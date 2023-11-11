Гран-при России «Идель»: трансляция короткой программы спортивных пар

Спортивные пары выступят с короткими программами на 4-м этапе серии Гран-при России «Идель» в субботу, 11 ноября. Их прокаты завершат программу первого соревновательного дня в ледовом дворце Казани. Начало — 15:15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

На турнире выступят чемпионы Европы и мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ученики Тамары Москвиной Ясмина Кадырова и Валерий Колесов и другие.

Участники короткой программы женщин на 4-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

2. Майя Шегай — Игорь Шамшуров

3. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

4. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

Вторая разминка

5. Карина Акопова — Никита Рахманин

6. Таисия Собинина — Денис Ходыкин

7. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

8. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Гран-при России: расписание соревнований и участники этапа в Казани