Гран-при России «Идель»: трансляция короткой программы мужчин

Мужчины выступят с короткими программами на 4-м этапе серии Гран-при России «Идель» в субботу, 11 ноября. Их прокаты откроют первый соревновательный день в ледовом дворце Казани. Начало — 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

На турнире выступят чемпион России Евгений Семененко, чемпион Санкт-Петербурга Глеб Лутфуллин, участник этапов Гран-при ISU Макар Игнатов и другие.

Участники короткой программы мужчин на 4-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Кирилл Сарновский

2. Владимир Ощепков

3. Андрей Мухортов

4. Даниил Самоснов

5. Владислав Дикиджи

Вторая разминка

6. Федор Зонов

7. Максим Петров

8. Григорий Федоров

9. Макар Игнатов

10. Глеб Лутфуллин

11. Евгений Семененко

Гран-при России: расписание соревнований и участники этапа в Казани