Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 15:57

13-летняя ученица Плющенко выиграла этап юниорского «Гран-при России» в Казани

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Фигуристка Софья Титова, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко» под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, стала победительницей третьего этапа юниорского «Гран-при России» в Казани.

Титова набрала по сумме двух программ 207,17 балла (74,37 балла за короткую программу + 132,80 балла за произвольную).

«Гран-при России» по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

Девушки

Итоговое положение

1. Софья Титова — 207,17

2. Елизавета Куликова — 198,84

3. Дарья Садкова — 194,57

4. Елизавета Лабутина — 193,92

5. Надежда Понтелеенко — 192,57

2
1
Читайте также
Медведева становится фаворитом «Ледникового периода». Все благодаря новому партнеру
Легендарный гол, который поставил крест на карьере Гашека: его забил Дарюс Каспарайтис
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Президент Ирана ответил на слова Байдена об освобождении страны
В США назвали вступление Украины в НАТО красной линией для России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Фигуристка Плющенко Титова заявила, что недовольна собой после победы: «Победа — это второстепенное»