балла

2. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (Пермский край-Республика Татарстан) — 70,28

3. Алиса Блинникова и Алексей Карпов (Санкт-Петербург) — 62,95

4. Дарья Андреева и Александр Акимов (Санкт-Петербург) — 61,76

Фигурное катание
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
Елизавета Осокина / Артем Грицаенко

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