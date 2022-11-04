13-летняя ученица Плющенко выиграла этап юниорского «Гран-при России» в Казани

Сегодня, 15:57
Фигуристка Софья Титова, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко» под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, стала победительницей третьего этапа юниорского «Гран-при России» в Казани.
Титова набрала по сумме двух программ 207,17 балла (74,37 балла за короткую программу + 132,80 балла за произвольную).
«Гран-при России» по фигурному катанию-2022/23
3-й этап
Казань
Девушки
Итоговое положение
1. Софья Титова — 207,17
2. Елизавета Куликова — 198,84
3. Дарья Садкова — 194,57
4. Елизавета Лабутина — 193,92
5. Надежда Понтелеенко — 192,57