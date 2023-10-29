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Гран-при России

Сегодня, 11:00

Гран-при России «Красноярье»: трансляция произвольной программы женщин

Женщины представят произвольные программы на Гран-при России 29 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Мария Агаева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Женщины покажут свои произвольные программы на 3-м этапе серии Гран-при России «Красноярье» в воскресенье, 29 октября. Их выступления продолжат второй соревновательный день в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске.

Начало — 12:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

После короткой программы лидирует Мария Агаева — она набрала 70,91 балла за свое выступление. Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых идет только на 8-м месте — судьи оценили ее прокат на 62,06 балла.

Участники произвольной программы женщин на 3-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Алиса Цветкова

2. Анастасия Молчанова

3. Арина Видинеева

4. Софья Чаплыгина

5. Майя Хромых

6. Арина Кшецкая

Вторая разминка

7. Елизавета Анисимова

8. Софья Важнова

9. Вероника Яметова

10. Елизавета Куликова

11. Анна Фролова

12. Мария Агаева

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Анна Фролова
Майя Хромых
Мария Агаева
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