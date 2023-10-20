2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: расписание и трансляции

2-й этап Гран-при России пройдет в Омске 21 и 22 октября

Второй этап Гран-при России по фигурному катанию в категории мастеров спорта пройдет с 21 по 22 октября в Омске. В первый соревновательный день фигуристы выступят с короткими программами, а во второй — с произвольными.

В полном объеме турнир покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko в разделе Спорт.

Соревнования будут проходить в трех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, а также парное катание.

Расписание соревнований и время начала трансляций:

21 октября, суббота

Мужчины, короткая программа — 12.00

Женщины, короткая программа — 13.45

Пары, короткая программа — 15.30

22 октября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа — 11.30

Женщины, произвольная программа — 13.30

Пары, произвольная программа — 15.30

Время начала соревнований — московское.