2-й этап «Гран-при России» «Сердце Сибири»: участники

Одиночники и пары выступят на 2-м этапе «Гран-при России» в Омске

Второй этап «Гран-при России» по фигурному катанию в категории мастеров спорта пройдет с 21 по 22 октября в Омске. Соревнования будут проходить в трех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, а также парное катание.

В первый соревновательный день, 21 октября, фигуристы выступят с короткими программами, а во второй, 22 октября, — с произвольными.

В полном объеме турнир покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Расписание участников 2-го этапа Гран-при России «Сердце Сибири»:

Женщины: Аделия Петросян, София Захарова, Алина Горбачева, Мария Агаева, Людмила Фурсова, Арина Видинеева, Зарина Кашапова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Дарья Третьякова, Виктория Федянина, Вероника Жилина .*

* Не выступит из-за травмы.

Мужчины: Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Семен Соловьев, Андрей Анисимов, Александр Бородин, Алексей Ерохов, Максим Петров, Михаил Полянский, Иван Попов, Егор Рухин, Михаил Терновский, Григорий Федоров.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алена Косторная — Георгий Куница, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Елизавета Кулешова — Владимир Следь.

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: расписание и трансляции