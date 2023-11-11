Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 13:45

Гран-при России «Идель»: трансляция короткой программы женщин

Женщины представят короткие программы на Гран-при России 11 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Женщины выступят с короткими программами на 4-м этапе серии Гран-при России «Идель» в субботу, 11 ноября. Их прокаты продолжат программу первого соревновательного дня в ледовом дворце Казани. Начало — 15:15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

На турнире выступят чемпионка Европы Камила Валиева, победительница первенства России среди юниоров Алина Горбачева, победительница этапа юниорского Гран-при Софья Муравьева и другие.

Участники короткой программы женщин на 4-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Полина Свириденко

2. Мария Талалайкина

3. Ксения Говорова

4. Карима Аскарова

5. Арина Кшецкая

6. Валерия Овчинникова

Вторая разминка

7. Ангелина Козырева

8. Рената Губашева

9. Камила Валиева

10. Алина Горбачева

11. Софья Муравьева

12. Дарья Садкова

Гран-при России: расписание соревнований и участники этапа в Казани

Фигурное катание
Алина Горбачева
Камила Валиева
Софья Муравьева
0
Читайте также
Politico узнала о намерении Байдена провести «жесткий разговор» с Си Цзиньпином
Военные группировки «Восток» уничтожили до 145 солдат ВСУ
Мэр Киева сообщил о взрывах в левобережной части города
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гран-при России «Идель»: трансляция короткой программы мужчин

Этери Тутберидзе приехала в Казань на этап «Гран-при России»