Гран-при России «Красноярье»: трансляция произвольных танцев дуэтов

Сегодня, 13:00
Дуэты выступят с произвольными танцами на 3-м этапе серии Гран-при России «Красноярье» в воскресенье, 29 октября. Их выступления завершат второй соревновательный день в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске.
Начало — 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.
После ритм-танцев лидируют Александра Степанова и Иван Букин — судьи оценили их выступление на 87,26 балла.
Участники произвольных танцев дуэтов на 3-м этапе Гран-при России:
1. Дарья Лунина — Андрей Акулов
2. Екатерина Храбрых — Мирон Суслов
3. Полина Усова — Михаил Антонов
4. Варвара Курносенко — Федор Варламов
5. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
6. Софья Шевченко — Андрей Ежлов
7. Аннабель Морозов — Игорь Еременко*
8. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
9. Александра Степанова — Иван Букин
*снялись из-за повреждения у партнерши.
3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции