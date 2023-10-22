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Гран-при России

Сегодня, 10:00

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: произвольная программа мужчин

Мужчины представят произвольные программы на Гран-при России 22 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Матвей Ветлугин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Мужчины выступят с произвольными программами на 2-м этапе серии Гран-при России «Сердце Сибири» в воскресенье, 22 октября. Начало — 11:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

После короткой программы лидирует ученик Алексея Мишина Матвей Ветлугин. Фигурист набрал за свое выступление 94,16 балла. Чемпион России и Европы Марк Кондратюк занимает только восьмое место после первого соревновательного дня, получив за свой прокат 78,96 балла. Ученик Светланы Соколовской неудачно выступил с короткой программой, допустив ошибки на всех трех прыжковых элементах.

Участники произвольной программы мужчин на 2-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Максим Петров

2. Александр Бородин

3. Егор Рухин

4. Иван Попов

5. Марк Кондратюк

6. Михаил Полянский

Вторая разминка

7. Андрей Анисимов

8. Алексей Ерохов

9. Михаил Терновский

10. Семен Соловьев

11. Григорий Федоров

12. Матвей Ветлугин

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Марк Кондратюк
Матвей Ветлугин
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