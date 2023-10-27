3-й этап Гран-при России «Красноярье»: участники соревнований

Одиночники, пары и танцоры выступят на 3-м этапе Гран-при России в Красноярске

Третий этап «Гран-при России» по фигурному катанию в категории мастеров спорта состоится с 28 по 29 октября в Красноярске. В первый соревновательный день, 21 октября, фигуристы выступят с короткими программами, а во второй, 22 октября, — с произвольными.

В первый соревновательный день, 28 октября, фигуристы выступят с короткими программами, а во второй, 28 октября, — с произвольными.

В полном объеме турнир покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Расписание участников 3-го этапа Гран-при России «Красноярье»:

Женщины: Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Анастасия Молчанова, Анна Фролова, Майя Хромых, Алиса Цветкова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова, Мария Агаева.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Максим Варакин, Петр Гуменник, Арсений Димитриев, Федор Зонов, Егор Рухин, Александр Самарин, Кирилл Сарновский, Данил Федосимов, Илья Яблоков.

Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева — Денис Плешков, Виктория Васильева — Роман Запорожец, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Таисия Собинина — Денис Ходыкин, Майя Шегай — Игорь Шамшуров.

Танцы на льду: Александра Степанова — Иван Букин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Варвара Курносенко — Федор Варламов, Дарья Лунина — Андрей Акулов, Аннабель Морозов — Игорь Еременко, Полина Усова — Михаил Антонов, Ольга Федорова — Павел Драко, Екатерина Храбрых — Мирон Суслов, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Софья Шевченко — Андрей Ежлов.

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции