Гран-при России «Идель»: трансляция короткой программы женщин

Женщины выступят с короткими программами на 4-м этапе серии Гран-при России «Идель» в субботу, 11 ноября. Их прокаты продолжат программу первого соревновательного дня в ледовом дворце Казани. Начало — 15:15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

На турнире выступят чемпионка Европы Камила Валиева, победительница первенства России среди юниоров Алина Горбачева, победительница этапа юниорского Гран-при Софья Муравьева и другие.

Участники короткой программы женщин на 4-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Полина Свириденко

2. Мария Талалайкина

3. Ксения Говорова

4. Карима Аскарова

5. Арина Кшецкая

6. Валерия Овчинникова

Вторая разминка

7. Ангелина Козырева

8. Рената Губашева

9. Камила Валиева

10. Алина Горбачева

11. Софья Муравьева

12. Дарья Садкова

Гран-при России: расписание соревнований и участники этапа в Казани