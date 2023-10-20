2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: расписание и трансляции

Сегодня, 16:30
Второй этап Гран-при России по фигурному катанию в категории мастеров спорта пройдет с 21 по 22 октября в Омске. В первый соревновательный день фигуристы выступят с короткими программами, а во второй — с произвольными.
В полном объеме турнир покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko в разделе Спорт.
Соревнования будут проходить в трех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, а также парное катание.
Расписание соревнований и время начала трансляций:
Мужчины, короткая программа — 12.00
Женщины, короткая программа — 13.45
Пары, короткая программа — 15.30
Мужчины, произвольная программа — 11.30
Женщины, произвольная программа — 13.30
Пары, произвольная программа — 15.30
Время начала соревнований — московское.