3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции

3-й этап Гран-при России пройдет в Красноярске 28 и 29 октября

Третий этап Гран-при России по фигурному катанию в категории мастеров спорта пройдет с 28 по 29 октября в Красноярске. В первый соревновательный день фигуристы выступят с короткими программами, а во второй — с произвольными.

В полном объеме турнир покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko в разделе Спорт.

Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание, а также танцы на льду.

Расписание соревнований и время начала трансляций:

28 октября, суббота

Мужчины, короткая программа — 10.00

Пары, короткая программа — 11.45

Женщины, короткая программа — 13.30

Танцы на льду, ритм-танец — 15.15

29 октября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа — 09.00

Пары, произвольная программа — 11.00

Женщины, произвольная программа — 12.30

Танцы на льду, произвольный танец — 14.30

Время начала соревнований — московское.