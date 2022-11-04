13-летняя ученица Плющенко выиграла этап юниорского «Гран-при России» в Казани

Фигуристка Софья Титова, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко» под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, стала победительницей третьего этапа юниорского «Гран-при России» в Казани.

Титова набрала по сумме двух программ 207,17 балла (74,37 балла за короткую программу + 132,80 балла за произвольную).

«Гран-при России» по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

Девушки

Итоговое положение

1. Софья Титова — 207,17

2. Елизавета Куликова — 198,84

3. Дарья Садкова — 194,57

4. Елизавета Лабутина — 193,92

5. Надежда Понтелеенко — 192,57