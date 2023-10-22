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Гран-при России

Сегодня, 14:00

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: произвольная программа пар

Спортивные пары представят произвольные программы на Гран-при России 22 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивные пары выступят с произвольными программами на 2-м этапе серии Гран-при России «Сердце Сибири» в воскресенье, 22 октября. Начало — 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

После короткой программы лидируют ученики Тамары Москвиной — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они набрали за свое выступление 73,50 балла. Чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная, ныне выступающая в паре с Георгием Куницей, идет на 5-м месте с результатом 68,06 балла.

Участники произвольной программы спортивных пар на 2-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Елизавета Кулешова — Владимир Следь

2. Алена Косторная — Георгий Куница

3. Карина Акопова — Никита Рахманин

Вторая разминка

4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Алена Косторная
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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